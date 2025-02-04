四徑2025｜平凡人的71小時非凡旅程　生還者易健豪走過迷幻盧吉道

2025年的第14屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），25歲的易健豪（Glen）堅持了3日4夜，在年初四晚跑到梅窩碼頭，以71小時32分成為生還者，並刷新了四徑史上最年輕生還者的紀錄。

休息一日後，易健豪回憶298公里的旅程，表示港島徑最後4段十分奇幻，充滿幻覺，還覺得自己意識抽離了出來，像玩角色扮演遊戲，完全不覺腳累地控制易健豪這個人跑步，也忘記了四徑。他在盧吉道彷彿失去靈魂，在欄杆望住城市，懷疑身在夢境。他醒覺後，一度想報警叫救護車，因為有段路完全沒有記憶。



四徑2025｜在年初二，易健豪跑過東壩，仍相當精神。（顏銘輝攝）

今屆四徑在年初一（1月29日）晚上9時44分由屯門起步，易健豪跑到年初四（2月1日）晚上約9時16分衝線，經歷3日4夜，總共用了71小時32分，在生還者的72小時門檻內走完，刷新四徑史上最年輕生還者的紀錄。

休息一晚後，易健豪透過錄音慢慢回憶那艱辛無比的四徑的旅程。從麥理浩徑順順利利，到衛奕信徑在身體及精神開始出問題，至港島徑陷入懷疑人生的迷幻狀態，直到最後鳳凰徑憑一股毅力捱回來。他盡力詳細地描述在路上遇到的困境，希望給未來的四徑參加者參考。

麥理浩徑｜首100公里大致順利 膝部大腿開始累

易健豪在年初二下午2時多走完100公里的麥理浩徑，抵達西貢北潭涌，花了約16個半小時。他認為在麥徑幾順利，他說：「第一條麥徑沒有太大特別，去都彎曲山都是輕鬆與Kimmy（另一參加者梁康翹）一邊聊天一邊走，但落山覺得自己太用力，膝頭有點累，我沒有理會。之後落雞公山、落到北潭凹，不斷累積疲倦。」

他續說：「膝頭覺得累，我就用了大腿去借力，加上東壩開始整段都跑，用多了大腿的力。跑到北潭涌時，我兩邊大腿的肌肉都實了，支援者用按摩槍幫我打鬆，但也沒有大作用。」

四徑2025｜易健豪在東壩見到鏡頭時露出笑容。（顏銘輝攝）

衛奕信徑｜幻覺出現 見到清朝官服人伸手擁抱

坐車到南涌，易健豪休息了一段較長的時間才起步，開始走78公里的衛奕信徑，膝部的問題愈來愈嚴重。他說：「因為（大腿肌肉）很緊，打算休息長一點才起步（衛奕信徑），怎料休息長的情況更差！在南涌起步的平路，我連跑都跑不到。上八仙嶺的時候，我膝部對上一點的位置極痛，上又上不到，落也落不到，不可以快，因為那個會衝擊很大，尤其是在樓梯。」

在年初二晚，他走過八仙嶺及九龍坑山，落到大埔太和。他喜見陌生人的打氣，他說：「在衛徑開始得極慢，到太和第一次聽到有人叫我個名，話『睇晒你啲報道、知道晒你啲背景，香港人撐香港人』，一路好多人叫我個名。我落山唔得，膝部很痛，但見到那麼人為我打氣，馬上『上電』，由太和一路追，上到城門水塘，過了一個日本人，再過多兩個內地跑手，他們好像去了燒烤場睡覺。」

四徑2025｜易健豪在麥徑沒大問題，但衛徑開始出事。（顏銘輝攝）

在年初三凌晨，這是易健豪在四徑的第二晚通宵，幻覺開始出現。他說：「我未覺得眼瞓，但開始有幻覺，在城門水塘有不同顏色的樹葉，我見到的是戴黑色帽的巫師頭。因為有幻覺，在睡了一睡，睡了20分鐘。那一晚很冷，休息完之後跑不動，上沙田坳道也是很冷。」

他再形容見到的幻覺，續說：「另一個幻覺是，見到黑色膠袋以為是狗，一堆黑色膠袋好像4隻狗。我見到護土牆有些凸出來的石屎，我以為是穿着清朝官服的人，伸出雙手想擁抱我，就是山邊那些護土牆。去井欄樹，到了我家的後山，可以快一點。遇過一些不認識的人為我打氣，他是說我中學的師兄，一有陌生人打氣就會『上電』。」

他本身想趕年初三早上的頭班港鐵由藍田過海，最後約早上9時抵藍田，搭車到太古，繼續餘下兩段衛徑。他說：「過海後那段沒什麼特別，都是落山的樓級跑不到。總結衛徑都是有幻覺及跑不到落樓梯，平路也跑不到，影響更大。」他在年初三中午完成衛徑，坐車到石澳，沒有休息太多時間，便跑往大浪灣，開始50公里的港島徑。

