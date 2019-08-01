【01齊跑．謝利】克服惰性　下月目標里數升至100公里

漫長的7月結束，旅遊達人Jerry C（謝利）在颱風來襲的前夕，終於儲齊60公里的「MinPlay」里數。 證明了停下來的藉口很多，但當定下一個不能自欺的目標時，就連打風都不是偷懶的理由； 各位都達成了本月60公里的「MinPlay」目標了嗎？準備好下月的「領跑人」將目標里數稍為提高了嗎？

得知颱風即將來襲，各位認為必須立即抓緊時間去做的是什麼？放工回家收衫、關窗，然後約齊三五知己打麻雀？但對Jerry來說，反而是立即把握剩餘不多的天氣穩定時間，走到街上去完成未完的任務。

「本星期我只跑了8KM，還欠10KM，再不立即起行的話，稍後颱風來了便想跑都沒有可能，任務就要失敗了！」Jerry就是這樣一個人，一但承諾了自己，就一定要做到，總不能連自己都欺騙了吧。

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定下了目標，就一定要完成；跑步沒有奇蹟，只有累積，騙不了自己。

說實話，若一如Jerry所定，12月大阪馬以「快過3小時51分的PB」為目標的話，一個月才60公里絕對不足夠，擁有連續四次全馬Sub 4往績的他亦心知肚明。本月的里數計劃僅可作為pre-season喚醒身體狀態，重新啟動訓練日程前的序幕。他說：「60KM的MinPlay里數其實一點都不多，體能上要應付亦綽綽有餘。但是，人總有惰性，今個月的工作確實比預期更忙，很多時放工回家後總有無限藉口令自己停步。所以我很感謝你們於今個月找我參加了『MinPlay』活動，每星期你打電話跟我更新進度時，就像迫我交功課一樣，有這種小壓力才能迫我走出去，去到7月最後一日兼颱風前，都要跑出去實踐對自己的承諾。」

「群眾壓力」是迫自己跑的好辦法。

最後關頭成功衝刺，證明即使達至打風下雨關頭，有心的話，其實都阻不到跑手的腳步。完成了60公里的MinPlay，當然不是什麼成就，但Jerry卻認為這次活動的最大意義，是重新喚起身體的跑步習慣，走出了各個藉口構成的自我安慰之中。「12月大阪馬拉松是我今年最後一場比賽，如果不能實現每年PB一次的目標，我自己都覺得很醜；我覺得為了克服人性中的惰性，每個月初本身都應該像MinPlay活動般定立一個目標，而且不應藏於心中，不妨『大事宣揚』，在社交網站寫出來好、寫在紙上貼於家中當眼處也好，不正就是要不斷提醒自己，正視自己的想法。要是走不出這個心魔的話，別說目標是60KM，短短10KM，出門前都可有無限卻步的理由。」

8月，Jerry希望可以多儲100公里里數。

本月，「心理」上的第一關成功克服，下月就是更積極的「生理」鍛煉了。雖然「每月MinPlay」活動會交由下一位跑手接捧，但Jerry亦已為自己定下新目標——100公里。新跑季開始在即，作為一個互相推動、鼓勵的跑步社群，大家不妨登入Jerry的專頁，繼續給他一點壓力，大家一起爭取滿意的結果吧。

什麼是《每月MinPlay》？

一個人跑也太悶了，<01體育>每月都會邀請不同跑友定下「MinPlay」，以該里數作為一個月的里數下限，一起贏取01齊跑的「MinPlay」虛擬章吧！8月，我們已經邀請了另一位跑手從Jerry手上接棒，但依然歡迎01跑手們登入跑手接龍Facebook群組，與Jerry總結一下7月的訓練結果與心得吧。

一齊跑 《每月MinPlay》活動

如果你找不到跑步的動力，就讓我們給你一個起跑的理由！

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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