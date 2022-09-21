UTMB完賽心得｜毅行先生陳國強拆解171公里路　有段亂石路易拗柴

KK的171公里UTMB賽後感受，給希望完成UTMB賽事的選手一些練習建議。

文：陳國強（UTMB 2022完成者）



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起點 Chamonix 至 U1 Les Houches（0 – 7km）

UTMB 的起點位於法國的Chamonix教堂。一出發就大約跑七公里，大都是跑平坦的越野路，沿着河邊一直走至U1（Les Houches）

U1 Les Houches 至 U2 Saint Gervais（7 – 21km）

由U1開始上斜約五公里，這是一個上山路大爬升，要上升800米至 Le Delevret。不過路況偏向於石屎、碎石、沙泥。跟着下去約八公里到U2 Saint-Gervais、那段路是冬天滑雪的泥路，難度不大，是比賽當中一條較容易走的路。

U2 Saint Gervais 至 Les Contamines（21 – 31 km）

離開U2，向U3 Les Contamines進發。這一段路，大部分是越野路，不是太難、太複雜。而且爬升不大，算是微微的斜坡。當你走到U3 Les Contamines完成了 31公里。

U3 Les Contamines

U3 Les Contamines是大會允許的第一個私人補給站，跑手可以安排朋友和補給隊在此提供合適食物和用品。而全個比賽大會只容許五個私人補給點。這裏距離第二個私人補給點：U8 Courmayeur有50公里，往後路段難度高，故建議在此要清點好個人行裝和補給物資。

離開U3，都是跑一些偏平坦的路。之後便是由法國境內一路爬升，途中經過四個CP （U4-7）後，抵達位於意大利境內的U8 Courmayeur。

U3 Les Contamines 至 U8 Courmayeur（31 – 80 km）

由法國這邊上山，山路大都是岩石路，旁邊會經過雪山流下來的水，路面會有稍微的濕潤。一路上山會上到二千多的海拔，連續很多的山，那些石頭凹凸不平。而最後上到孖尖 （Pyramides Calcaires）。途中會經過兩個檢查站：U4 Le Balme和U5 Les Chapieux。

上山容易下山難

前段不停上山，路況都還好，但下山山路更加崎嶇複雜。一個不小心踢到石頭，腳趾都會很痛，亦有可能不小心至「扭親」。下山路由海拔2800米左右一路下，是很直的斜路，最後會纜車站之前的U7 Cherouit – Maison Viellie 。由纜車站下降去到U8只有四公里， 但這一段路都不能低估，因為落斜走得快，容易造成肌肉酸痛。

U8 Courmayeur 走了一半路程，第二個私人補給點

走多四公里就到達意大利U8 Courmayeur ，這裏也是大會允許的第二個私人補給地點，也是唯一有行李寄存服務。

來到Courmayeur，這個是很大的檢查站，大部分人都會坐在這裏換衣服、吃東西、補充用品。這裏距離下一個私人補給點：U12 Champex Lac有約46公里。當中要跨過橫跨意大利和瑞士邊境的大山： Grand Col Ferret。跑手要好好預算在U8 要帶備的食物和行裝。

U8 Courmayeur 至 U9 Refuge Bertone（80 – 85 km）

離開Courmayeur第八個檢查站，會經過一個小鎮，沿著碎石路 Z路上山。這裏攀爬高度大約800米，這裏上去很陡峭，四公里的路段全是直上。這段路面沒什麼難度，只有爬升到U9 。

U9 Refuge Bertone 至 U10 Arnouvaz（85 – 98km）

U10 Arnouvaz 至 U11 La Fouly（98 – 112 km）

離開U10後開始，就要登上Grand Col Ferret，也是整個比賽最高的路段。 上山時要慢慢行，不能着急，因為身處高原，空氣稀薄，太急太快會有高山反應，全身沒力。當然這是我個人感覺，而對於很多高手來說沒有難度，很可能跑上去都不出奇。但對於普通人來說，他們都沒什麼氣力上這座山。但只要你放鬆整個人，呼多點氣，慢慢上，那你就可以自自然然地超過很多人，

爬升一千多米，到了山上檢查站，那裏什麼都沒有，沒有東西吃沒有水，純粹是一個pass點。過了檢查站就下山了，而這裏下去大約八至九公里才到下一個檢查站 La Fouly。當中路段不太難走，都是沿着山邊、河谷的粉泥路。

