香港山路錦標賽2025｜謝覺偉寓賽於操再封王　張敏怡衛冕長距離

香港山路錦標賽2025在今日（25日）舉行，在62.4公里的長距離，謝覺偉及張敏怡分別衛冕男子及女子冠軍。「阿歹」謝覺偉的優勢十分明顯，以6小時52分衝線，領先亞軍的譚子康超過22分鐘。



香港山路錦標賽2025長距離三甲

男子冠軍：謝覺偉（6小時52分25秒）

男子亞軍：譚子康（7小時14分39秒）

男子季軍：曾福祥（7小時17分15秒）

女子冠軍：張敏怡（8小時22分22秒）

女子亞軍：黃琪珍（8小時34分48秒）

女子季軍：甄智貽（9小時15分）