【Lady_R．EP10】最終章　全員出擊見證突破時刻

怎樣才算是「突破」？ 每個人都有不同答案，今個跑季，我們找來長跑Blogger黃司慧（Sandy）、超馬女神許麗沛（Sara）、藝人董嘉儀（Lulu）、舞蹈藝人兼瑜伽導師陳亭嘉（Kaka）和賽車手張瑛（Cherry），組成跑團「Lady_R」。 五個女生， 一個信念；我們全程直擊她們的訓練過程。 2019年一起Break the limit。

長跑運動愈見普及，十多年前跟人說跑10公里比賽，普羅大眾聽起來，還會有一種「完成都有點難度」的印象，然而時至今日，有跑步比賽，甚至有半馬、全馬經驗的人愈來愈多，不同程度的跑手數量增加，每逢跑季，都會以不同的形式尋求突破。那麼怎樣才算突破呢？不少人都誤會，認為比賽距離愈來愈長、時間愈來愈快，就是比賽的最大意義，跑步中收穫的得著，可真的僅限於那數字上的增減？就是唯一的「升級」挑戰?

事實未必盡然。

今個跑季，《01體育》找來了5個性格、背景都不同的女生，包括長跑Blogger黃司慧（Sandy）、超馬女神許麗沛（Sara）、藝人董嘉儀（Lulu）、舞蹈藝人兼瑜伽導師陳亭嘉（Kaka）和賽車手張瑛（Cherry），組成「Lady_R」跑團，目標一致，只求在今個跑季用腳步尋找各自心目中的「突破」定義。在六大馬拉松Sub 3跑手楊錦鴻(金毛)和體能教練黃浩輝的「地獄式訓練」改造下，明年「全城街馬」之中，到底能否實現當下所定下的目標？「Lady_R」將會真實直擊五名女跑手的訓練進程。

辛苦多月，終於上線。

辛苦多月，5位團員是時候交出特訓過後的成績表，分別出戰「全城街馬」的半馬和8公里的賽事；有人達到預期目標，亦有人比預期差了一點，但無論如何，幾位女生總算跑出PB，無愧「Break the limit」的精神。

過程辛苦，但沒有一人放棄過。

Lady_R成績表： Cherry張瑛-半馬：2:06:10 Sandy黃司慧-半馬：1:44:52 Sara許麗沛-半馬：1:54:37 Lulu董嘉儀-半馬：2:07:09 Kaka陳亭嘉-8km：0:42:02 （全員PB！）

大家都衝線了，什麼事令幾位團員如此吃驚？

數據紀錄：SUUNTO

訓練場地：Eliment FitLax