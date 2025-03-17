越野跑｜粵港青少年交流跑山　赴廣州二日一夜集訓｜毅行教室來稿

首次粵港青少年交流集訓活動圓滿結束！本次活動旨在促進粵港兩地青少年的交流與合作，提升他們的身體素質與兩地團隊協作能力，同時為雙方青少年架起友誼的橋樑，為彼此留下了美好的回憶。

文：毅行教室



粵港青少年越野跑交流。（由毅行教室提供）

粵港青少年越野跑交流。（由毅行教室提供）

第一天：迎接友誼，熱身破冰

活動第一天，來自香港和廣東的青少年們齊聚廣州。初到廣州，大家稍作整頓後，便前往海珠湖公園。在清新的空氣和優美的湖景環繞下，青少年們進行了慢跑熱身。圍繞海珠湖公園慢跑一圈後，大家的身體漸漸熱絡起來，氣氛也暖和起來！

粵港青少年越野跑交流。（由毅行教室提供）

隨後，我們安排了接力賽並進行分組，大家積極組隊、默契配合。在接力賽中，兩地學員增進了彼此的了解，我們也通過學員在比賽中的表現，初步測試了大家的身體素質和合作能力，為後續的活動安排提供參考。

粵港青少年越野跑交流。（由毅行教室提供）

第二天：越野練習 挑戰自我

第二天的行程轉戰越野跑。活動開始，KK sir（陳國強）耐心講解並親自示範越野跑的基本技巧，包括上下坡的步伐節奏、腳步的穩定性等實用知識。學員們全神貫注地學習，力求掌握每一個細節。

理論與技巧學習完畢，學員們便開始實戰練習。大家嘗試了一條融合水泥路及越野路的路線，全程距離大概3公里，攀升約200米。一路上，大家互相鼓勵、相互扶持，注意技巧，感受着越野的樂趣。

粵港青少年越野跑交流。（由毅行教室提供）

完成初步的登山體驗後，根據第一天測試的能力，學員們分成兩個組別進行比賽。能力較高的一組跑兩圈，另一組則跑一圈。比賽過程中，每位學員都全情投入，沒有一個輕言放棄。大家你追我趕，共同一起向着終點奮力衝刺，為自己隊伍拼力！

比賽後，學員們仍精力充沛，為了進一步提升身體素質，我們為他們安排了簡單的體能訓練作為活動的完美結尾。

粵港青少年越野跑交流。（由毅行教室提供）

圓滿落幕，期待未來

此次粵港青少年交流集訓活動，無疑是一次成功的嘗試。兩天的集訓，不單鍛鍊了青少年們的體魄，更在互動與合作中加深了彼此的友誼。

我們期待未來能有更多這樣的越野交流活動，為兩地青少年提供更多機會，在運動中建立連結，讓越野跑的精緻伴隨友誼傳遞出去。

粵港青少年越野跑交流。（由毅行教室提供）

【本文獲作者授權轉載，編輯略為修飾字眼及撰寫標題，原文刊於此】