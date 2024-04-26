撒哈拉沙漠馬拉松｜63歲陳國強酷熱下奪組別亞軍　為太太中暑落淚

今年毅行教室一行16人，參加252公里撒哈拉沙漠超級馬拉松。由一開始大家目標清晰，就是要平安完成回來。

文：陳國強KK Chan（撒哈拉沙漠馬拉松2024男子60至69歲組別第二名）



KK近日去了非洲參加撒哈拉沙漠馬拉松。（由作者提供）

今次已經是我第「N」次參加MDS（撒哈拉沙漠馬拉松的英文名為Marathon des Sables，簡稱MDS）。1999年首次參賽，相隔25年後再參與，自己身體是否承受得住？教室成員的承受能力，又有無問題？作為日後參考資料，立即去片同大家分享下：

【Stage 1：30km】

晨早鳥兒好雀躍，但身體要負重約20磅、為適應當地酷熱天氣、由一開始就提醒自己要慢慢跑，打算用一兩天去適應，嗰種好似當年揹負氧氣樽進入火場的感覺；慢慢跑亦係防止肩膊背腰受到磨損的方法。第一日走完、大家身體都較疲累，天一黒個個都好快入睡，但係喺沙漠邊有咁順利，瞓到凌晨約12時，刮起狂野的風沙襲擊，吹到全部營每一位參加者都周身沙塵，直至三點鐘。

KK是香港著名越野跑手，曾連贏3屆毅行者冠軍。（由作者提供）

【Stage 2：約40km】

今日目標係由尾段25km後，試吓畀少少速度﹐睇下身體承受感覺如何。過程總算順利，完成達標。完成兩天，組別排第五位。

【Stage 3：85km】

經過兩天，已大概適應包括天氣、用水量、食物能量和配速。起步前大會提醒所有參加者、今天特別熱、所以自己定下目標，希望平均配速每小時走6公里、但係走到CP5時，真係有少少「搞唔掂」，烈日當空下有中暑感覺。決定休息10分鐘，畀身體回一回，喺呢一刻腦海立即想到太太同團友情況，應該比我更加辛苦難受，希望佢哋唔好有事、否則自己會好內疚 。

最終用咗14小時30分，比預期慢咗30分鐘，而當日據報有60多位參賽者因中暑而被退賽。

經過三場後，頭兩日領先嘅法國跑手阿Paul，而家變咗第三名，自己組別名次仍然排第二，第一名就變咗葡萄牙跑手Jose（Jose Luis GUERREIRO DOS SANTOS）。

面對高溫環境，KK採用循序漸進的策略，頭兩站適應天氣，之後發力追成績。（由作者提供）

【Stage 4：43km】

今日開始要全力出擊，氣溫亦係非常酷熱，起步三個老人家沿途互相追逐，走足30km。之後見到前面有沙石山出現，加上係中午，但長途跋涉嚟到，幾辛苦都要頂埋佢。慶幸在這路段自己放甩咗，快過佢哋31分鐘先衝過終點（但係同冠軍總時間仍差5分鐘）。今天大部分參加者都是下午陸續回來、所有人過終點都有啲暈吓暈吓、當然令我最心痛及擔心的，就是太太中暑有啲不省人事。我在終點接她回營中，躺在地上30分鐘叫都冇反應，嗰一刻自己都流咗下眼淚，願主保佑。 最後好彩平安冇事、感謝主。

【Stage 5：31km】

經過連續幾日競逐，第三名應該已追唔到自己，即係話，今日31公里全力一拼，嘗試爭取第一！起步一開始大家沿途你過吓我、我又過吓你，跑足30公里。原來幾天的拼搏，好多沿路參賽者都見到我哋兩個傻佬係咁「互𠝹」，最終今日都係輸咗2分鐘，總時間相差7分鐘……深夜又刮起風沙，又瞓少了兩小時、話咁快又起身準備啦。

KK在今年的撒哈拉沙漠馬拉松贏得組別第二名。（由作者提供）

【Stage6：21.5km】

今日要做嘅「就係輸，都唔要輸得再遠」。

可能大家的背囊重量輕晒，一起步大家就全力畀油，以咁多日嚟最快配速前進（1小時走10公里），沿途都有其他跑手為兩老加油，但係返到終點，Jose跑2:05，而我就2:06，總時間33:56……最終組別第二名。

衝線後，KK親吻Jose。（由作者提供）

今次係我參加咁多次撒哈拉沙漠超級馬拉松賽，最好成績的一次、亦係最開心同最享受的一次、最難得就係沿途有一個非常互相欣賞嘅對手、才令大家發揮最佳競逐精神。將來的事，只有將來知，人生就是這樣。

KK今次與太太一同參加撒哈拉沙漠馬拉松，兩人都順利完賽。（由作者提供）

今次沙漠之旅，仲有一樣值得開心嘅，就係教室一行16人都能夠全部安全完成，最難得就係可以同埋太太一起第二次參與。

感恩。

毅行教室一行16人順利完成賽事。（由作者提供）

在撒哈拉沙漠馬拉松男子60至69歲組別，陳國強得第二名，而葡萄牙的Jose就得冠軍。（網上截圖）

【本文獲作者授權轉載，原文刊於KK Chan 毅行先生社交網站；部分內容經編輯修改】