四徑2025｜25歲的易健豪成功刷新四徑最年輕生還者的紀錄。（顏銘輝攝）

港島徑｜嚴重幻覺困擾 陷迷離狀態失去記憶

在港島徑，易健豪表示初頭狀態不錯，他說：「因為衛徑很慢，我在港島徑開頭很有力量，一陣就跑到大浪灣，在引水道也跑得到。到大潭水塘後開始落雨，我就穿上風褸，開始眼瞓，覺得整個人有點迷，其實那時是日光日白。上大風坳那條斜路，行得很慢。行到渣甸山那些位置，我已經是一路行一路睡得着的狀態。後來雨勢大了，雨點打醒了我，我醒起如果保持這樣，會趕不到晚上12時半那班船，那就要坐半夜3時的船，所以開始加力，落到（黃泥涌峽）油站補給後就馬上起步。」

由年初三傍晚起，易健豪的疲倦似乎超出了臨界點，陷入了迷離的狀態。他嘗試形容：「我經歷了這段路最奇幻的時刻，由布力徑開始，印象中我只餘4小時去落中環碼頭，我一定要加力，在斜路快步走或者跑，落到香港仔水塘也一直跑。去到一種情況，我對腳應該要累，但我卻感覺不到累。好像玩一個角色扮演遊戲，我在控制一個人，見到石的時候就要他跳過去。明知要留力，但我沒有，因為我在玩角色扮演，行來行去也是同一個森林，行一陣有些過橋位、水澗位，好像都是一式一樣。行到一個水池位，我聽到青蛙叫，不只是青蛙叫，好像有幾百個人在說話，但又聽不清那些人說什麼。我覺得那時候是整段路最嚴重的幻覺。」

四徑2025｜易健豪表示在港島徑的幻覺很嚴重，陷入奇幻的狀態。（顏銘輝攝）

易健豪花了很長時間去解釋由港島徑第4段至第1段發生的事，他說：「我都不知自己做什麼，可能是肌肉意識或者潛意識，只記得自己有跑，跑出去。夜晚9時半，我才落貝璐道的斜路，但我12時要落中環碼頭，有兩個半小時跑14公里，還有400米攀升左右。我完全不知發生什麼事，不斷跑。那段時間，很多人WhatsApp我，問我『are you OK』，我很驚，明明我已經在跑，為何個個都問我『O唔OK』，我覺得自己是OK的。但如果個個都問我『O唔OK』，我應該是『唔OK』。我不理會了，總之繼續跑。」

港島徑｜盧吉道發呆如夢遊 一度想叫白車退出

「上山頂的路，我已經沒有印象，因為之前跟（張）敏怡跑過，我好像進入了一個狀態，很知道什麼地方要轉彎。平時沒有那麼多，我那晚見到很多箭豬出來行，沿路上山頂都有，應該不是幻覺吧。在布力徑之後，我已經瘋狂跑，上斜落斜也跑。出到盧吉道，整個人是『斷電』的狀態，真的不知發生什麼，後來聽朋友告訴我才知道。盧吉道有欄杆，我望住下面的城市，望了很長時間，不知要行什麼方向，一時望山，一時望指示牌，完全沒有意識要追船。」

四徑2025｜易健豪在港島徑有段路完全沒有記憶，坦言有想過叫救護車。（顏銘輝攝）

離開山頂，跑往中環碼頭，經過舊山頂道，他才開始醒醒地，猛然發現沒有過去幾小時的記憶，他說：「由布力徑開始到晚上11時，我完全沒有印象發生什麼事。我心想，我是不是要報警叫白車（救護車），我好像沒有了一段記憶。從山頂落山，雨很大，我那時真的想叫白車，真的完全『斷片』。我直情懷疑，自己是否發夢，究竟做什麼才能脫離夢境。」

易健豪之後補充：「上到山頂開始夢遊般，有覺得過如果從欄杆跳落去是不是就會夢醒，好彩沒有跳。」他還透露，在挑戰後有途人發訊息聯絡他，表示他在盧吉道時不斷問途人：「我正在做什麼？」他懷疑自己那時有點失溫，加上筋疲力竭，精智不清。

他感謝沿路打氣的跑手以至陌生人，包括甄智貽及楊志成，他說：「什麼記憶都沒有真的很『大鑊』，我跟她（在途中打氣的甄智貽）講，落到碼頭我會退出。我亦開始發現真係不是發夢，做什麼都不能脫離夢境，唯有繼續行落去中環碼頭。」他續說：「（在中環碼頭行人天橋）我應該是唯一一個參加者搭升降機落去，沒有行樓梯。去到碼頭，見到其他人之後，好像其他人已經幫我解決了所有問題，我沒有印象，就躺在地上睡了。之後再有印象，我已經在Lantau Base Camp（位於梅窩的戶外用品店）。」

