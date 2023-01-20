四徑｜62歲陳國強出戰香港最長山賽　耳順之年無懼挑戰貫徹KK哲學

2023年的香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）將於農曆年三十（1月21日）傍晚展開，跑手會由屯門出發，不眠不休連走香港的四大遠足徑麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑共298公里山路。

62歲的「毅行先生」陳國強（KK）將首度參與這項香港山界年度最艱巨的活動，並定下目標在70小時內達成四徑；他希望啟發更多年紀大的跑山人士挑戰自己。



四徑的參加者會兩次途經城門水塘主壩，因為麥徑及衛徑也經此處。（顏銘輝攝）

四徑前10日，記者相約KK到城門水塘訪問，了解他的備戰情況。他笑言地方選得好，城門主壩是麥徑與衛徑重疊之處。訪問當日細雨綿綿，他期望雨天快過去，農曆新年會好天。KK那時已完成試路，暫停長途跑山訓練休腳，留力四徑。

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四徑HK4TUC年三十展開

今年的四徑由1月21日至24日（農曆年三十至年初三）舉行，傍晚起步，參加者會一如既往從屯門出發，逆走100公里麥徑，至北潭涌自行安排交通到南涌，逆走78公里的衛徑。之後，再自行安排交通從赤柱到石澳，逆走50公里港島徑。至山頂後跑落中環碼頭，乘搭小輪往梅窩，逆走70公里鳳凰徑一圈，最後回到梅窩碼頭衝線。

KK表示試路時擺過烏龍，搭錯船去了坪洲。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

說起四徑試路，KK分享了一件烏龍事。他說：「有一日好好笑，第一次試港島徑，行完趕半夜3點船入梅窩，我衝落去，搭錯了船去坪洲。」KK仍有點尷尬地笑道：「那次試路很趕，還有兩分鐘開船，我跑呀跑呀，所以試過（搭錯船）之後，希望到時不要那麼匆忙，一趕就容易有失。」

四徑全長298公里，攀升1.45萬米。在活動期間，參加者需要遵守多項嚴格守則，不得接受陪跑，不得使用行山杖，在四大遠足徑路上要自我補給，只有在徑與徑之間才能接受有限度的支援。故此，四徑被視為香港山界最「甘」的活動。

KK試路時將車尾廂及後座變成床鋪，爭取休息時間。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

KK試路時除了熟習路線、預算時間，還要跟沿路的士多、餐廳打交道，因為適逢農曆新年假期，很多士多商店關門。KK說：「尤其是大嶼山，那些地方比較偏僻，我就先問他們到時會不會開門，開幾點到幾點，分流那間說會開，因為新年會有人去露營。」

由大帽山連姐到沙田坳恒益商店，再到大埔、大澳的餐廳，無論是便利店還是油站商店，KK對沿路的補給點如數家珍。他說：「去到貝澳、水口，問過那裏士多，他說『開嘅，當為你哋打氣』，他都很有心，『新年行咁辛苦，你叫到就開啦』，聽到都感到很窩心。」

KK已經預備好四徑之間的補給包，方便支援者攜帶。訪問當日，他帶了這個預算在北潭涌用的補給包。（顏銘輝攝）

KK展示他在隨身腰包及補給包內的裝備，包括能量啫喱、風褸。（顏銘輝攝）

他強調參加者一定帶夠基本糧食在身，他說：「就算所有士多突然沒有開，你都要有基本的食物，如果間間都開，又夠時間去買，當是獎勵。」

四徑不設名次，沒有冠、亞、季軍，在終點等待你的只有郵筒、香檳與名銜。能夠在60小時內完成的，被稱為「完成者」，而在72小時內完成的，則被稱為「生還者」。四徑紀錄保持者是黃浩聰，他去年以驚人的46小時55分完成，成為史上首位在兩日內跑完四徑的跑手。

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KK透露，今次的目標時間是70小時，他預算用17至17.5小時跑完麥徑，而衛徑就用16到17小時，而港島徑則用10小時。包括行車及搭船，KK估計自己要用48小時才去到梅窩，開始鳳凰徑的旅程。

KK將繼續重用這枝陪他出戰UTMB的電筒。（顏銘輝攝）

目標70小時內完成四徑

「雖然我以前個人跑鳳凰徑試過8、9個小時，但不可以用這個指標，一定用最慢時間去計，你要去吃東西，餐廳煮麵給你都要十幾分鐘，你倒落個口都要時間。」KK說：「我看過（曾）小強、Jacky（梁俊強）及阿聰（黃浩聰）的時間，我是趕不到（60小時）的，他們都要11、12小時跑鳳凰徑。」

「我覺得70小時內，我都穩陣的，希望順利的話，70內已經是個理想的目標。這個不是鬥跑第幾的比賽，純粹挑戰自己的體能極限。」他認為四徑的考驗不僅在於體能，還有策略、分配速度、期間有沒有出錯、抵抗睡魔的意志等。他說：「你這一刻問我能否完成，我不肯定答到你，但我會盡量嘗試。」

訪問當日下着毛毛雨，KK表示這種雨勢不影響他跑山。（顏銘輝攝）

KK去年夏天到歐洲參加比賽，以37小時19分49秒完成UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc，環勃朗峰超級越野耐力賽），在男子60至64歲組別中排名第9位，一圓之前因低溫症退賽的遺憾。完成到171公里的UTMB後，令KK更有信心挑戰這次近300公里路程的四徑。

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勇於嘗試無懼挑戰

四徑的參加者多為壯年跑手，62歲的KK絕對稱得上為高齡參賽。他說：「你知香港很多跑山的都五、六十歲，我想告訴其他人，可以給自己嘗試的機會。一直沒有人去做，始終要有個人行出來。我不是逞強，我只想試一試可不可能。」

「你不去試的話，永遠不知道是否可行，你去試就有一半機會，不試就一定沒有機會，我就抱這種心態去試。」

KK是退休消防員，也是香港元老級的跑山前輩。他在2000年完成毅行者3連冠創舉，在2010年創立毅行教室，培育跑山新一代，近年還創辦山賽香港黃金百里。

KK年過六十，仍然不斷挑戰自己。（顏銘輝攝）

「人生之中，知道一定做到的事，才不好玩的。做到與不做到之間，要你很努力付出才做到的，這種才叫做精彩。如果我能夠完成，希望啟發到更多年紀大的朋友去嘗試。」在香港山界桃李滿門的KK說。

「就算超出72（小時），so what（又如何）！」KK表示就算過了四徑生還者的時限，他仍會繼續跑回去終點。四徑是一項退賽率甚高的活動，KK盼望今年的參加者可以合力達成一項紀錄：全員達標。

「不管是60還是72小時，總之全部人一起回來，也是一項紀錄。」

KK在社交網站分享操山的照片。（KK Chan 毅行先生 Facebook）

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