世界山徑越野錦標賽｜港隊入選名單歷來最龐大 6男4女跑手參賽
撰文：顏銘輝
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田總公布入選9月世界山徑越野錦標賽的香港代表名單，派出歷來最龐大的運動員陣容，由10位跑手共6男4女，分別出戰4個不同距離組別。謝覺偉、譚子康及曾福祥參加男子長距離，曾進傑、羅樂賢及黃浩聰則會跑男子短距離。女子長距離就有張敏怡、黃琪珍及甄智貽參賽，還有林楚茹出戰女子短距離。上次最多香港代表參加的山徑越野世錦賽是2022年，香港派出3男2女共5人參賽。
山徑越野世錦賽2025港隊入選名單
【男子】長距離：謝覺偉、譚子康、曾福祥
【男子】短距離：曾進傑、羅樂賢、黃浩聰
【女子】長距離：張敏怡、黃琪珍、甄智貽
【女子】短距離：林楚茹
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