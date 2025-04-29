毅行者2025｜麥徑爛泥路屬挑戰之一　陳智思難忘網民留言：行街咩

樂施毅行者2025將於11月28至30日舉行，由5月7日起接受報名，報名的截止日期為5月27日。在今日（4月29日）記者會上，樂施毅行者督導小組召集人陳智思主動提起上屆麥理浩徑變爛泥路的情況，承認有人投訴，但他表示「毅行者就係難㗎啦」，考驗參加者的堅毅及毅行的精神。資深毅行者楊志成表示，只要參加者有足夠訓練，準備充足，就能夠克服100公里路上的困難，他亦指與外國相比，香港的山野已經很安全，大約每10公里都有撤退點離開。



樂施毅行者2025舉行記者會。（大會提供）

去年毅行者在8號風球後舉行，麥理浩徑第一及第三段部分路段在天雨下變得一片泥濘，參加者舉步維艱，有人向傳媒投訴。在今日的記者會上，陳智思主動提起上屆麥徑變爛泥路的情況，他說：「去年那次真的令人畢生難忘，有參加過的都明白什麼事，非常困難。」

【2024年毅行者，麥徑變爛泥路的情況】

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不過，他話鋒一轉道：「毅行者就係難㗎啦！」他續說：「這是考驗大家的堅毅，及毅行的精神。只不過很多年去年第一次參加，加上具挑戰性的天氣，路上有很多爛泥，大家就有很多投訴。不過好在，投訴之外，都有很多人支持我們，尤其是真正毅行者的人一定很支持我們。」去年是毅行者40周年，所以在傳統的100公里之外，另設40周年特別版，由北潭涌行到基維爾營，路程四十多公里，所以吸引到很多新手初嘗毅行者。

樂施毅行者督導小組召集人陳智思出席記者會。（顏銘輝攝）

陳智思提到有句網民的留言令他難忘，他說：「我最記得一句回應，『喂，你估而家去街市行街咩』，我行了那麼多年，年年行到尾都是（講）粗口，但第二年又會繼續行。」

就毅行者的宣傳籌備，陳智思表示跟特區政府有聯繫，他說：「我們與特區政府有商討。因為特區政府主打宣揚我們的旅遊，What better than Trailwalker（沒什麼比毅行者更好），這是我們的旅遊品牌。」

陳智思最近跟一些內地人聊天，發現內地人很喜歡香港的山水風光，但他提到遊客逼爆東壩的現象。他說：「太多人都會有問題。整個西貢郊野公園都沒有預算有那麼多人去。以前我們都是行入去，現在就說夠不夠車出入。現在變了旅遊點，就有問題出現。事實上，我們香港是個特別的城市，擁有很好的郊野公園，令我們今日有很多人熱愛行山，去郊野公園。」

過去周末完成環富士山越野賽的楊志成，出席毅行者記者會。（顏銘輝攝）

越野跑手「戰神」楊志成是資深毅行者，也是去屆全場亞軍的成員。他認為只要參加者訓練足夠，便可應對不同天氣下的路況。他說：「你落場時，自然你是面對過在訓練中面對過的所有情況，無論是晴天，還是雨天，或者很累，你都有嘗試訓練的話，代表你應付過不同的天氣，身體又適應了疲累。訓練當中你要很累，學習疲倦，到落場時就問題不大。」

「其實香港很安全，香港太安全了。」楊志成跑過很多外國的越野跑賽，他認為香港山野已經比較安全。他說：「在外國的人，你要行三、四十公里才有撤退點，但香港每十公里左右就有一個檢查站可以離開搭車走。」

毅行者是楊志成跑山生涯的起點，他近年屢創佳績，之前創出了本地華人紀錄，及後與太太組隊又贏得混合組別冠軍，上屆則領贊助商隊伍奪得亞軍。被問到今屆有什麼目標時，楊志成表示仍在尋找中，可能會跟學生參加，他說：「如果每年不參加一次毅行者，總覺得差一件事沒做。如果那段時間身在香港，我都盡量報名，我習慣了。」

64歲的「毅行先氐」陳國強表示，今屆會繼續落場，他表示今年是自己參加毅行者的30周年。他希望組織到一些金齡跑手一同參加，目標是無傷無痛，安全完成。此外，大會透露邀請到本地跑手曾進傑（鷹鷹）與海外好手組隊參加今屆毅行者。

2024年的毅行者在雨中起步。（樂施毅行者提供）

今年是第41屆毅行者，回歸傳統，只有100公里組，不設較短距離的組別，由西貢北潭涌出發，終點為屯門哈羅香港國際學校，時限為48小時。今年毅行者將於11月28至30日舉行，於5月7日起接受報名，截止日期為5月27日下午6時正。成功申請的隊伍將會加入6月5日舉行的公開組抽籤。