波士頓直擊｜New Balance與社區連結的鞋廠　從一雙鞋看工藝精神

完成紐約馬拉松的採訪後，我們到了波士頓繼續行程。波士頓麻省Merrimack River河岸，縱然不少紡織廠已遷移或倒閉，逾百年歷史的紅磚鐘樓仍然屹立不倒——那是New Balance製鞋工廠「Lawrence」，為當地居民提供穩定的工作機會。

由一疊平面的布料和皮革，在生產線上由一位又一位的工匠加工，百年製鞋的工藝精神，造出一雙雙是經典也是傳承的運動鞋。

01體育記者葉詩敏 波士頓直擊



在懷舊紅磚牆內的Lawrence，除了是鞋廠亦是New Balance（下稱NB）的設計和研發工作空間。NB的第一個工廠位於波士頓附近的Belmont市，由當時稱為New Balance Arch Support Company於1906年成立。約70年後，品牌轉而發展高性能跑鞋，把工場轉移到距波士頓城30英里外的Lawrence市，並為當地帶來工作機會。

1980和1990年代，NB再於緬因州加開三間工廠。當時其他美國運動鞋品牌為降低成本，紛紛把廠房遷到境外如中國、台灣和越南等地，NB仍堅持傳統工藝和技法的「美國製造」，維持社會經濟和生產力。

「Lawrence」不只是NB的製鞋工場和設計等部門大樓，地面樓層是NB Factory Outlet store。（葉詩敏攝）

NB的「MADE in USA」系列對球鞋迷來說絕不陌生。這個系列於品牌屬高檔次，NB官網標示「全美唯一一家於國內每年生產或組裝超過400萬雙運動鞋的主要公司」，每雙鞋子有超過7成工序都在美國境內產製，並衍生當地價值。在這間工廠內的工匠，對設於居住社區的Lawrence，以及NB堅持在本地生產而抱有歸屬感。

當其他美國運動鞋品牌為降低成本紛紛把廠房外包到境外，NB仍堅持傳統工藝和技法的「美國製造」。（葉詩敏攝）

據廠長Derek表示逾200名員工都是住在該市：「很大部分的同僚都是Lawrence的居民，不少已在這裏工作超過25年，甚至是不同年代的家庭成員。這些年來，NB致力透過定期的義工計劃加強與社區連結。」廠房員工跨越世代的精湛工藝，是品牌「美國製造」不可或缺的理念。

美國製造的New Balance是每個波鞋迷家中必備之選，當中更包含百年製鞋工藝精神的價值。（官網圖片）

造訪鞋廠那天，操作機器的工人們正忙於製造人氣系列最新版的990v6，一塊塊經典的「NB灰」鞋布已令我們一眾參觀者雀躍不已。

機器旁邊的螢幕顯示當天生產目標是375雙；在球鞋製造過程中，NB 990起初只是一疊用橡筋綁在一起的布料和皮革，由一名工匠傳予下一名繼續工序，在每塊990系列原料縫上兩個灰色「N」字標誌，放上生產線90秒後，一雙漂亮的New Balance就成形了。

New Balance的生產建基於傳統工藝和技法。（葉詩敏攝）

Derek指New Balance的生產專注於傳統工藝和技法，不只是流水線上的工匠在鞋面添加精細的縫線或貼合鞋底，工業用的縫紉機和機械臂配合下，有助精確的修剪、磨平和黏合，以便在其他機器加熱和壓制前，牢牢固定鞋底。

「我們員工對自己的技藝都感到自豪，他們在NB成功路上無比重要，其技藝和對團隊、社區的承諾和歸屬感，讓大家每天都投入貢獻。他們很多人都已在工廠工作超過25年，帶來極致的品質。」Derek透露，生產線人員會與培訓團隊合作和交流，以改善技術和加強效率。

逾200名員工都住在Lawrence當地，不少已在這裏工作超過25年，甚至不同年代的家庭成員都是NB員工。（葉詩敏攝）

Derek不只一次強調，Lawrence員工都對其角色引以為榮，「我們的價值建立在忠誠、團隊和顧客的滿足上。大家在這裏都是互相關心，工匠都為自己能造出非凡的鞋子而自豪」。

在Lawrence生產一雙雙貼腳舒適、引領潮流的運動鞋背後，當中品牌尊重工匠手藝的人情味、專注本土製造與關懷社區的連結，那由始至終保持的「成為最好的New Balance」初心，更是NB每一雙鞋子的價值。