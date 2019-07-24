【01齊跑．謝利】跑步是「個人的群體運動」　互相推動進步更大

距離7月結束只剩一星期，旅遊達人Jerry C（謝利）還欠18KM，才能完成今個月60KM「MinPlay」的目標。 工作與跑步的時間分配遇上難題，相信絕多數都市跑手都感同身受。 尤其對Jerry這種大忙人來說，從來都是一個難題；但是，困難歸困難，始終需要尋找解決方法。

Jerry於周二晚（23日）出席了跑馬地馬場中圈舉行的「追MinPlay訓練活動」，在01跑手Maverick領隊之下，跟二十多名《跑手接龍》團友跑手，一起作速度練習，同時追趕里數。碰巧遇着他由當日中午開始，需要為一個運動品牌拍攝跑鞋廣告影片。當日對他來說，可說是「跑足全日」，來到練習場地時經已面露疲態。當然，嚴格的Maverick教練也不是省油的燈，訓練內容是不會因為Jerry的疲倦而調整，即使做慢一點，也必須盡力完成訓練，這樣才是進步或提升狀態的不二法門，也是廣大跑手辛苦跑來所追求的結果。

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Jerry訓練當中碰巧要拍攝跑鞋廣告影片，可說是「跑足全日」。

當晚訓練內容是速度練習，Maverick教練除了提點跑姿，團友跑手們亦需要接受4次200M來回衝刺、圍繞馬場中圈的接力賽、以及3圈的緩跑等訓練內容。久別跑步課的Jerry坦言有點吃力，訓練後「MinPlay」里數增加至42KM，額頭上卻好像寫著「半條人命」四字 。

Jerry說：「年初跑季開始，連跑4隻馬拉松之前，出國拍攝和本地工作的行程早已密密麻麻，基本上除了比賽和自己跑之外，已經不能再分配時間在跑步課上。平日完成工作之後，本身已經疲累的身驅，再看到熱得如何可怕的天氣，的確會令人很易找到卻步的藉口。今天雖然很累，還好是應承了參加活動，來到之後又有一班跑友互相推動，令我發現，其實我很需要這種正面的壓力，逼我起步。很辛苦，但比起平時自己一個人練習比較，一個社群一起跑的感覺，對自已提升狀態的感覺始終更明顯，很多謝各位跟我一起跑。」

有時當我們意志薄弱，身心俱疲時，找一班信念一致的同路人結伴與依靠，從來都是解決不少問題的良方。

Jerry的總結，正好道出了跑步有趣的地方。它是一種個人運動，但在跑步的路途上，當身邊出現其他人時，他們可能是對手，卻又可以是互相勉勵、互相推動的伙伴。有時當我們意志薄弱，身心俱疲時，找一班信念一致的同路人結伴與依靠，從來都是解決不少問題的良方。Jerry說：「平時我喜歡一個人從奧海城的家出發往美孚跑，來回約12公里，加上人不算多，過程中又可以邊跑邊感受這個城市。相對之下，我較不喜歡跑圈，就是感覺很悶。但當這次定立了60KM MinPlay目標時，卻發現這個看似不高的里數，原來對自己來說都不易應付的時候，我便開始想，或許自己的確有點自視過高。之後還是要多參與跑班，希望大家能夠逼我不能繼續停步了。」

好吧，那麼當大家下次見到Jerry的時候，記得幫手「大大力」鞭策他了。

盡力完成訓練才是進步或提升狀態的不二法門。

下星期將會向大家公布Jerry 7月MinPlay的結果。下月我們將邀請另一位嘉賓跑手，作為下月MinPlay的主角。今個月遲了不要緊，下月將會從新計算；現在不如先登入跑手接龍Facebook群組，分享一下領60K MinPlay進度吧。大家都要加油喔！

跟Jerry一齊跑 7月MinPlay：60公里

一個人跑也太悶了，各位會跟隨Jerry的計劃，一起跑，以60公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「7月MinPlay」虛擬章嗎？但就算遲了起步亦不用擔心，因為下月將有另一嘉賓跟大家一起「01齊跑」，現在立即登入跑手接龍Facebook群組一齊傾下跑步經，並繼續跟更新各位與Jerry的訓練動向。

一齊跑 《每月MinPlay》活動

如果你找不到跑步的動力，就讓我們給你一個起跑的理由！

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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登記成為01會員，進入「01齊跑」，選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置；7月之內跑夠60公里並同步數據，就可獲得月度的「MinPlay章」。各位Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑！一起進步！