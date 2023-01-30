四徑2023來稿｜梁康翹三日三夜跑過難關　麥徑困境見跑手互助精神

撰文：體育來稿
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2018年第一次聽HK4TUC（香港四徑超級挑戰，簡稱四徑），新年開住個live track（網上即時追蹤）追住啲跑手跑到郵筒，覺得成件事好黐線但又好熱血，於是2019年就膽粗粗參加咗，無奈當時能力未夠，麥徑趕唔到18個鐘cut off，跑咗一條徑就止步。
文：梁康翹Kimmy（2023年四徑生還者）

Kimmy第3次參加四徑，終於圓夢跑完298公里。（顏銘輝攝）

2022年再次參加，用咗15小時15分跑完麥徑後，衛徑又開始睇唔到嘢，用咗19個幾鐘先到赤柱，加上第三日臨時有嘢做，跑咗兩條徑就退出咗。

2022年年尾，Andre（四徑創辦人Andre Blumberg）叫我最遲11月決定今次參唔參加，我知道如果參加的話一定要完成，否則之後未必會再試，最後都係報咗名。今次冇特別為四徑操練，長課都比上年少，最長就係11月同12月各跑咗1次100公里嘅比賽，其餘都係keep住呢幾個月每月400至500K嘅里數。

四徑2023｜梁康翹三度參賽終圓夢　麥徑「睇唔到嘢」仍堅持跑落去

回到梅窩終點後，Kimmy似乎有點眼泛淚光。（顏銘輝攝）

100公里麥理浩徑（時間：17小時54分）

Andre起步前幾日先宣布（年三十）夜晚6點3先起步，即是基本上成條麥徑要自給自足。多謝連姐開到凌晨令到我哋有得買啲嘢食嘢飲，感動！可能係太大風，麥四又開始睇唔清，用咗10個鐘去到水浪窩之後，麥三開始落大雨，雞公山落山開始基本上連前面嗰級都睇唔到，成段靠感覺行，跣低咗幾十次！最後Elliot（跑手Elliot Froidevaux）追到我，見我睇唔到，好好咁同我一齊喺牛耳石落到北潭坳。

「Really thank you for your help Elliot。」

之後慢慢落到咸田真係乜都睇唔到，坐咗入士多暖返隻眼。

「Thanks Michael（跑手Michael H Gay） for lending me the towel。」

坐咗差不多兩個鐘，知道再唔行就趕唔切cutoff，所以見好返啲就繼續起行，跑咗出去先算。去到東壩之後望住時間跑返出去，終於見到Andre同supporter。

Kimmy在年初三下午跑回梅窩碼頭，完成四徑，成為今屆的「生還者」。（顏銘輝攝）

78公里衛奕信徑（時間：18小時16分）

大概（年初一）下午1點到達南涌，因為仲未睇得清，supporter要我睇清哂先准繼續行，同埋都知趕唔切（由藍田到太古）尾班地鐵，出面個太陽又曬又熱！於是就慢慢休息到3點左右，敷眼、食嘢、按摩……下午3點鬆啲起行，欣賞到好靚嘅八仙嶺日落後，天黑啱啱好落到鶴藪。

去到鉛礦坳見到仲威（跑手蔣仲威），太好喇！可以一齊環塘同跑引水道冇咁悶。之後到沙田坳再追到Karen（跑手謝芷蕙）同KK（跑手陳國強），一齊落東洋。見離頭班車得返個幾鐘，我就自己行先去到藍田買嘢，不過都係冇時間瞓一陣就已經頭班車。過咗海之後覺得有力，想快啲到赤柱，於是一口氣用咗2小時55分去到衛徑終點，最後搞到support車仲未到！

Kimmy在年初三下午抵達梅窩碼頭的綠色郵筒。（顏銘輝攝）

50公里港島徑（時間：8小時42分）

（年初二）朝早10點左右到石澳，換衫同爭取咗瞓半個鐘（雖然都唔係好瞓到），之後又食嘢按腳到11點半又出發。Supporter話叫我趕19：40/20：20船（入梅窩），盡力啦！ 龍脊有近千人，跑兩步要借一借，只能快行。引水道都係慢跑一陣又行下。4個半鐘去到（黃泥涌峽）油站補給。

Kimmy在年初二跑到港島徑，她已經恢復視力，狀態也不錯。（顏銘輝攝）

知道時間有啲趕，貝璐道前條長長嘅Trail都唔敢行。入黑（進入第三晚）即刻覺得好眼瞓，要食咖啡因gel提下神。上到山頂已經19：55，因為之前都試過落中環嘅時間，所以知應該趕得切，最後去到碼頭仲有兩分鐘開船！

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Kimmy在年初二跑過大潭水塘。（顏銘輝攝）

70公里鳳凰徑（時間：17小時）

到梅窩之後又係瞓陣、食嘢、按腳，22：20起步。一起步未起風覺得好熱，入9K引水道開始大風同氣溫急降，好彩有著夠衫唔覺凍，但就大風到十級烈風咁，吹到頭都甩、吹咗成晚！

引水道真係眼瞓到要瞌埋對眼行，兩條引水道唔知行咗幾耐，三晚冇瞓真係搞唔掂！同Trevor（跑手Trevor Meding）一齊去到分流，多謝分流陳記老闆俾我哋凌晨去敲佢門，食咗個熱辣辣嘅腸蛋麵即刻精神返少少。

之後自己沿二澳去到大澳，keep住烈風！再一路同啲風搏鬥到昂坪（靈會山羌山真係吹到企都企唔穩），先醒返少少，去7仔買咗水又出發，完全唔記得咗要行彌勒，差少少直接上咗鳳凰！鳳凰、大東反而冇咁大風仲有啲熱，仲有靚景！終於完喇！

Kimmy與賽事總監Andre Blumberg擊掌。（顏銘輝攝）

由2015年毅行27個鐘，到2019年都係趕唔到cutoff到而家竟然可以一次過走哂四徑，好開心終於做到了！

【本文獲作者授權轉載，編輯略為修飾字眼，原文刊於此

Kimmy在追蹤網站的完成時間是68小時18分，但四徑IG則寫她用了68小時17分完成，報道以四徑IG資料為準。（大會追蹤網站截圖）
四徑官方IG寫Kimmy用了68小時17分完成。（四徑官方IG）
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【2023年四徑完成者及生還者名單】

完成者（60小時以內）：

井原知一（54小時02分）

Nugo Yamanath Limbu（56小時29分）

Ryan Whelan（56小時54分）

黃家傑（57小時11分）

張祺豐（59小時30分）

生還者（72小時以內）：

傅展平（63小時23分）

鄭世傑（66小時15分）

Trevor Meding（67小時26分）

Kenneth Chan Wai Tik（67小時46分）

Mayank Vaid（68小時04分）

梁康翹（68小時17分）

陳國強（69小時43分）

蔣仲威（69小時56分）

Kurt Lynn（70小時23分）

謝芷蕙（70小時39分）

Kimmy與另一位「生還者」Mayank Vaid自拍合照。（顏銘輝攝）
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