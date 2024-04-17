香港首個奶龍主題跑6.16灣仔舉行　調查指跑步瑜伽為最受歡迎運動

健康運動應用程式「大家減齡」訪問了超過2,000位用戶，發現他們最常做的運動是跑步，大部分受訪者表示大部分時間都是獨自做運動，但有85%用戶認為結伴做運動可以更快樂及有趣。「大家減齡」將夥拍「中銀理財」FamilyMAX在6月16日舉辦全港首個奶龍主題跑，活動設有3個距離組別，分別是1公里的水槍跑，還有2公里及4公里的賽事。



「大家減齡」較早前以網上問卷形式，成功訪問超過2,000位用戶，希望了解他們的運動習慣及喜好，當中他們最常做的運動項目頭三位為跑步（49%），瑜伽（20%）及健身（19%）。

「大家減齡」宣布全力推動創新的「拍住上」社交型運動文化，並夥拍「中銀理財」FamilyMAX冠名呈獻全港首個奶龍主題大型跑步活動。（由公關提供）

雖然有過半受訪者表示大部分時間都是獨自做運動，但整體有85%的用戶認為，有人結伴一齊運動，感覺更快樂更有趣，並更有動力持之以恆；同時，超過八成受訪用戶同意「大家減齡」的社交功能有助用戶與親友之間互相鼓勵持續運動以達致減齡效果。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文（左起）連同「大家減齡」項目總監魏志煒、PURE企業銷售及合作主管梁嘉瑜合照。（由公關提供）

「大家減齡」希望推動社交型運動文化，夥拍「中銀理財」FamilyMAX舉行全港首個奶龍主題大型跑步活動。這個活動在6月16日星期日於灣仔海濱走廊舉行，設有1公里水槍探險戰、2公里個人組、2公里朋友組、4公里個人組及4 公里朋友組。