若要走畢全程，前段就不能用太多力，需要留多點力。建議在U11 La Fouly之後發力，其實就很安全、雖然時間可能會很長，但可以減少後面路段受傷的機會。

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U11 La Fouly 至 U12 Champex Lac（112km – 126km）

去到U12 Champex Lac前幾公里開始上山，這些上山的路段很急，很斜，有很多天然的岩石，還有很多樹根、亂石堆，很容易導致受傷。山上雪水流下來，路面石頭很濕潤，容易滑倒，必須要加倍注意。

U12 Champex Lac：第三個私人補給站

在我的角度來說，若果在此點體力未有下降，能夠在此發力衝回終點，已經算是很完美。

U12 Champex Lac 至 U13 Trient（126 – 142km）

離開U12不斷上升，會見到旅遊風景區。經過一條馬路的旁邊，在頂上走下去，就到U13 Trient檢查站。這裏就是第四個私人補給點。

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U13 Trient 至 U14 Vallocrine（142 – 153km）

走到U13 Trient 已完成了142公里。離開U13後、跨過一座大山 Catogne，越過後踏入法國、瑞士邊界，再下降至法國境內的 U14 Vallorcine站。

瑞、法兩國邊境的山很大很高。由U13去到U14 Vallorcine 算是最後攀爬難度較大的地方，一離開檢查站就需要急升600米，雖然地圖上寫600米，但由低地上去，感覺完全不只600米，起碼是有700至800米的程度，且路上都是碎石。若果只看地圖資料，好易會做錯判斷。在前段使用過多氣力，這段路就無以為繼。

走了將近150公里，很多跑手受傷，士氣大減，感到辛苦沮喪，大部分人的都會在這裏減慢速度。我的經驗告訴大家，就算你到了這裏還有氣力，也不需要在這裏加速。因為此地路況不佳，需要過溪，路邊又是懸崖峭壁，一不小心會跌下去。

U14 Vallocrine 至 U15 La Flegere （153 – 164km）

這段路是整個UTMB比賽的最大難處，很多人在此段剪帶，鎩羽而歸。 由U14至U15需要爬過紅尖山（Tete aux Vents），要在短短數公里的亂石路，由1000米攀升至約2200米。路況遠比香港的「石河」困難和複雜。

很多跑手沒有事先「踩線」，當體力不支，又遇到非常技術性的路段就會好沮喪。 即使在大白天，滿路亂石好易令你「拗柴」和踢到腳趾痛。 晚上行進情況就更惡劣了。

夜晚山上易起風下雨，路標可能也看不到。即使路上會有螢光棒，但也不能完全依靠它們。只能夠慢慢一步步小心行走。這也是跑手們超過原先估計之完成時間之因由。

U15 La Flegere 至 FP Chamonix（164 – 171km）

最後經過La Flagere纜車站後，終點Chamonix在望。 即使只有六、七公里路，但也不能低估這段路。

這些路段很斜，路上好多樹根。我跑下來時見到幾個跑手都跌到整面是血，好在有醫護人員在場包紮。跑手有拗柴的，也有跌到腰的。

我建議參賽者，最好試多幾次由Col des Montets回終點。對你正式比賽的時候有幫助。也要明白留多點體力，回來後面這些路段，不是要你走多快，是要你安全地回到終點，很多跑手都是在這裏受傷剪帶，你想想，走了一百六十多公里，最後卻在這裏被剪帶取消資格，是不是非常不值得？

回到Chamonix 的最後兩公里路段，可以邀請朋友們一起跑回終點。這是人生中難能可貴的回憶。

我覺得UTMB是一個完美的山跑活動，對人生來說也是一個完美演繹。如果覺得自己體力可以應付，可以玩UTMB。 但又不想太辛苦，也可以先玩短途的賽事：OCC、CCC、TDS，最後才玩 UTMB，這對人生來說都是不錯的體驗。

我認為香港人是絕對可以應付UTMB比賽。最後我恭祝每一位將來預備去參加的人都玩得開心盡興，安全完成。

關於UTMB 的飲食和補給：

對亞洲人來說，習慣吃米飯或較鹹的食物。這些活動提供的食物，我個人認為未必符合亞洲人的胃口。但不要緊，自己想食和經常吃的東西，可以背在身上。

大會準備的東西都比預期之中好。每一個檢查站，隨心吃點、喝點，輕鬆點，加上自己的食物，就當自己日常操練一樣。

陳國強KK的2022年UTMB成績。（UTMB官網）

【本文獲作者授權轉載，原文刊於毅行教室網站】

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