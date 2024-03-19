跑鞋推薦｜New Balance倫敦馬拉松專屬配色　碳板快鞋慢跑鞋兼備

New Balance連月均有新貨上架，今月繼Rebel v4之後，再推出倫敦馬拉松專屬配色的跑鞋及服飾系列，跑鞋型號包括Fresh Foam X 1080v13 及 FuelCell SuperComp Elite v4。



New Balance在2024年第一季走勢強勁。長跑方面，先有競賽碳板鞋FuelCel Supercomp Elite v4面世，緊接有適合Tempo Run的Rebel v4上架；今日又藉着新婚的棒球球星大谷翔平隨道奇前赴首爾參加MLB海外賽，推出大谷翔平專屬標誌，並於洛杉磯Brentwood分店發售限量版T恤。

【跑鞋推薦2024】New Balance FuelCell Supercomp Elite v4倫敦馬拉松專屬配色。（公關提供）

4月21日的倫敦馬拉松亦由New Balance贊助，品牌推出專屬配色系列，以淺青檸綠色為主調，配上芒果黃色及霓虹粉紅，鞋面的「N」寫有「LDN 2024」字樣，並印上為今年倫敦馬拉松設計的標誌及線條。

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【跑鞋推薦2024】New Balance Fresh Foam X 1080v13倫敦馬拉松專屬配色。（公關提供）

倫馬專屬配色跑鞋包括Fresh Foam X 1080v13 及 FuelCell SuperComp Elite v4，服飾則有防風防水拉鍊外套、跑步背心、短䄂上衣、男裝RC Short無縫跑步短褲及女裝開叉跑步短褲。

【同場加映：New Balance大谷翔平專屬標誌】

New Balance大谷翔平專屬標誌。（New Balance官網Press Box）

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