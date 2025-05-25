香港山路錦標賽2025｜曾進傑力壓羅樂賢短距離奪冠 林楚茹封后
撰文：顏銘輝
出版：更新：
香港山路錦標賽2025在今日（25日）舉行，在34.3公里的短距離，「鷹鷹」曾進傑在三椏涌後發力上斜，以3分鐘優勢力壓羅樂賢及黃浩聰，贏得冠軍。至於林楚茹則贏得女子冠軍。
香港山路錦標賽2025短距離三甲
男子冠軍：曾進傑（3小時19分46秒）
男子亞軍：羅樂賢（3小時22分57秒）
男子季軍：黃浩聰（3小時22分59秒）
女子冠軍：林楚茹（4小時01分56秒）
女子亞軍：黃麒旭（4小時14分47秒）
女子季軍：黃美欣（4小時15分47秒）
香港山路錦標賽2025｜高手雲集爭港隊資格 謝覺偉曾福祥戰長距離毅行者2025｜黃浩然時隔逾廿年再參加 當年業餘發揮已成珍貴回憶毅行者2025｜麥徑爛泥路屬挑戰之一 陳智思難忘網民留言：行街咩環富士山越野賽｜張敏怡歷史性摘冠背後 控制狀況全憑經驗與堅持金像獎2025｜Robin Lee榮獲新晉導演 將四徑挑戰帶上電影舞台環富士山越野賽｜張敏怡早段帶出領放到尾封后 香港首人奪冠01山記｜林村許願廣場變山賽旺地 跑山活動可結合文化與城大乳牛越野跑｜謝覺偉獲選田總傑出運動員 今年盼殺入越野世錦賽前十01山記｜從八仙嶺採訪到市區綠洲沈雲山 愛山之人期盼一代傳一代