毅行者2024｜米露迪分享操山初體驗　「好崩潰！完全係兩個世界」

撰文：顏銘輝
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樂施毅行者2024將於11月15日起舉行，除傳統的100公里組別外，今屆增設40公里組別，吸引到不少跑慣較短距離的朋友參加，例如藝人釗峰及米露迪與兩名友人組隊挑戰。米露迪年半前拍攝《公司冇逼我跑馬拉松》而開始接觸長跑，如今在釗峰邀請下嘗試跑山。米露迪操過兩課山後表示，跑山與路跑完全是兩個世界，消耗更多的心神，而且她在麥理浩徑第三段感受到何謂跑到爆。她還表示「戴定頭盔」，沒百分百信心可以完成，但為了報答隊友的信任的支持，一定會盡力去做。

米露迪（左）及釗峰組隊參加樂施毅行者的40公里組別。（顏銘輝攝）

去年4月，米露迪因為拍攝電視節目《公司冇逼我跑馬拉松》接觸長跑，苦練8個月，在去年12月完成人生首個馬拉松。之後，她仍保持跑步習慣，會參加一些本地的10公里或半馬比賽。本來專注路跑的米露迪，今年在釗峰的邀請下跑進山野，接觸越野跑的世界。

米露迪首次接觸跑山　夥釗峰參加毅行者40公里

米露迪很久以前與釗峰合作過，不是很熟絡，但在一次朋友聚會中，談起跑步的話題。她說：「我那時候剛剛跑完全馬，他就叫我不如試下跑山，好似想推我入坑。他說跑山是另一個世界，完全不同。」

釗峰亦記得將米露迪「推入坑」的對話，他說：「我嘗試說服她越野跑好玩得多，不只是死練心肺。她說很有興趣，我聽到這一句，馬上記住這個人，真的記住了她。」

米露迪及釗峰在毅行者的起點北潭涌接受訪問。（顏銘輝攝）

半年前，釗峰打算組隊參加毅行者40公里，即邀請米露迪入隊。釗峰說：「我覺得她是一個很有毅力的女生，她會在生命中找一些東西去挑戰自己，去豐富自己的人生，她是這種人，我覺得她是可以的。」

米露迪則說：「人生中有些事你會常常聽到，覺得很想嘗試。我都聽過毅行者很多年，覺得只要有毅力就可以走完。我那時候以為是接力賽，即是每人10公里，都可以，行都行得到。」到踏入秋季與隊友操山前，她才知道原來是4個人一起走40公里。

米露迪：毅行者比想像中辛苦

米露迪在10月接受訪問，當時她跟隊友操過兩課，試行了麥徑的第三及第四段，她說：「開始練習的時候就發現，跟我想像中完全不同，是辛苦得多。這個活動原來除了毅力外，還要一些能力，需要極大的體力。」

米露迪及釗峰一邊熱身，一邊交流跑山心得。（顏銘輝攝）

今年是毅行者40周年，所以特設較短途的40公里賽，由北潭涌起步，大致途經麥理浩徑頭四段，至飛鵝山的基維爾營衝線。米露迪人生首次操山，就是走麥理浩徑第三段，路程約10公里，但攀升極多，要上牛耳石山及雞公山兩座山。

米露迪初次跑山感覺崩潰

想起那次的經歷，她說：「嘩！我好崩潰，跑那段路完全是兩個世界，跟平時跑步完全不同。」

「我第一次跑山才發現原來那麼辛苦，跑平路是那麼幸福及舒服！我練馬拉松的那段時間，經常有一些幾高強度的訓練，但我從來都沒有試過別人口中的跑到爆，從來沒有。不過，我第一次上山，終於有這個感覺。臨尾最後兩三公里下山時，腦袋不斷跟我說，不要再活動，不要再跑，跑到個腦都想叫我停。」

