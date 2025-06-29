世界山徑越野錦標賽｜港隊入選名單歷來最龐大　6男4女跑手參賽

撰文：顏銘輝
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田總公布入選9月世界山徑越野錦標賽的香港代表名單，派出歷來最龐大的運動員陣容，由10位跑手共6男4女，分別出戰4個不同距離組別。謝覺偉、譚子康及曾福祥參加男子長距離，曾進傑、羅樂賢及黃浩聰則會跑男子短距離。女子長距離就有張敏怡、黃琪珍及甄智貽參賽，還有林楚茹出戰女子短距離。上次最多香港代表參加的山徑越野世錦賽是2022年，香港派出3男2女共5人參賽。

山徑越野世錦賽2025港隊入選名單

【男子】長距離：謝覺偉、譚子康、曾福祥

【男子】短距離：曾進傑、羅樂賢、黃浩聰

【女子】長距離：張敏怡、黃琪珍、甄智貽

【女子】短距離：林楚茹

謝覺偉及張敏怡衛冕香港山路錦標賽2025的長距離冠軍。（田總Facebook）
香港山路錦標賽2025長距離亞軍譚子康，將首次代表港隊參加世錦賽。（顏銘輝攝）
香港山路錦標賽2025長距離季軍曾福祥衝線。（顏銘輝攝）
香港山路錦標賽2025，曾進傑（圖）贏得短距離男子冠軍，羅樂賢及黃浩聰分別得亞軍及季軍。（顏銘輝攝）
香港山路錦標賽2025長距離女子亞軍黃琪珍，將會首次代表港隊參加世錦賽。（顏銘輝攝）
田總公布參加世錦賽的代表名單，今次有10人參賽。（田總網頁截圖）
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