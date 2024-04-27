環富士山越野賽｜香港女將甄智貽揚威日本　後勁凌厲贏季軍

香港跑手揚威日本！甄智貽（Angie）在環富士山越野賽100英里（Mt.FUJI 100）靠凌厲後勁，在最尾路段超越日本的細川由美，以26小時15分46秒贏得女子季軍。



Angie及黃浩聰一同出戰環富士山越野賽。（THE PEAK HUNTER Facebook）

環富士山越野賽｜黃浩聰跑得男子第八名 剖析166公里賽道最難處

上月在Lantau 70贏得女子亞軍的Angie，本周到日本參加環富士山越野賽，周五凌晨0時起步，挑戰166.6公里賽道，總攀升為7039米。Angie在比賽中一直保持前列，在25.3公里的首個檢查站富士宮，她排第六名。日出之後，她以第三名抵達52.5公里的第二檢查站蔍，花了6小時34分，比原定計劃時間早了個半小時抵達。因為天氣涼，她可以跑快一點。

環富士山越野賽賽道。（官網圖片）

環富士山越野賽賽道的檢查站及高度圖。（官網圖片）

她在蔍大休，胃口很好，先吃粥，再吃飯團及香蕉。她表示落蔍時在山邊遇到清泉，見其他跑手斟水也跟住斟，「我好口渴，嗰個水係清泉，跟住我就醒晒嘞，可以jog（慢跑）返嚟」。她表示數次滑倒跌倒，有點小傷，沒有大礙。她想不到初段那麼快，所以在蔍休息多一點。她還跟現場的支援隊表示，富士山的風景很美，「我睇佢日出，佢個剪影好靚」。

Angie在精進湖接受支援。（THE PEAK HUNTER Facebook）

去一去廁所，休息了超過10分鐘，Angie以第五名離開蔍。跑到70.7公里的精進湖，Angie升上第四名；去到97.4公里的北麓公園，她再升上第三位，僅落後美國越野跑天后Courtney Dauwalter及清宮由香里，後兩者已經遠遠拋離其他人。

Angie離開山中湖。（THE PEAK HUNTER Facebook）

在第六個檢查站山中湖，Angie被細川由美過頭，出檢查站時，Angie慢細川由美約15分鐘。到跟住的二十曲峠，Angie追到落後細川由美約9分鐘。不過，在最後檢查站富士吉田，細川由美將差距拉開至超過16分鐘。

Angie（左二）衝線後與黃浩聰（右一）、支援隊Viann（右二）及Christine（左一）合照。（黃浩聰提供）

在最後接近19公里路，Angie不但追上差距，更逐步拋離細川由美，以26小時15分46秒在今日凌晨衝線，贏得女子季軍。細川由美慢18分鐘多回來，得第四名。

Courtney Dauwalter以壓倒性的姿勢贏得冠軍，時間為19小時21分22秒，清宮由香里以23小時36分55秒得亞軍。