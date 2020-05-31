【齊動 LetZ Goal】重溫本月肌力訓練　準備足才能隨時起步︱李莉

擁有國際田聯一級教練資格的藝人李莉（Lily），5月受邀成為「齊動LetZ Goal」的「MinPlay Challenge」和「MinPlay里數」領跑手，決心走出年初因工作導致膝傷的陰霾，以慢跑與肌力訓練重新起步，最終完成月初定下的小目標。 相對於往日的訓練，這個月最令Lily感受深刻的是對「耐性」的體會。跑步這回事，心急往往弄巧反拙，反而耐心地從基礎做起，縱使過程更漫長，但長跑與人生一樣，享受長跑過程中的快樂，這種心態才能細水長流。

為了使肌肉逐步回復狀態，Lily月初為自己定下5組「MinPlay Challenge」的肌力訓練動作，喚醒肌肉重投練習，跑手們不彷先重溫5組動作之餘，亦能作為額外的體能練習：（按圖放大先看第一和第二個）

單車式捲腹

半蹲

今個月，Lily為自己定下50公里的「MinPlay里數」目標，最終以52公里完成。對很多跑手來說，這組數字或許不值一提，路途上卻是Lily一次自省的機會。「我最大的得著是，跑步這回事不能心急，以往正正因為太忽視身體的小毛病，看似小事一樁的腳痛，一不小心竟然遠超想像。有時放慢腳步，慢慢跑，更容易發現身邊的美好，思考社會中的事物。 」

跑慢一點，思考空間多一點。（盧翊銘攝）

Lily分享長跑肌力訓練菜單，一共5個動作，按圖看第三至五個：

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登山者

橋式

弓步

跑步除了是體育的鍛鍊，也是個人思考空間。Lily在步伐間思索到近月社會的氣氛，確實令很多人傷心與失望；卻正因如此，大家都應該活得好好的，維持運動習慣，通過跑步釋放壓力，無論世界發生什麼事，都有最好的體能和心態面對，這也是跑步在競賽以外，予以我們的益處。

5月MinPlay：50公里/100公里/200公里

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「齊動LetZ Goal」的「每月Minplay」邀請不同跑步人作「領跑手」，定立目標「最低里數」，跟每名齊動跑手一起全力實踐。

「領跑手」亦會每周於跑手接龍Facebook群組上載一組「MinPlay Challenge」體能訓練短片，被Tag或願意接受挑戰者，同樣上載片段到群組，繼續Tag人，一起在家完成每月的基本運動任務！當然亦歡迎任何人主動跟朋友下戰書。

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（注意：計劃報名或參賽之前，務必考慮、留意最新疫情發展及大會公告）