跑鞋推薦｜New Balance FuelCell SC Elite v4實測　細節突圍而出

各大品牌對於製作碳板厚底「Super Shoes」的技術已經了然在握，除非重大改革中底技術，否則要脫穎而出，必然在細節精雕細琢。

New Balance的FuelCell Supercomp Elite v4在香港上架超過一個月，經過四次實測，再與上一代FuelCell Supercomp Elite v3比較，除了中底慳力，鞋面的貼腳舒適更是其一大特點。

【註：記者訪問後整理資料，以第一身形式撰寫跑者試後感】



測試方法：

1.兩次22公里長課，配速5:00，尾段加速至4:30

2.10公里Tempo Run，配速4:20

3.間歇跑，400米 X15，每圈配速1:28



【跑鞋推薦2024】New Balance FuelCell Supercomp Elite v4。（李思詠攝）

鞋面：鞋舌剪裁佳 物料透氣輕巧

與第三代相比，FuelCell Supercomp Elite v4的外形可說是改變換面，一體化的襪套型鞋面不復見，換回相對傳統的設計，鞋舌與鞋面分開，但穿起來反而感覺比上一代貼腳舒適，這也是我對FuelCell Supercomp Elite v4的最讚賞之處。

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【跑鞋推薦2024】New Balance FuelCell Supercomp Elite v3，鞋面以襪套式設計。（李思詠攝）

據品牌資料，今代鞋面採用工學網面物料結合FantomFit技術製造。穿上腳的第一個感覺是「溫柔地貼腳」，質料比上一代軟熟，貼住雙腳但能活動自如，不是那種死實的束縛。

今代的鞋帶圈比上一代細小，更能牢牢箍穩鞋帶，令鞋帶在跑動時不會移位。

鞋舌設計具心思，更加值得大讚：像網球般的絨面質地非常舒服，布上有小孔幫助透氣，不會索汗儲水；而且鞋舌長度剛好，不會刮住腳背，跑動時不覺拘束。

在此補充一下關於第三代的襪套鞋面設計，當時一穿上腳覺得鞋面箍得穩妥，但長時間訓練後，鞋帶布料索汗濕水，鞋領位置不時磨住足踝內側骨頭的皮膚；鞋帶亦可能因為鞋帶孔太大，跑動太久會移位。

【跑鞋推薦2024】New Balance FuelCell Supercomp Elite v4。鞋舌物料非常舒適。（李思詠攝）

至於鞋跟位置，雖然沒有特別加厚，但包覆度不錯，亦不會因為厚棉而索水。事實上，FuelCell Supercomp Elite v4整體的透氣度相當優秀，作為非常大汗的跑手，無論跑完長課、Tempo Run或間歇跑，跑鞋都沒有儲水情況。

【跑鞋推薦2024】New Balance FuelCell Supercomp Elite v4。鞋跟海綿不會儲汗，甚為通爽。（李思詠攝）

中底：慳力多於推進

New Balance為SuperComp Elite v4改革了中底。據品牌資料，首次採用更輕更彈的PEBA物料，波紋形狀加上全掌碳纖維推進板，構成Energy Arc加強力量回饋（Responsiveness）效能。

有別於Nike碳板競速鞋的靈敏中底而帶來站不穩的感覺，SuperComp Elite v4給我第一個腳感是站得穩，後跟40毫米及前掌36毫米厚度的中底，沒有帶來擺動，只覺得明顯「企高一級」，僅4毫米的前後掌落差，也沒有令我前傾。

第一次穿SuperComp Elite v4跑的是22公里長課，感覺中底有點硬，建議先跑個10公里開鞋。我這兩次長課由配速5:00開始，然後慢慢加速至4:30，最後加到4:10，開鞋後明顯感受到中底的彈性。

但最能感覺中底性能的，當數15隻400米的間歇跑訓練。平時400米間歇跑，我的配速一般是1:30，步頻推高到190以上。今次穿SuperComp Elite v4，15隻全數跑出1:28，步頻沒有增加，維持在180，反而提腿更明顯，平時跑完一般小腿較累，今次則是四頭肌和膕繩肌比較痠軟。

要具體形容中底的回彈推進，我認為SuperComp Elite v4不是Nike那種激烈地向前推，而是令跑手更加慳力地以本身跑姿去完成路程，試想像一次全程馬拉松，如果每一步都能慳力，在42.195公里上真的非常重要。

【跑鞋推薦2024】New Balance FuelCell Supercomp Elite v4。（李思詠攝）

外底：

FuelCell SuperComp Elite v4外底坑紋較淺，耐用度存疑，當然這需要時間驗證，4次共約60公里的實測，未能見到跑鞋壽命真章。

至於抓地，4次實測都沒有跣腳情況。

【跑鞋推薦2024】New Balance FuelCell Supercomp Elite v4。（李思詠攝）

總結：三大碳板鞋之一 細節見驚喜

由首對碳板鞋Nike Zoom Vaporfly 4%於2017年正式面世至今，這些「厚底+碳板」的「Super Shoes」，發展已趨成熟，要比較各型號中底的優劣，不外乎「有幾推」、「慳唔慳力」等，這些技術，各個品牌已經掌握。

所以，要在競爭激烈的市場中突圍而出，單單中底性能已不足以「跑出」，能否以細節說服跑手，更為關鍵。FuelCell SuperComp Elite v4最令我驚喜的是鞋面設計，穿起來與雙腳自然融合，由鞋楦空間、物料軟硬度到鞋舌剪裁甚至鞋帶與鞋帶孔的配合，我會打出滿分。

當然，中底表現同樣恰如其分。如果Nike碳板鞋中底屬於「推你去死」的程度，FuelCell SuperComp Elite v4則著重慳力，回彈迅速；要發揮這個優點，配速不能太慢，必須跑入5:00以內。

若在各個品牌中選出位列一線的Super Shoes，FuelCell SuperComp Elite v4能佔一席，另外就是Nike Alphafly 3和adidas的PRO 3。三對跑鞋各擅勝場（可惜的是我的腳形跟PRO 3不太配合），其他品牌要追上，尚需努力。

我會繼續穿著FuelCell SuperComp Elite v4，特別是跑馬拉松或Tempo Run，間歇跑的話我喜歡相對薄身的型號，例如adidas的TAKUMI系列。

【跑鞋推薦2024】New Balance FuelCell Supercomp Elite v4。（李思詠攝）

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