周潤發跑鞋之選　去年兩場比賽信adidas　今屆渣馬改著Nike特別版

喜歡跑步的周潤發選擇了什麼跑鞋去比賽？由2023年的渣打香港馬拉松起，周潤發參加過5場公開比賽，其中3場是半馬、兩場是十公里。周潤發暫時只穿過Nike及adidas兩大運動品牌的跑鞋參賽。去年的兩場比賽，周潤發選擇了adidas跑鞋，但今年就回歸Nike跑鞋，穿上Alphafly 3的特別版。



渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線。（夏家朗攝）

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69歲的周潤發在2025年渣馬參加半馬，穿上Nike Alphafly 3 ‘Eliud Kipchoge’上陣，跑出2小時24分32秒。Alphafly 3是Alphafly系列最輕的一款，結合了3項創新技術，配置了兩個Air Zoom氣墊，採用全掌式碳纖維鞋底墊片，以及從腳跟至腳尖配置的ZoomX泡棉中底。

周潤發在2025年渣馬穿了Nike Alphafly 3 ‘Eliud Kipchoge’參加半馬。

至於發哥所穿的是Alphafly 3的特別版，以「跑神」傑祖基（Eliud Kipchoge）命名。據官網介紹，跟隨Eliud Kipchoge受訓的學員，都會受邀在訓練基地種下一棵象徵自我成長的樹。鞋墊圖樣仿似樹枝的生長方式向鞋尖延伸。漸層陶土紅色，向訓練時沾上鞋子的肯尼亞泥土致敬。字體在表面上呈現分枝形式，詮釋非洲樹木造型。

Nike Alphafly 3 ‘Eliud Kipchoge’（官網）

發哥在今屆渣馬重投Nike的跑鞋，他在去年的兩場比賽曾轉會adidas。在2023年，他首次參加渣馬，出戰十公里，穿上Nike Vaporfly 2。接着同年的港珠澳大橋半馬，他以Nike Ultrafly作為他首次參加半馬的跑鞋。

發哥在2024年轉會，穿上adidas ADIZERO ADIOS PRO 3參加當年的渣馬半馬。在同年底的機場三跑十公里，他仍然選擇adidas，穿上香港852別注版ADIZERO BOSTON 12。到今屆渣馬，他再轉會，穿回Nike的跑鞋。

周潤發過去跑步成績

周潤發跑步成績：渣打馬拉松2025（2025年1月9日）

半馬大會時間：2小時24分32秒

半馬晶片時間：2小時24分32秒

周潤發跑鞋：Nike Alphafly 3 ‘Eliud Kipchoge’

69歲周潤發第3次參加渣馬，再次挑戰半馬，在早上10時左右跑抵維園，以2小時24分32秒完成。他賽後表示自己的時間為「3條2」的2小時22分，他十分滿意成績，「有人工加，有成績」，認為天氣涼爽舒服。他表示明年目標會是2小時20分以內，「逐啲逐啲上」，但他無意挑戰全馬，「全馬唔跑架嘞，我哋（半馬）跑2個鐘內咁就達標」，「慢慢啦，我80歲跑到2個鐘就OK」。

周潤發跑渣打馬拉松 滿意半馬成績「有人工加」 「全馬唔跑嘞」

渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線後與其他跑手握手。（夏家朗攝）

周潤發跑步成績：機場三跑十公里2024（2024年11月17日）

10公里大會時間：1小時17分10秒

10公里晶片時間：1小時12分59秒

周潤發跑鞋：adidas香港852別注版ADIZERO BOSTON 12

難得在機場跑道比賽，當時69歲的周潤發也有參加，以大會時間1小時17分10秒過終點，晶片時間為1小時12分59秒，未能刷新個人最佳時間。對於在機場跑步的體驗，發哥說感覺得意，「望住飛機升升降降，感覺好得意」，「機場對上一次有長跑比賽已是二十多年前，當時我沒有參加，今次第二次，我就跑了，如果再有第三次，到時我都九十幾歲」。

周潤發把握機會跑機場感滿意「下次我都九十幾」｜機場三跑十公里

機場三跑十公里2024｜周潤發滿意自己在機場三跑十公里的表現。（梁鵬威、高詩琦攝）

周潤發跑步成績：渣打馬拉松2024（2024年1月21日）

半馬大會時間：2小時26分07秒

半馬晶片時間：2小時19分04秒

周潤發跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

當時68歲的周潤發第二次參加半馬，時間比上次港珠澳大橋半馬有進步。他以2小時26分07秒的大會時間衝線，而個人晶片時間為2小時19分04秒，創個人半馬的PB。不過，周潤發賽後表示比預期目標慢了4分鐘；被問到太太發嫂有沒有出糧，他道：「今次唔達標，1分鐘扣100，陣間食碗仔翅，賽前食咗雞蛋飯團。」

周潤發跑渣打馬拉松2024半馬 笑言全靠「G4」開路 分享西隧心得

渣打馬拉松2024｜發哥與現場大批記者自拍。（趙子晉攝）

周潤發跑步成績：港珠澳大橋半馬2023（2023年11月19日）

半馬大會時間：2小時27分56秒

半馬晶片時間：2小時25分22秒

周潤發跑鞋：Nike Ultrafly

當時68歲的周潤發首次挑戰半馬拉松，以大會時間2小時27分56秒跑完人生首場21公里半馬比賽。可能起步人太擠，周潤發花了兩分鐘才過起點，所以他的個人晶片時間為2小時25分22秒。完賽後，他精神奕奕，開玩笑道：「跑時不累，沿途打招呼較累」。他亦多謝跑友在路上為他打氣支持。他那時認為自己未有能力挑戰全馬，「2個半小時已是極限」。

港珠澳半馬｜周潤發首戰半馬「唔攰」 明年挑戰渣馬半馬設新目標

港珠澳大橋半馬2023｜周潤發指比賽時不感疲倦。（鄭子峰攝）

周潤發跑步成績：渣打馬拉松2023（2023年2月12日）

10公里大會時間：1小時03分57秒

10公里晶片時間：58分58秒

周潤發跑鞋：Nike Vaporfly 2

當時67歲的周潤發首次參與渣馬，以大會時間1小時03分57秒衝線。可能起步時人太多，周潤發花了幾分鐘才正式跑過起點，所以他的個人晶片時間為58分58秒。周潤發賽後說：「行得山多所以跑下步。」被問到會否轉戰半馬甚至全馬，他是一貫的幽默，「遲幾年先，等我大啲先，而家我仲細」。

渣打馬拉松2023｜周潤發1:03:57跑完10公里 自言年輕 幾年後轉全馬

渣打馬拉松2023｜周潤發以1小時03分58秒完成10公里。（高詩琦攝）

周潤發跑步成績：香港越野錦標賽2022（2022年12月5日）

10公里：56分39秒

當時67歲的周潤發首次公開參加長跑比賽，這項比賽在粉嶺高爾夫球會。屬於男子先進組的周潤發以56分39秒完走，在組別41名跑手中名列37位。

越野跑｜周潤發出戰香港錦標賽56分鐘完走 謝俊賢黃卓寧稱王封后