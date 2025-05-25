香港山路錦標賽2025｜曾進傑力壓羅樂賢短距離奪冠　林楚茹封后

香港山路錦標賽2025在今日（25日）舉行，在34.3公里的短距離，「鷹鷹」曾進傑在三椏涌後發力上斜，以3分鐘優勢力壓羅樂賢及黃浩聰，贏得冠軍。至於林楚茹則贏得女子冠軍。



香港山路錦標賽2025短距離三甲

男子冠軍：曾進傑（3小時19分46秒）

男子亞軍：羅樂賢（3小時22分57秒）

男子季軍：黃浩聰（3小時22分59秒）

女子冠軍：林楚茹（4小時01分56秒）

女子亞軍：黃麒旭（4小時14分47秒）

女子季軍：黃美欣（4小時15分47秒）