扶輪香港超級馬拉松圓滿舉行　香港01及仁濟合辦　發放共融正能量

「扶輪香港超級馬拉松」（扶輪超馬）疫情後首度復辦實體賽事，《香港01》有幸成為合辦機構，仁濟醫院則為受惠機構，「眾樂基金」也是慈善夥伴。

賽事原定5月5日上演，但因天雨關係延期，終於在11月24日假將軍澳跨灣大橋舉行。今屆賽事除了充滿挑戰性的50公里個人賽和隊制接力賽，更增設趣味為主的3公里個人賽與親子跑，當日天氣雖然時晴時雨，但無損參賽者鬥志，比賽在一片熱烈氣氛下順利完成。



土木工程拓展署東拓展處處長梁中立先生於台上致辭。（蘇煒然攝）

比賽當日，多名健兒在將軍澳跨灣大橋上拼盡鬥志，特別是戰意激昂的接力賽，各隊充分發揮團體精神，更為長跑運動增添意義。為扶輪超馬擔任主禮及頒獎嘉賓的土木工程拓展署東拓展處處長梁中立先生，致辭時不忘感謝一眾參賽者：「今次活動是以慈善為主的體壇盛事，選址地標式的將軍澳跨灣大橋及將藍公路花園，既能推廣運動，又讓更多市民認識由土木工程拓展署東拓展處興建的新地標。土木工程拓展署今年成立二十周年，目標是繼續建構多元活力社區，藉以提升香港市民幸福感。」

國際扶輪3450地區剛卸任總監李兆民先生於台上致辭。（蘇煒然攝）

2023-2024年度扶輪香港超級馬拉松主委陳緯國先生於台上致辭。（蘇煒然攝）

藝人黃建東擔任愛心大使和活動主持。（蘇煒然攝）

活動鳴槍禮，由主禮及頒獎嘉賓鳴槍，一眾體壇健將作領跑員。（蘇煒然攝）

一眾愛心跑手比賽盛況。（大會提供圖片）

自從2015年首次舉辦以來，扶輪超馬已成為香港田徑總會認可的賽事，每年吸引大批跑手參賽。由於疫情，實體賽已停辦三年，今年以全新面貌回歸，不僅繼續設有50公里的個人和隊制賽，還新增3公里個人賽與親子跑，讓參賽者能按自身能力選擇賽事，挑戰性和趣味兼備。國際扶輪3450地區剛卸任總監李兆民，以及扶輪香港超級馬拉松主委陳緯國，分享籌辦扶輪超馬的苦與樂，以及如何透過賽事惠澤社群。

陳緯國（Wilson）透露：「今次舉辦賽事挑戰不少。畢竟上次舉辦已是2019年，今年更由以往的龍和道移師將軍澳，我們重新組織需要一些時間。猶幸當決定再舉辦時，舊委員會成員毫不猶豫幫忙，我們的委員會有超過二十人，單是確認比賽地點就已實地考察了三、四次，有些成員甚至親自試跑。」

李兆民（Andy）表示：「作為賽事主辦方，扶輪社繼續實踐服務社群的使命。我們希望全面兼顧每個範疇，仁濟作為一個大型機構，設有學校、診所和醫院等，單是學校就超過二十間，我們已支持了仁濟醫院靚次伯紀念中學二十多年，推動年輕人教育，因此我們選擇仁濟醫院作為今次賽事的受惠機構。」

國際扶輪3450地區剛卸任總監李兆民先生（左起）、土木工程拓展署東拓展處處長梁中立先生、《香港01》首席市場營銷官盧國威先生、2023-2024年度扶輪香港超級馬拉松主委陳緯國先生，一同在活動上留影。 （蘇煒然攝）

扶輪超馬旨在讓社會上各個年齡層、不同身分的人士參賽，傳遞友愛共融和勇於克服困難的精神，今年賽事順利舉辦，有賴多個不同界別的機構支持，包括香港盲人體育總會、猛龍聽障長跑會、香港警務處、香港消防處、香港海關、香港交通安全、土木工程拓展處、香港童軍總會、香港民安隊、國際獅子總會中國港澳303區、仁濟醫院、喇沙書院田徑會及國際青年商會香港總會。賽會期望未來舉辦更多精彩賽事，繼續為社會發放正能量。

《香港01》員工組隊奪50公里企業接力賽亞軍，一齊挑戰自己。（蘇煒然攝）

由頒獎嘉賓代表，頒發不同獎項予一眾跑手。（蘇煒然攝）

親子組比賽情況。（大會提供圖片）