釗峰說：「開頭幾可怕，因為我不知米媽（米露迪）的實力。嘩！她上山很快，但只是頭100級……」他忍不住大笑起來，再說：「她就已經爆了。她低估了上山的難度，我之後分享經驗，例如盡量不要用小腿的力上山。」他補充，以第一次跑山而言，米露迪已經發揮得好好，幾佩服對方。

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釗峰（右）建議米露迪跑山，並邀請對方一起參加毅行者。（顏銘輝攝）

米露迪表示平時跑平路可以放空腦袋，但跑山則相當消耗精神。她說：「跑平路可以放空整個人，可能只需要留意住自己的呼吸，但跑山除了要體力，你每一步都要想清楚怎樣落腳，否則就很可能會跌倒。操完山之後，心神很累，腦袋都想休息一下，但跑完平路，你只不過是體力上的累。」

米露迪難忘彎曲山上的風景。（Instagram）

米露迪的第二課跑山訓練是麥理浩徑第四段，由水浪窩攀升上馬鞍坳，經過彎曲山及昂平，跑往基維爾營。雖然辛苦依然，但她開始發現跑山美好的一面。她說：「記得上到彎曲山及昂平，我明白為何有些人會喜歡跑山。那些風景是路跑未必見得到的。你會看到原來香港的山是那麼漂亮，香港有那麼漂亮的風景！」

米露迪多謝釗峰等隊友教她不少跑山技巧。（顏銘輝攝）

米露迪預計麥徑第三段起最大挑戰

米露迪表示很怕上樓級，但毅行者前會抽多點時間練跑斜路，希望可以提升心肺耐力。談到40公里的賽道，她認為挑戰會由麥徑第三段開始，她說：「聽大家的經驗，頭兩段大致是平路加一些斜路，可以當成斜一點的青山公路？我相信跑完頭兩段大概等於一場半馬，應該處理得到，但當體力耗盡後，第三段就開始『打大佬』，第三、四段是我最害怕的。」

在她這支隊伍中，米露迪是跑山經驗最少的，釗峰已經跑山一年多，而另一位隊友梁康翹更是本地著名的越野跑手，有力「Carry」隊伍。米露迪表示在兩次操山中，隊友十分照顧她，又教她使用行山杖、上落山技巧，但她坦言沒有百分百信心可以完成40公里。她說：「這一刻，我覺得還是沒什麼大信心，都會擔心有機會完成不到，但既然參加了，就盡量去練及完成。」

米露迪覺得跑山與跑平路的分別極大。（顏銘輝攝）

米露迪：跑步對我最大的幫助是情緒及心靈上

「我最大的信心是因為有這3個隊友，他們非常有經驗。我知道他們平時完成的時間一定快過我幾倍，但他們都會等我，遷就我的速度。」會擔心自己拖後腿嗎？「坦白說，最初有點壓力，但後來就覺得，既然釗峰那麼大膽邀請我入隊，都是希望大家一起出力去完成這個賽事。」

由去年的《公司冇逼我跑馬拉松》到今年的毅行者，米露迪感謝跑步走進了她的人生。她說：「跑步對我最大的幫助是情緒及心靈上。我們做幕前這一行，工作很不穩定，只要有段時間沒有工作，你就會不斷想自己的價值。接觸跑步後，在沒有工作的時間，都可以去運動一下，覺得有些目標可以追趕。有時很多煩惱，可以去跑步，跑步未必可以解決問題，但可以幫你休息一會。」

米露迪及釗峰在麥理浩徑起點合照。（顏銘輝攝）

她表示未來仍會以路跑為主，目標跑好明年的渣打馬拉松10公里，希望可以跑到個人最佳時間，她目前10公里的PB為55分30秒。她暫未計劃再挑戰全馬，而在跑山方面，她亦不抗拒，但以跑下行下為主，保持輕鬆。

會不會建議公司開《公司冇逼我跑馬拉松》的第二季？這次可以去跑山。

米露迪很大反應地說：「公司冇逼我跑山？唔好啦！」

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