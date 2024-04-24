智能公廁造價千萬反鎖跑手　自動門現改全手動　兩部門曾質疑設計

今日（24日）公布的審計報告提及鄉郊保育辦公室的工作，內容包括去年底曾發生越野跑手被困的荔枝窩智能公廁。

報告透露，這項智能公廁工程超出預算，由最初的850萬元加碼至1330萬元。在項目初期，建築署及食環署就公廁利用自動滑門提出異議，認為手動門較可取，但最後各部門達成共識，沿用自動滑門。不過，當發生越野跑手被困的事件後，公廁現已停用自動門系統，轉為全手動操作。



審計報告稱，鄉郊辦打算利用荔枝窩公廁項目，提升偏遠鄉郊公廁的形象，並會採用若干智能設施，包括採用無觸式設計的自動滑門，以及安裝空氣淨化太陽能板作為公廁頂。

【荔枝窩智能公廁】

+ 1

在2020年9月，這個荔枝窩公廁項目獲批，工程預算為850萬元；為響應《香港氣候行動藍圖2050》的減碳倡議和《行政長官2017年施政報告》中的政策措施，鄉郊辦優化公廁設計，以達到較高的環保設計標準，為此採用了智能設施，所以其後超支，預算增加480萬至1330萬元。

在2021年8月及9月，鄉郊辦推展項目初期，建築署及食環署對公廁的智能設施有不同意見，對自動滑門的實際應用及維護提出意見，指出安裝手動門會較好。

建築署及食環署：手動門會較為可取

建築署及食環署的憂慮包括，考慮到使用者在偏遠地點被困於公廁的安全問題，安裝手動門會較為可取；使用者可能在心理上對自動滑門缺乏安全感，在見到門上的手動鎖時，多傾向以人手鎖門。當使用者觸摸門鎖，就不能達到基於衞生原因而安裝無觸式自動滑門的目的；自動滑門的機制容易失靈，因其不能開啟手動上鎖的門；荔枝窩位處偏遠鄉郊，沒有陸路交通，也不是每天有渡輪行駛。由於公廁位置偏遠，進行實地維修、保養或更換自動滑門或空氣淨化太陽能板可能並非易事。在新公廁的建造階段，機電工程署表示應為電動的自動滑門安裝故障保險裝置。

雖然其他政府部門有異議，但在2021年10月，鄉郊辦與相關政府部門進一步討論新公廁設計中採用智能設施的理由 （例如作為試點項目，以示範在偏遠鄉郊地區應用低碳和智能公共設施，以及作為香港建造的首個邁向淨零碳排放建築）。相關政府部門達成了共識，有關設計隨後在食環署工作小組會議上獲通過。

荔枝窩智能公廁在2023年8月大致完工，經過測試確保正常運作及安全後，於同年11月開始試行運作。

去年12月初，鄭茹蕙受困於這個家庭友善廁所約10分鐘。（受訪者提供）

試行1個月後反鎖越野跑手

2023年12月9日，一名使用者被困於新公廁內，原因是在控制板上揮手或按下緊急按鈕均無法打開自動滑門。結果，該使用者在被困 10分鐘後，在其他人協助下，才得以離開廁所。

去年12月報道：跑賽變密室逃脫！荔枝窩智能公廁反鎖跑手10分鐘

該名被困跑手為環保團體綠惜地球的社區協作總監鄭茹蕙，她當時正參加The North Face 100香港越野跑挑戰賽2023的50公里賽。她當日早上從大美督出發，跑了20公里多，去到新界東北的荔枝窩，使用智能公廁時被困。她不斷拍門求救，有人打爆了廁所外的緊急開門掣，將她救了出來。

全靠外面有人聽到求救，打爛了廁所外的緊急開門掣。（受訪者提供）

事發後第二天，承辦商已實地視察有關自動門系統，並採取了若干改善措施，包括在廁格內清楚展示使用者須知和聯絡資訊，讓使用者更清楚了解相關智能設施的操作程序。

自動滑門已轉換為全手動操作

經進一步檢討後，荔枝窩智能公廁已由2023年12月21日起停用自動門系統，並把自動滑門轉換為全手動操作，以恢復公眾對使用該公廁的信心。

此外，鄉郊辦表示，在試行運作開始後，空氣淨化太陽能板在採集可再生能源方面的表現未達設計標準。承辦商已被要求更換有關空氣淨化太陽能板以修正缺漏，政府無須承擔額外費用。

審計署認為，鄉郊辦需要持續檢討新公廁試行運作的情況，並按需要採取改善措施；在推展涉及智能公廁的小型改善工程項目時，借鑑建造和運作荔枝窩智能公廁所得的經驗，以期為市民提供更佳服務。