黃浩聰第三年辦學界跑山賽　兩兒子奪組別冠軍　徐英華衛冕女甲

越野跑手黃浩聰第三年在觀塘沈雲山舉辦學界跑山賽，徐英華衛冕女甲組別，上屆男乙冠軍李嘉淇贏得男甲錦標，全場成績排第二，僅次參加特邀組的賽事創辦人黃浩聰。黃浩聰的兩位兒子黃護然及黃保然分別是男乙及男丙的最快跑手。

今屆賽事與獅子會合辦，名為「獅子會高峰對決2025」，各組別參加者共約360人，為去屆人數的一倍多。黃浩聰樂見愈來愈年輕人參與跑山，證明推廣工作有效，他期待新一代的跑手可以超越他的成就。



跑手跑過沈雲山上的馬路。（顏銘輝攝）

針對青少年學界的越野跑山賽「獅子會高峰對決2025」，今日（16日）在觀塘沈雲山舉行，賽道比上屆長一點，改於山下的佐敦谷遊樂場為起點。參加者要跑原始山徑登沈雲山，沿馬路接樓級落振華道，轉彎接康寧道，到變電站前轉左上山路，沿馬路跑上山，最後走樓級至沈雲山頂的觀塘上配水庫遊樂場。賽道全場2.6公里，累積240米攀升。

獅子會高峰對決2025男甲，陳棹恆初段上山領先。（顏銘輝攝）

獅子會高峰對決2025男甲，李嘉淇在山路上山排次席。（顏銘輝攝）

男子甲組的比賽在早上9時起步，約5分鐘後，陳棹恆最先走完山徑，到達沈雲山上的馬路；約20秒後，李嘉淇緊隨而來。在之後以馬路及樓級為主的路段，李嘉淇取得領先，以15分07秒衝線，贏得男甲冠軍。代表粉嶺救恩書院的李嘉淇是上屆的男乙冠軍。陳棹恆慢不足1分鐘，以15分59秒得亞軍，而季軍屬於16分09秒的吳嘉翀。

獅子會高峰對決2025男甲，李嘉淇首先衝線得冠軍。（顏銘輝攝）

獅子會高峰對決2025男甲，陳棹恆得亞軍。（顏銘輝攝）

獅子會高峰對決2025男甲，吳嘉翀得季軍。（顏銘輝攝）

女甲則是徐英華及崔樂儀叮噹馬頭，跑完上山的原始山徑後，徐英華領先崔樂儀約20秒。最後，徐英華以19分11秒衝線，衛冕女甲，比亞軍的崔樂儀快19秒，兩人明顯領先其他選手。徐英華去年才接觸跑山，上年初戰山賽，即在高峰對決贏冠軍，今年達成兩連冠。

獅子會高峰對決2025女甲，徐英華在山路上山領先。（顏銘輝攝）

獅子會高峰對決2025女甲，崔樂儀在上山山路的路段排次席。（顏銘輝攝）

徐英華說：「上年第一次玩，覺得一切都很新鮮，也是第一次接觸山。就是玩了這個比賽才接觸越野跑。進步就是今年可以跑上斜路。」覺不覺得自己有天分？她說：「但不夠努力！天分重要，但努力都很重要。」

獅子會高峰對決2025女甲，徐英華衛冕成功。（顏銘輝攝）

獅子會高峰對決2025女甲，崔樂儀得亞軍。（顏銘輝攝）

今屆賽事增設非學界的獅子會盃及特邀組，其中在特邀組，自小在沈雲山玩到大的賽事創辦人黃浩聰親自落場，以14分15秒大熱奪冠。他說：「希望多些其他區的青少年都可以來到觀塘區，看到這個美麗的風景，享受沈雲山，以及感受我小時候做過的事。很開心可以把我小時候的經歷，帶給現今的青少年。」

黃浩聰在特邀組親自落場，首先衝線。（顏銘輝攝）

黃浩聰十分忙碌，起點見他，終點又見他，既要主持大局，又要落場跑。（顏銘輝攝）

沈雲山高175米，為觀塘及牛頭角的後山，也是黃浩聰年少時常流連的地方。黃浩聰曾任職消防，後來辭工，全身投入跑山，他曾代表香港參加山路越野跑世錦賽。他更曾在UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）跑入前10名。

黃浩聰（中）與兒子黃護然（左）及黃保然合照。黃護然是男乙冠軍，而黃保然則是男丙冠軍。（顏銘輝攝）

綜合所有組別，14分15秒的黃浩聰為全場最快，其次是15分07秒的男甲冠軍李嘉淇，排全場第三快是15分11秒的男丙冠軍黃保然。黃保然和以16分33秒贏得男乙冠軍的黃護然，都是黃浩聰的兒子。黃浩聰說：「今日兩個兒子贏得組別冠軍，我都覺得很開心，尤其是阿保（黃保然），不只是說名次，他的時間其實很快，甚至跟我十分接近。」

男乙的黃護然衝線。（顏銘輝攝）

黃浩聰三父子的成績都躋身男子全場前十名。（顏銘輝攝）

黃護然及黃保然皆表示，他們擅長跑山路多於石屎路，同樣滿意今場發揮。黃保然在男丙以超過1分鐘優勢奪冠，他說：「上山有點緊湊，然後就是一個人跑。上完山，跑落斜路，再落樓梯，最後上斜路的時候已經沒有人。」

出席頒獎禮的嘉賓合照，包括觀塘民政事務專員何立基。（顏銘輝攝）

上屆高峰對決，大約有160名青少年參加；到今屆各組別共有356人報名，撇除特邀組及獅子會盃，傳統6個學界組別的參加者都超過300人，其中男乙最熱鬧，有98人。黃浩聰樂見愈來愈多青少年參賽，他說：「我們這幾年很努力去推廣越野跑，看到成效。」

黃浩聰續說：「運動員光陰有限，希望有其他年輕跑手可以傳承、繼續跑上來，甚至超越我現在、最好的成就。」