【01齊跑．謝利】增加肌肉量訓練初見效　今周要急起追趕里數

01齊跑「每月MinPlay」邀請不同跑步名人，就着自己的終極目標，定下每月「最低里數」。7月的「追MinPlay」跑手，就是爭取於大阪馬拉松跑出個人最佳時間的旅遊達人Jerry C（謝利）。 本星期Jerry決定先集中火力在肌肉耐力訓練上，下星期再趕回里數目標； 所謂沒有奇蹟，只有累積。各位至今的「追MinPlay」進度又如何？可會繼續跟Jerry一起完成今個月的基本任務嗎？

相信對絕大部份業餘城市跑手來說，如何分配跑步時間總是一個難題，原因不難理解。每個人生活中都有太多角色身份，工作、家庭、學業、社交、拍拖等等，就算多喜愛跑步都好，能夠投放所有時間在跑步訓練上，都是奢侈的行為。

Jerry C上月到了西藏拉薩拍攝旅遊節目，為了避免處於海拔3600米以上的高原而出現高山反應，影響拍攝進程，他只好暫停了接近半個月的恆常練習。回港後雖然立即重啟訓練，幾經辛苦下方重新適應香港又濕又熱的天氣。今星期卻又因為工作接工作的緊湊日程、以及家中添了「新成員」等原因，令分配練跑時間更見困難。然而，Jerry本身又深明只要稍停練習，跑步狀態肯定不進、甚至反退的道理。權衡之下，不得不取捨。

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增強耐力，是Jerry下半年練習的首要目標。

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「喂喂，上星期進度如何？」

「嗯……只有20K……」Jerry回答時語氣顯得略為不好意思。誠然，當我聽到這個答案，都感覺有點愕然，進度……的確有點慢，再次動搖我對Jerry「找MinPlay，破PB」的誠意。但聽過Jerry分享本周的生活日程，都是凡人皆得面對的生活取捨，確實也是情理之內。

首先，工作嘛，先處理為口奔馳這個大前提，然後再好好安排時間，滿足興趣與喜好，相信都是香港人的共識吧。其次是最近Jerry因為領養了友人家中的幼貓，成為新晉「貓奴」。他的新寵是豹貓Jager，僅得數月大，特別好動活潑之餘，且豹貓有別一般家貓，牠們需要出外活動伸展，揮發精力。Jerry為盡貓奴責任，助新主子習慣日常外出時面對的都市環境，決定每天都額外分配時間，助Jager適應新生活。如此這般，練習的時間又分薄了一點。

作為一個負責任的新手貓奴，分配時間助「主子」Jager適應新生活也十分重要。

「我完全明白稍為放低練習，跑步狀態肯定不會進步，甚至倒退的道理。然而，本周時間確實緊湊，於是我決定先不執著於里數，改為做Gym，希望更容易遷就工作日程，並針對地作核心肌肉的訓練。跑步也選擇在美孚一帶跑斜路，都是一些實現我『增強耐力』目標的練習。事實上，近來都因為類似狀況，花了很多時間做Gym代跑。最新的個人紀錄，是發現自己體重不變，肌肉量（53.7%）卻上升了，體脂肪率（12.5%）則下降。身體年齡是18歲的狀態，證明我身體十分健康，超開心。我知道自己當下狀態跟最fit時候比較，還有距離，但在肌肉強度有進步之下，我相信下星期認真一點，應該可以急起直追趕回進度，信我吧。」

好吧，下星期且向Jerry繼續求證MinPlay進度，各位01跑手的訓練日程又順利嗎？不如登入跑手接龍Facebook群組分享一下自己的「60K」MinPlay進度吧。大家都要加油喔！

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肌肉量堵加了，今星期的里數目標就要急起直追了。

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跟Jerry一齊跑 7月MinPlay：60公里

坐言起行，即使是天氣炎熱的跑步淡季，Jerry亦決心從現在開始備戰大阪馬拉松，並接受「01齊跑」的邀請，參加本月的「每月MinPlay」計劃。當然，由於氣溫實在炎熱，當前Jerry不敢定下太高里數目標，先以維持跑動的60公里為最低要求，但他暗暗希望跑到80公里以上。

一個人跑也太悶了，各位會跟隨Jerry的計劃，一起跑，以60公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「7月MinPlay」虛擬章嗎？

立即登入跑手接龍Facebook群組一齊傾下跑步經；下周一（7月8日），繼續跟更新各位與Jerry的訓練動向！

一齊跑 《每月MinPlay》活動

如果你找不到跑步的動力，就讓我們給你一個起跑的理由！

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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7月之內跑夠60公里並同步數據，就可獲得7月的「MinPlay章」。Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑！一起進步！