四徑2025｜易健豪在年初四晚上抵達梅窩，成為生還者。（黃浩聰提供）

鳳凰徑｜憑意志跑回來 與日本跑手do it together

易健豪趕到年初四凌晨12時半的船入梅窩，到凌晨3時多開始走70公里的鳳凰徑，在精神及肉體雙重疲憊下上路。他說：「因為港島徑已經去到盡，你看到那些片段，我連直線也行不到。跟住，不知怎樣上到山，只知道第一根（鳳凰徑標距）柱是L140，之後我要139、138那樣行去。」

一個電話令易健豪燃起鬥志，他說：「可能頭兩公里行了個半小時，跟住去一個位置，Kimmy打電話給我，她想撤，那時應該是半夜3時到4時。我就很有衝動想在後面追上去，我告訴她：「你唔好撤！等我同你一齊行。」我在那時開始平路、上斜跑到就跑，但落山就跑不到，不斷加速、不斷加。」

四徑2025｜易健豪在梅窩碼頭郵筒旁接受Andre Blumberg的香檳浴。（黃浩聰提供）

「日出之後，我仍然很眼瞓，在水口引水道旁的草地睡了一會，腳已經長滿水泡。平路、石屎路幾好跑，但山路就磨到水泡，很辛苦，所以出石壁那段很慢，但我在引水道跑到，所以你會見到我速度時快時慢。」

他走到石壁，繞過分流，前往二澳及大澳，接着要上靈會山，他發現雙腳膝部俱軟，發不到力。他說：「過了大澳，我自己知要追，時間很趕，在那條很斜的樓梯，我仍然快步行，如果不太斜，我就會跑。沿路聽到很多人叫我的名，支持我。」

在年初四下午，他遇到日本參加者藤田慎一郎，兩人之後拍住行。易健豪及藤田慎一郎是那時行到最慢的參加者，大家都擔心兩人未必可以在72小時內回到梅窩。他說：「我在靈會山上遇到藤田。我看過還有25公里，我計一計時間，真的很緊迫。我只是跟他說過一句話『we will do it together（我們會一起做到）』，我不是講『we can（能夠）』而是『we will（會）』。」

四徑2025｜易健豪飲香檳。（黃浩聰提供）

兩人心照地同行，互相照應，易健豪說：「我跟他一路沒有再說什麼，但很神奇地，大家想法一樣，一齊前前後後跑，最後那6小時，幾乎也是一齊過。他落山快過我，而我上山就快過他，我的膝部上山沒太大問題，一前一後那樣。」在年初四日落，他們終於登上鳳凰山，朝大東山進發。

面對最後兩座大山，易健豪想着參加四徑的原因，咬緊牙關走下去。他說：「都是我的那些目標，想做人體實驗給隊友看，我要做到這件事。如果我不能在72小時回到去，那就變成一個失敗的人體實驗。」他表示身邊有很多優秀的跑手朋友，對參加四徑感到猶疑，所以他決定參加，證明給身邊的朋友看，他做得到的話，他們也做得到。

四徑紀錄保持者黃浩聰（左起）、今屆生還者梁康翹、易健豪及四徑創辦人Andre Blumberg合照。（黃浩聰提供）

感謝曾為「13號」加油的網民 盼能鼓舞香港人

此外，易健豪身上帶住幾封信，他目標要行到梅窩碼頭的郵筒寄信。他說：「我報四徑，是想思考一下平衡工作、朋友、女朋友等幾方面。我為每個相關的人寫了一封信，我就帶住這些信跑了300公里，希望跑到郵筒寄出去。如果我做不到生還者就不會寄出這3封信，所以我想住要寄信，那就捱下捱下回到郵筒，寄了這幾封信。」

經過這次四徑挑戰，易健豪表示不再懷疑自己，對自己更有信心。他說：「當四徑一項那麼困難的挑戰，我都可以用半個月時間做到（準備），又有水泡、幻覺，不知自己做什麼，行路也行不到，在這種狀態下，我仍有足夠意志頂到最尾。就算任何困難……我現在已經辭職，不知何時才找到工作，但我相信自己的能力，一直以來累積下來的東西會有用。」

易健豪與一眾到梅窩碼頭迎接他的支持者合照。（黃浩聰提供）

「在新一年的開始，給予動力香港人，沿路有很多人跟我說，他們不跑步的，但被跑手的熱血感動，所以上來看一看。尤其是我，我不是Nugo及Kimmy那種明星級跑手、人人認識，我跑步兩三年，應該沒有人識我的。」他還感謝在網上追蹤四徑、留言支持過他、曾叫13號（他在今屆四徑的編號）加油的人。他說：「我知道很多人留意住我，如果我做得到，就可以為他們提供鼓勵，證明到像我這樣平凡的人，都可以做到不平凡的事。」