倫敦馬拉松2024｜謝覺偉葉雅傑Sammy So周日出戰　冀刷新個人最佳

撰文：普利森
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跟隨香港隊教練川尾慎悅全職訓練的謝覺偉（阿歹），周日（21日）將出戰倫敦馬拉松，同場還有葉雅傑及Kolor主音Sammy So，在這條相對平坦的賽道上力爭佳績。

【倫敦馬拉松2024】謝覺偉繼今年初的渣馬後，將出戰倫敦馬拉松，力爭佳績。（公關提供）

阿歹六大馬歷程
東京馬拉松2023　2小時29分20秒
紐約馬拉松2023　2小時30分13秒

這是阿歹的第三個六大馬拉松賽事。他曾在去年出戰東京馬拉松和紐約馬拉松，其中在東京跑出個人最佳時間（PB）2小時29分20秒，成為Sub 230跑手。他之後與PB最接近的是今年1月的渣打香港馬拉松，要不是中途肚痛需要上洗手間，最終以2小時29分47秒衝線，或許已經打破28秒的界限，再次刷新個人最佳。

時隔兩個多月，阿歹將在周日的倫敦馬拉松捲土重來。倫馬賽道頭段落斜，5公里之後就相對平坦，有利發揮。阿歹賽前亦感謝贊助商安排他到抽籤「爭崩頭」的倫敦參賽：「我希望做到一位全職運動員應有的心態，感謝New Balance讓我參加這次倫馬，期望能在其中找到自己的極限！」

【倫敦馬拉松2024】葉雅傑。（公關提供）

同場參賽的還有阿歹好友Sammy So和長跑教練葉雅傑。葉sir表示，最近三個月身體出現問題，調整了訓練，但周日一戰仍力爭刷新PB；Sammy So則自言近日狀態不俗，以「輕鬆但進取」的心態應戰。

【倫敦馬拉松2024】Kolor主音Sammy So。（公關提供）
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