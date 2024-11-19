吳業坤32小時完成毅行者　翌日一早參加機場三跑10公里破自己紀錄

藝人吳業坤的體能相當強勁！他在上周五（15日）早上參加樂施毅行者，與伍富橋及另外兩位隊友行了超過32小時，到上周六（16日）傍晚才行完100公里到終點。通常走完毅行者，翌日都要休養生息，但坤哥周日（17日）晨早就起床，入機場參加「香港國際機場·渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」，而且他不是「hea跑」，跑出個人最佳紀錄的57分12秒。



吳業坤與隊友一起攜手衝線。（樂施毅行者提供）

吳業坤連續兩年參加毅行者100公里，去年花了30小時10分完成，他今屆繼續跟伍富橋拍檔，加上兩名友人組隊，以32小時53分完成。吳業坤本身希望比上屆行得快，但在天氣影響下，結果比上屆慢了逾兩個小時。

吳業坤與隊友在上周六晚完成100公里毅行者。（樂施毅行者提供）

他在社交網站寫道：「第三次的毅行者100公里，本想比上年更快在29小時內完成，但完全低估了颱風和下雨的影響。在（麥理浩徑）第二段到第四段可以看到，路面情況如何惡劣。泥濘和大雨下的三四段，眼見身旁的跑者一個個跣倒，自己盡量避免同樣事情發生，加上持續的雨水能體溫不斷流失，一切意料不及的事情在早期已將我一半以上的體力削掉，第五段以後也一直雨下不停，只能靠着意志見步行步，是心情最壞的一場山賽。」他感謝隊友、支援隊及出手相助的山友，幫助他們齊齊整整完成毅行者。

吳業坤與隊友接受支援隊補給。（Instagram）

伍富橋亦表示，今場毅行者十分艱辛，他在社交網站寫道：「受到颱風影響，我們經歷了畢生難忘的一次越野跑比賽！整個比賽期間基本上都在下雨，在山上的路基本上全是濕滑的泥濘。周不時聽到前後的參賽者滑倒慘叫，險象環生，所以今次雖然完成時間比去年還要慢，但能夠冇穿冇爛冇受傷咁完成比賽已經贏咗！」他感謝太太及一班朋友的支持。

吳業坤上周五一早就入到西貢，早上9時30分從北潭涌起步，連續走了近33小時，捱了一晚通宵，到上周六傍晚接近6時半才去到屯門終點。通常走完毅行者，翌日都要休養生息，但吳業坤周日又要早起床，早上8時半入到機場博覽館，參加10時半的機場三跑10公里。由完成毅行者到機場三跑10公里開跑，之間只有16小時。

吳業坤星期日一早就入機場跑10公里。（Instagram）

他在社交網站上寫：「前一天晚行完毅行返到去起哂水泡腳又痛，朝早訓醒落床都有難度怕跑唔郁，不過講咗唔去好衰仔（雖然成日），同埋唔知仲有無機會可以係機場入面跑步，就抱着一生懸命的心去。」

吳業坤參加機場三跑10公里。（Instagram）

34歲的吳業坤也盡力去跑，他寫：「想當年第一次10K（公里）完三日行唔到路，到今日行完100K仲可以破自己紀錄57分12秒，好開心！」

吳業坤參加機場三跑10公里。（Instagram）

「雖然跑步我唔識帶出咩大道理，但相信同做人一樣，望着前面唔好耷低頭一步一步踏出去，抖都唔好比自己停，慢小小抖兩啖氣繼續衝就好了。」他表示這場比賽遇到很多朋友。在他上載的合照中，有張他跟唐詩詠及周潤發的合照。