環富士山越野賽｜張敏怡早段帶出領放到尾封后 香港首人奪冠
撰文：顏銘輝
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香港越野跑手張敏怡揚威海外，今日（26日）在日本贏得環富士山越野賽100英里（Mt.FUJI 100）女子冠軍，成為史上首位在這項比賽封后的香港跑手。賽道全長168公里，比賽在昨日下午開始，張敏怡從第二檢查站後領先，愈戰愈勇，逐步拉開差距，至今午跑到富士北麓公園衝線，成為今年最快完成的女跑手。
比賽圍繞富士山舉行，全長168公里，累積6254米攀升。跑手昨日下午從富士山兒童王國起步，首先跑往富士宮，一開始這段25公里路較為平坦，沒有大攀升，張敏怡是第四位抵達富士宮檢查站的女跑手。離開富士宮後，要攀上高1574米的熊森山，落到第二檢查站麓，本身帶頭的西班牙跑手Claudia Tremps足踝受傷退賽，張敏怡成為首位離開麓的女跑手，開始領先。
不用9小時，張敏怡跑了70公里，去到第三檢查站精進湖時，領先優勢超過20分鐘。到第五檢查站忍野時，張敏怡已跑了113公里，她比當時次席的日本跑手枝元香菜子快了超過1小時，優勢很大。
最終，張敏怡以23小時42分衝線完成賽事，較第二名衝線跑手Zhang Huiping快約54分鐘。
張敏怡跑山多年，是香港越野跑「女一」，獲獎無數，包括由田總主辦的香港山路錦標賽冠軍，她曾代表香港參加山路越野跑世錦賽，並在去年的亞太錦標賽長距離得第七名。張敏怡在今年1月的HK100得女子第九名，為成績最好的本地跑手。
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