毅行者2025｜黃浩然時隔逾廿年再參加　當年業餘發揮已成珍貴回憶

藝人黃浩然時隔超過20年再參加毅行者，將會跟教練黃家灝組隊。雖然黃家灝表示以20小時為目標，黃浩然在記者會後表示太快了，要多加幾小時，以24小時為目標。黃浩然仍然記得廿多年前，與中學舊同學組隊，花了46小時才走完100公里毅行者，同伴跌爆腳趾公、冬青油搽麵包等畫面仍歷歷在目，他表示當年行到「爆晒粗」，但是一段非常珍貴、值得回味的記憶。



黃浩然成為樂施毅行者宣傳大使。（顏銘輝攝）

49歲的黃浩然近年熱愛運動，跟隨教練黃家灝訓練，參加過一些長跑及三項鐵人比賽。他今日（29日）現身毅行者2025的記者會，表示跟黃家灝組隊，參加毅行者。在台上，黃家灝表示團隊以20小時為目標，但記者會後，黃浩然在訪問時說：「太快了，我覺得要加多4、5小時，希望一日24小時吧！視乎我多不多工作，如果可以練足一點，這樣都有機會。聽下來20小時，即是一小時5公里，但你要上山落山，真的不簡單！」

今屆會是黃浩然第二次挑戰毅行者，上次是廿多年前，他二十出頭時，與3位中學舊同學組隊。他說：「純粹是一班同學，大家不如玩下，又當做善事。真正練得不多，而且大家都沒有經驗，所以都是超級業餘。」

黃浩然出席毅行者記者會。（顏銘輝攝）

當年畫面，仍歷歷在目，黃浩然眉飛色舞地說：「有個朋友抽筋，用冬青油搽腳，然後搽麵包給我食，我馬上塞回他口中，大家都玩到很忘我。」接着他道：「最深刻是有個朋友過了第一個檢查站後，已經踢爆了腳趾公，但我們全部人互相支持、扶持，真的行到100公里，這件事我是最感動的。」

黃浩然近年頻頻參加長跑比賽。（Instagram）

黃浩然當年花46小時完成，他說：「爆晒粗！黐線！但大家現在講起都回味。」是不是嚇怕了所以沒有繼續參加？他說：「不是的，我都不知為何會放下了毅行者。講真，可能身邊沒有一班人一起練。」他笑言目前狀態比年輕時更佳，多謝教練黃家灝鼓勵他挑戰極限，之前參加過三項鐵人，到今年再戰毅行者。

「運動能夠提供正能量，因為負能量的人都不會做運動，他們只會留在家中。」黃浩然很享受運動，他說：「年紀愈大愈會知道，更加要出力去保持狀態。」

黃浩然以外，藝人吳業坤及伍富橋今屆會繼續組隊參加毅行者。