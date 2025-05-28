荔枝窩村投訴山路錦標賽遺下一地膠樽　田總將檢討安排：深表抱歉

香港山路錦標賽在過去周日（25日）舉行，賽道途經新界東北的荔枝窩村。荔枝窩村周一（26日）在社交網站發文投訴，指香港山路錦標賽的主辦單位田總未有妥善棄置大量膠樽，導致野生動物翻倒垃圾袋，最終一地膠樽垃圾，破壞荔枝窩村的衛生及生態環境。田總周三（28日）回覆查詢表示，當日已將荔枝窩補水站的所有垃圾包妥，放於食環署的垃圾箱，田總對事後有關物資對居民所造成之不便深表抱歉並會檢討。



荔枝窩村指田總未有妥當棄置大量膠樽，導致野生動物翻倒垃圾袋，最終一地膠樽垃圾。（荔枝窩村Facebook）

香港山路錦標賽在周日舉行，其中62.4公里長距離及34.3公里短距離的賽道皆會途經荔枝窩村。田總在荔枝窩設置補水站，工作人員向跑手派發支裝水。在比賽後翌日，荔枝窩村在社交網站撰文投訴田總，文章稱：「主辧單位在本村時沒有妥當棄置大量膠樽，導致野生動物翻倒垃圾袋，最終導致一地膠樽垃圾。嚴重破壞了本村的衛生及整個新界東北的生態環境。」

這場是由田總主辦的香港山路錦標賽。（顏銘輝攝）

荔枝窩村認為這種情況損害了村落整潔的形象，令遊客對荔枝窩的衛生環境感到驚訝。文章更點名質問田總：「舉行大型山路錦標賽的目的，是否就是破壞香港山路及村落寧靜而美麗的環境呢？」帖文附上一張照片，見到一些破爛的垃圾袋及大量膠樽在垃圾箱前的空地。

田總回覆稱，工作人員於最後一名運動員經過後，清理好所有物資，並將由店舖提供而剩餘未用的樽裝水及紙箱等相關物資交還給該村店舖，以及將所有垃圾（主要為在該店舖提供並已使用之水樽）包妥，放置於食環署於荔枝窩設立之垃圾箱內。（田總提供）

田總周三早上回覆記者，稱賽事得到警方及漁護署等相關政府部門批准。就荔枝窩水站的安排，田總表示由於荔枝窩地理上未有交通直達，物資運送及回收方面有困難，工作人員亦需徒步超過五公里進出入荔枝窩，故此田總於賽事前一星期，預先跟村內的店舖訂購了樽裝水作為補給之用。

跑手由烏蛟騰跑往荔枝窩途中。（顏銘輝攝）

就棄置水站垃圾的情況，田總表示：「至賽事當日下午3時半左右，荔枝窩水站會工作人員於最後一名運動員經過後，清理好所有物資，並將由店舖提供而剩餘未用的樽裝水及紙箱等相關物資交還給該村店舖，以及將所有垃圾（主要為在該店舖提供並已使用之水樽）包妥，放置於食環署於荔枝窩設立之垃圾箱內。至於當工作人員離開後之情況並不知情。」

田總向村民致歉：「本會對事後有關物資對當場居民所造成之不便深表抱歉，並將就賽事各安排進行檢討，以儘量減低賽事對其他人之影響。」

香港山路錦標賽2025的起點及終點都是大美督。（顏銘輝攝）

荔枝窩村在投訴文章中還提到，田總沒有在比賽前通知村長及培成堂委員會，導致荔枝窩村無法提前溝通和派出人手協助，最終只能依賴村民及食環署清潔人員進行善後工作。就與荔枝窩村的溝通問題，田總未有正面回覆。

今場是第五屆的香港山路錦標賽，短距離及長距離賽事的起點及終點皆設於大美督的白普理賽馬會青年旅舍。長距離的男、女子冠軍分別屬於謝覺偉及張敏怡，至於短距離就由曾進傑及林楚茹分別封王封后。

謝覺偉及張敏怡衛冕長距離冠軍。（田總Facebook）

今場香港山路錦標賽還有部分安排備受質疑，例如Asia Pacific Adventure – Athletes在社交網站發布一段短距離跑手橫過汀角路的片段，指現場沒有警察或大會工作人員，情況令人難以置信。從片段所見，現場沒有封路，馬路有車經過，有人攔阻車輛前進，讓跑手成群結隊過馬路。

跑手跑過汀角路的馬路。（網上片段截圖）