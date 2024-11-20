英國退役跑神陪老婆晨跑被偷手機 保特式狂追貨車奪回︱跑步熱話
撰文：吳慕兒
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「英國跑神」法拉（Mo Farah）去年9月退役，結束傳奇跑手生涯，可是上星期跟太太Tania晨跑時卻被迫「復出」——他的手機被賊人偷去，法拉醒目地發現一架可疑輕型貨車，施展「保特式」狂奔，成功追回失物。
41歲的法拉縱已退役，這位奧運4面中長距離跑金牌得主依然「寶刀未老」。上周他跟太太在屋企附近晨跑，他居住的豪宅位於薩里郡（Surrey），屋苑內設有全日24小時閉路電視監察，車輛和行人出入均設限制，保安理應十分嚴密，因此放下戒心，將手提電話放在私家路旁，打算跑完才拿回。
不料一會兒過後，法拉看到一架可疑車輛——屋苑內芸芸名車之中看來格格不入的白色輕型貨車。據悉當時車內有兩名男子，輕型貨車一度停下來，其中一人下車拿走法拉的手機，然後企圖開車逃去。
法拉「保特式」狂奔追回手機
可能兩個賊人沒有想到，二人挑戰的對象是這位一代「英國跑神」，法拉發力狂奔下追上貨Van，賊人當場人贜並獲，立即將手機交回法拉，然後才加速逃去。
英國《每日郵報》引述，據報法拉對賊人突破保安系統作案感到憤怒，當局正調查哪個環節出錯導致今次事件。法拉夫婦暫未就事件公開評論或回應傳媒查詢。
生於非洲索馬里的法拉，2012倫敦奧運主場出戰為英國連贏5000米、10000米金牌，成為當地家傳戶曉名字，4年後在巴西里約熱內盧奧運蟬聯這兩面金牌，奠定他英國史上最佳男子長跑運動員的神級地位。
即使之後轉戰馬拉松，成績未似預期，在傷患困擾下未能挑戰世界紀錄，亦無法威脅馬拉松王者傑祖基，但無損他在英國國民心目中的英雄地位。
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