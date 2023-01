四徑2023來稿｜梁康翹三日三夜跑過難關　麥徑困境見跑手互助精神

2018年第一次聽HK4TUC(香港四徑超級挑戰,簡稱四徑),新年開住個live track(網上即時追蹤)追住啲跑手跑到郵筒,覺得成件事好黐線但又好熱血,於是2019年就膽粗粗參加咗,無奈當時能力未夠,麥徑趕唔到18個鐘cut off,跑咗一條徑就止步。

文:梁康翹Kimmy(2023年四徑生還者)



Kimmy第3次參加四徑,終於圓夢跑完298公里。(顏銘輝攝)

2022年再次參加,用咗15小時15分跑完麥徑後,衛徑又開始睇唔到嘢,用咗19個幾鐘先到赤柱,加上第三日臨時有嘢做,跑咗兩條徑就退出咗。

2022年年尾,Andre(四徑創辦人Andre Blumberg)叫我最遲11月決定今次參唔參加,我知道如果參加的話一定要完成,否則之後未必會再試,最後都係報咗名。今次冇特別為四徑操練,長課都比上年少,最長就係11月同12月各跑咗1次100公里嘅比賽,其餘都係keep住呢幾個月每月400至500K嘅里數。

回到梅窩終點後,Kimmy似乎有點眼泛淚光。(顏銘輝攝)

100公里麥理浩徑(時間:17小時54分)

Andre起步前幾日先宣布(年三十)夜晚6點3先起步,即是基本上成條麥徑要自給自足。多謝連姐開到凌晨令到我哋有得買啲嘢食嘢飲,感動!可能係太大風,麥四又開始睇唔清,用咗10個鐘去到水浪窩之後,麥三開始落大雨,雞公山落山開始基本上連前面嗰級都睇唔到,成段靠感覺行,跣低咗幾十次!最後Elliot(跑手Elliot Froidevaux)追到我,見我睇唔到,好好咁同我一齊喺牛耳石落到北潭坳。

「Really thank you for your help Elliot。」

之後慢慢落到咸田真係乜都睇唔到,坐咗入士多暖返隻眼。

「Thanks Michael(跑手Michael H Gay) for lending me the towel。」

坐咗差不多兩個鐘,知道再唔行就趕唔切cutoff,所以見好返啲就繼續起行,跑咗出去先算。去到東壩之後望住時間跑返出去,終於見到Andre同supporter。

Kimmy在年初三下午跑回梅窩碼頭,完成四徑,成為今屆的「生還者」。(顏銘輝攝)

78公里衛奕信徑(時間:18小時16分)

大概(年初一)下午1點到達南涌,因為仲未睇得清,supporter要我睇清哂先准繼續行,同埋都知趕唔切(由藍田到太古)尾班地鐵,出面個太陽又曬又熱!於是就慢慢休息到3點左右,敷眼、食嘢、按摩……下午3點鬆啲起行,欣賞到好靚嘅八仙嶺日落後,天黑啱啱好落到鶴藪。

去到鉛礦坳見到仲威(跑手蔣仲威),太好喇!可以一齊環塘同跑引水道冇咁悶。之後到沙田坳再追到Karen(跑手謝芷蕙)同KK(跑手陳國強),一齊落東洋。見離頭班車得返個幾鐘,我就自己行先去到藍田買嘢,不過都係冇時間瞓一陣就已經頭班車。過咗海之後覺得有力,想快啲到赤柱,於是一口氣用咗2小時55分去到衛徑終點,最後搞到support車仲未到!

Kimmy在年初三下午抵達梅窩碼頭的綠色郵筒。(顏銘輝攝)

50公里港島徑(時間:8小時42分)

(年初二)朝早10點左右到石澳,換衫同爭取咗瞓半個鐘(雖然都唔係好瞓到),之後又食嘢按腳到11點半又出發。Supporter話叫我趕19:40/20:20船(入梅窩),盡力啦! 龍脊有近千人,跑兩步要借一借,只能快行。引水道都係慢跑一陣又行下。4個半鐘去到(黃泥涌峽)油站補給。

Kimmy在年初二跑到港島徑,她已經恢復視力,狀態也不錯。(顏銘輝攝)

知道時間有啲趕,貝璐道前條長長嘅Trail都唔敢行。入黑(進入第三晚)即刻覺得好眼瞓,要食咖啡因gel提下神。上到山頂已經19:55,因為之前都試過落中環嘅時間,所以知應該趕得切,最後去到碼頭仲有兩分鐘開船!

Kimmy在年初二跑過大潭水塘。(顏銘輝攝)

70公里鳳凰徑(時間:17小時)

到梅窩之後又係瞓陣、食嘢、按腳,22:20起步。一起步未起風覺得好熱,入9K引水道開始大風同氣溫急降,好彩有著夠衫唔覺凍,但就大風到十級烈風咁,吹到頭都甩、吹咗成晚!

引水道真係眼瞓到要瞌埋對眼行,兩條引水道唔知行咗幾耐,三晚冇瞓真係搞唔掂!同Trevor(跑手Trevor Meding)一齊去到分流,多謝分流陳記老闆俾我哋凌晨去敲佢門,食咗個熱辣辣嘅腸蛋麵即刻精神返少少。

之後自己沿二澳去到大澳,keep住烈風!再一路同啲風搏鬥到昂坪(靈會山羌山真係吹到企都企唔穩),先醒返少少,去7仔買咗水又出發,完全唔記得咗要行彌勒,差少少直接上咗鳳凰!鳳凰、大東反而冇咁大風仲有啲熱,仲有靚景!終於完喇!

Kimmy與賽事總監Andre Blumberg擊掌。(顏銘輝攝)

由2015年毅行27個鐘,到2019年都係趕唔到cutoff到而家竟然可以一次過走哂四徑,好開心終於做到了!

【本文獲作者授權轉載,編輯略為修飾字眼,原文刊於此】

Kimmy在追蹤網站的完成時間是68小時18分,但四徑IG則寫她用了68小時17分完成,報道以四徑IG資料為準。(大會追蹤網站截圖)

【2023年四徑完成者及生還者名單】

完成者(60小時以內):

井原知一(54小時02分)

Nugo Yamanath Limbu(56小時29分)

Ryan Whelan(56小時54分)

黃家傑(57小時11分)

張祺豐(59小時30分)

生還者(72小時以內):

傅展平(63小時23分)

鄭世傑(66小時15分)

Trevor Meding(67小時26分)

Kenneth Chan Wai Tik(67小時46分)

Mayank Vaid(68小時04分)

梁康翹(68小時17分)

陳國強(69小時43分)

蔣仲威(69小時56分)

Kurt Lynn(70小時23分)

謝芷蕙(70小時39分)