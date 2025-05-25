香港山路錦標賽2025｜謝覺偉寓賽於操再封王 張敏怡衛冕長距離
撰文：顏銘輝
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香港山路錦標賽2025在今日（25日）舉行，在62.4公里的長距離，謝覺偉及張敏怡分別衛冕男子及女子冠軍。「阿歹」謝覺偉的優勢十分明顯，以6小時52分衝線，領先亞軍的譚子康超過22分鐘。
香港山路錦標賽2025長距離三甲
男子冠軍：謝覺偉（6小時52分25秒）
男子亞軍：譚子康（7小時14分39秒）
男子季軍：曾福祥（7小時17分15秒）
女子冠軍：張敏怡（8小時22分22秒）
女子亞軍：黃琪珍（8小時34分48秒）
女子季軍：甄智貽（9小時15分）
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