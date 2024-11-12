毅行者2024｜釗峰愛上跑山相逢恨晚　C AllStar四子合體幻想破滅

去年第一次訪問釗峰，第一眼覺得他膚色很白，不像跑慣山的人。那時他初接觸越野跑，覺得這項運動辛苦得來幾好玩，頻頻向一同受訪的資深跑手曾小強請教各種技巧。

今年再次訪問釗峰，第一眼覺得他的氣場不同了。首先，他曬黑了很多，而且在跑山初哥米露迪面前，他已經像一位經驗豐富的大師兄，如數家珍地分享各樣跑山心得。

釗峰表示愛上跑山，與跑山的圈子志同道合，相逢恨晚。跑山為釗峰帶來鍛煉、意志及毅力，他亦將這份越野跑的精神融入音樂與人生。



本身是歌手的釗峰近一年半愛上跑山。（顏銘輝攝）

一年不見，再訪問釗峰，如跟老朋友聚首，感覺熟悉卻陌生。

他仍然是那位對越野跑充滿熱情的釗峰，但與去年不同的是，越野跑已悄悄地改變了他。

見證一個人的轉變，十分奇妙，尤其這種轉變源自越野跑。

說起這一年半的跑山經歷，釗峰興趣勃勃地說：「整個過程很爽！認識了很多大大，例如Kimmy（梁康翹）、Rex（羅樂賢）、Harmony（林楚茹），還有V教（曾軒正）。我跟他們跑，我實力差很遠的，但有些路段，你知道他們沒有遷就你的速度，而你又跟得到，那種滿足感很大。你跟住他們腳尾走，可以觀察到很多東西。」

釗峰做一些熱身動作。（顏銘輝攝）

釗峰愛上跑山 3小時內走完針草帽

釗峰數一數，表示今年會跑六七個山賽，包括今月的樂施毅行者40公里組別及下月The North face 100的100公里接力賽。早前在9月的Light 16賽事，他花了2小時49分便完成「針草帽」，他沒有想過在3小時內完成這3座山，這個成績亦見證了他在跑山的進步。他說：「主要是有人敲門邀請我玩，夾到時間的話，我很樂意去跑。」

他續說：「我真的愛上了，說輕鬆是騙人的，跑山一定是辛苦，但很享受過程，看到自己的進步，很想成為這班人的一分子。他們都很注重自己的身體，對世界的觸角很敏銳，而且很開朗。」比起路跑，他覺得跑山人不是太側重成績，他續說：「長跑人會『喂，幾多披呀』，追成績多一點，但跑山就更多去享受大自然。」

釗峰（右）與米露迪組隊參加毅行者40公里組別，在北潭涌接受訪問。（顏銘輝攝）

釗峰表示以前是個很怕骯髒的人，若果弄到滿腳泥，心裏會有厭惡的反應，但跑得山多，又跟那些越野跑手相處得多，已經改變了他的習慣。他說：「是開放了，貼近大自然，心胸更擴大一點。我試過整個人跌倒，半邊身都是泥，我以前就一定會『咦』，那次也有的，但我覺得那個『咦』不同了，我拍一下手，就繼續去。」

釗峰：山友食量也志同道合

釗峰表示，這班跑山朋友在食量上也跟他志同道合，他說：「去食下午茶，7個人食了13個餐！因為我平時很大食，一個餐是不夠飽的，一直是孤獨及另類，而我現在終於找到同伴，我跟他們的習慣很相近，終於找到志同道合。原來我是屬於這個圈子，很有歸屬感。」

「這是我原本應該擁有的圈子，相逢恨晚！是真的，有些遲了認識（跑山）。我覺得自己可以融入到這群人的圈子，跟他們分享一些共同的嗜好、共同的看法、共同的食量！還有共同的意志。」

「我跟Rex跑過，他看到我有火，他也會說去吧。我們就一起跑上山，跑斜路上山，很辛苦的，但我就有種很固執的……鍛煉、意志及毅力在入面。我很開心可以融入這個圈子，我會將這個圈子的精神帶到人生，帶到我的音樂。」

釗峰（右）與米露迪有說有笑。（顏銘輝攝）

釗峰：跑山需要與身體對話

跑山年半，釗峰最喜歡的不是熱血與衝刺，而是冷靜與溝通。他說：「這是一個很適合我的運動，因為要保持冷靜，很難形容，很微妙的。如果我聽到自己身體還有力量，他告訴我還有貨，我就會去。如果身體叫我慢下來、停下來，就要跟身體說對不起，『我們始終都要回終點，最多之後帶你去按摩』，我真的會這樣說的。」

他表示跑山是一門不斷與自己身體溝通、再冷靜地下判斷的運動，他續說：「真的是自己腦袋跟身體的對話，『我知你抽筋，不如我細步一點，你別要抽好嗎』，全部是自己內心的對話，但在我第一場山賽，我直情講到出聲。」

釗峰（右）與米露迪有說有笑。（顏銘輝攝）

毅行者增設40公里組別 釗峰組隊小試牛刀

今年是毅行者40周年，除傳統100公里組別，首次增設40公里組別。釗峰決定組隊參加40公里，先邀請了跑山高手梁康翹為核心，找到近一年愛上長跑的藝人米露迪，接着再有米露迪的一位朋友加入，組成兩男兩女的4人隊伍。他說：「以前覺得毅行者是『大佬』，沒有能力參加的，但今年有40公里，那就可以小試牛刀，我覺得這個時機很好，尤其我今年做了樂施大使。」

釗峰與隊友操山，備戰毅行者。（受訪者提供）

去年，記者在黃泥涌峽訪問釗峰及曾小強，那時釗峰的膚色不像一個跑慣山的人。那時他跑山約半年，在2023年3月參加了人生首場山賽，The North Face 100的50公里賽中吃盡苦頭。遇見一代高手曾小強，釗峰把握機會請教各種跑山的技巧。

去年，記者訪問了釗峰（左）及曾小強。（顏銘輝攝）

去年訪問中，釗峰（右）與曾小強「雞啄唔斷」，請教對方。（顏銘輝攝）

釗峰與米露迪分享上落山技巧

今年，記者在北潭涌訪問釗峰與其毅行者隊友米露迪。釗峰已經變得黝黑結實，如像米露迪的大師兄，與她分享跑山心得。他說：「落山時，我叫她用自己身體靠下去，用地心吸力去吸你的重心，靠下去就會密密腳，而不是用整個身驅出力跑出去。上山時，我叫她用大腿及臀部的力量上去。這些都是Stone（曾小強）及聰sir（黃浩聰）教我的，一些很基本的東西。」他表示沒有為團隊訂立完成時間，但他希望可以在午夜前完成，因為他不想捱通宵。

釗峰（右）與米露迪在麥理浩徑起點合照。（顏銘輝攝）

C AllStar組隊參加毅行者？釗峰：死咗條心

毅行者4人一隊，其實釗峰有沒有想過C AllStar四子組隊參加？他說：「我認真問過那些兄弟，你會不會……真的是『死咗條心』，真的不同，人各有志。如果真的可以4個人（去參加毅行者），想起也開心。不過，機會渺茫了，一來On仔（陳健安）腳有傷，擔心舊患很正常的，我也明白的。」

在去年訪問，釗峰表示在山上遇過周潤發，希望找到機會跟發哥跑步。在今次訪問中，他表示過去一年還未覓到機會：「也不強求的，能遇到他就很好了。他是一個精神指標，我也很想告訴他，有一群像我們做幕前的人很喜歡這項運動，也在延續這份精神。我覺得他也想告訴大家，跑步是好東西、容易上手、也是很好的運動。」