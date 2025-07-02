越野跑｜曾小強中年捨棄救護「鐵飯碗」　全身投入教練及保育工作

香港越野跑手曾小強（Stone）一直兼職跑山，本身任職救護員25年，但他最近決定辭去「鐵飯碗」，希望投放更多時間做教練、保育山野及行山徑。他表示在3月完成台灣中央山脈的挑戰，對人生有新的感悟，而且最近有好朋友突然離世，令他決心把握珍貴光陰。他承認教練的收入只有救護員的四成，或影響家庭的生活水平，所以他十分感謝妻子支持，讓他可以在47歲之齡離開舒適區，實踐理想。



曾小強兼職跑山多年，今年決定辭去救護之職。（顏銘輝攝）

曾小強辭職的消息令很多山界中人錯愕，一來47歲不是衝成績的年紀，按道理不會為全職跑山而辭職；二來他住宿舍，有妻有兒，兩名兒子尚幼，生活開支大，沒有理由在這個經濟環境下辭去「鐵飯碗」。曾小強也表示當他將辭職的決定告訴同事及好友時，大家都難以置信。

他解釋：「一路計數，都覺得冇乜可能走得到。我覺得人揸住咗好多嘢，好難去放手，你嘅人工、福利，成日去計，計唔掂，係走唔到。不過，自從喺台灣返嚟，我發現我哋嘅生命已經好豐足，其實生命唔需要好多嘢，好簡單都得。唔需要揸住咁多嘅嘢，都可以好滿足。」

人到中年，養妻活兒，要跨出舒適區並不容易。（顏銘輝攝）

台灣之旅+好友離世 促使曾小強辭職

曾小強多年前想過辭職，那時他正值運動員生涯高峰，希望停薪留職、用一兩年時間做全職跑手，但當時部門不批准，他就打消了念頭。今年3月，他用7日挑戰台灣中央山脈，如同野外求生，曾遇黑熊，試過缺水，爆林開路，濕身渡河，面對低溫，令他反思生命的意義。他說：「我覺得人應該係去選擇你嘅生活，而唔係活着你嘅生活。」

在4月回港後，曾小強再次考慮辭職，而且不幸地，他的一位好朋友因急病離世，令他體會到人生無常，故下定決心。他說：「活在當下好重要，以前成日識講，但好難做到，好難跳出嚟。直至見到有朋友，唔知點解突然離世，生命真係好短暫、寶貴。人走嘅時候兩手空空，冇嘢帶得走，能夠留喺大家心目中嘅，就係你喺人生之前做過嘅嘢。既然有嘢想做嘅時候，就應該去做。」

越野跑手曾小強在太古的後山接受訪問。（顏銘輝攝）

曾小強是香港跑山界的一代宗師，他是香港四徑超級挑戰的完成者，曾代表港隊出戰山路越野跑世錦賽，而且在環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）躋身過前20名。跑山以外，他致力推廣大自然及山徑保育。

住在宿舍，育有兩子，若果辭去救護之職，曾小強全家都要迎來大轉變，所以他必須得到妻子同意。他說：「同佢（妻子）分享成個（台灣中央山脈）旅程同我嘅得着，亦好老實睇返個經濟狀況支唔支持到，其實都得嘅，但都要𠱁下太太。佢有問：『我哋嘅生活質素會唔會降低？』我覺得心中富足就得啦，好似催眠佢啦。我都好快落到決定。」

曾小強已過運動員的黃金年齡，但他希望投放更多時間做教練，尤其是教育年輕人。（顏銘輝攝）

曾小強的妻子有穩定工作，可以支撐家庭開支，他表示父母及唸中一的長子都支持他辭職的決定，只有唸小三的兒子擔憂地問他：「爸爸會唔會冇錢買嘢食？」他在6月遞交辭職信，9月將正式離職。

曾小強表示也喜歡當救護員，但他想試下花更多時間在教練及保育工作上。他說：「救護呢份工幫咗我好多去了解人生同一啲際遇。我做咗救護25年，當中好多得着，感恩自己嘅環境同身體其實好好。我鍾意去幫人，同人傾偈，幫到人又有人工，呢份係咩工嚟！呢份工作畀我好大滿足感，尤其走電單車嗰幾年，成區得一架電單車，所有緊急嘅救援都要去，令我見識咗好多嘢。」

越野跑手曾小強辭去救護工作，他希望有更多時間做教練及保育大自然。（顏銘輝攝）

在炎熱天氣下行山，曾小強也要山水降降溫。（顏銘輝攝）

曾小強希望分享跑山經驗 幫助年輕人成長

被問到未來有什麼大計時，他笑道：「真係冇大計！你唔走出嚟，你係plan（計劃）唔到嘢。諗係得個諗字，係諗唔到前面條路點行。一定要先走出嚟，停咗份工，有多啲時間去慢慢行，先幫人教下班，做下啲保育、山徑嘅嘢。慢慢做落去先會見到方向。」他希望可以到不同學校推廣保育山徑，宣傳行山禮儀，加強下一代珍惜大自然的意識。

他還想更多分享自己的跑山經驗，尤其鼓勵及幫助年輕人成長。他說：「好想話畀年輕人聽，你唔好覺得自己讀書唔叻、好多困難、好似世界末日，呢個係磨練。路一定係崎嶇，視乎你係點行落去。我要講畀佢哋聽，呢啲都係正常。只要一路行，就會見到條路點行。」由7月起，他會訓練一班年輕人，幫助他們參與年底的The North Face 100越野賽。

曾小強表示沒有什麼發展大計，辭職後見步行步，做自己喜歡的事。（顏銘輝攝）

被問到辭職後收入會減少了多少，曾小強嘆了口氣，續道：「就咁計，真係冇一半！幫人教下跑班，可能得返三、四成左右。有時都諗，呢個時勢，係咪得？但你多咗自由，做啲自己想做嘅嘢，都好興奮同期待9月之後會點。如果想搵我教班，就搵我啦。」

人到中年，離開舒適區，曾小強說：「有心唔怕遲，我又唔係要衝比賽、贏冠軍。」他以帆船作比喻：「就好似帆船，你泊佢喺岸邊，起風嘅時候，你真係應該揸佢出去，因為乘風破浪就係佢嘅使命，唔通等水靜、風靜先出去咩！既然風起嘞，覺得可以出去闖下就闖下啦。我哋預計唔到前路，但唔會後悔去嘗試呢次旅程。反而你唔去試，真係會後悔。」