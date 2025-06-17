The North Face 100越野跑賽6.18起報名　接力隊際名額大增冇加價

The North Face 100香港越野跑挑戰賽2025將於12月19至21日舉行，6月18日中午12時起接受報名。今屆比賽沿用大埔林村許願廣場為起點及終點，續有14公里、55公里、100公里3個個人組別，以及100公里隊際接力賽。55公里及100公里隊際接力的名額都有增加，前者由上屆的800個加至1000個，而接力則由25隊大增至100隊。報名費方面，The North Face 100沒有加價，大致維持上屆的價錢，其中100公里的「早鳥優惠」由上屆的1450元減至1400元。



The North Face 100報名連結：https://www.raceresults.com.hk/event/406

今屆The North Face 100香港越野跑挑戰賽繼續在大埔林村許願廣場舉行。（公關提供）

今屆14公里歡迎15歲或以上人士報名，鼓勵更多年輕人投身越野跑運動，名額維持上屆的1200個，報名費亦一樣，在9月1日前「早鳥優惠」報名380元，之後則要480元。至於55公里賽的名額較上屆增加，從800個加至1000個，報名費亦維持「早鳥優惠」750元，而在9月1日或之後則要900元。

上屆100公里個人賽的參加者需要出示過往跑過100公里賽的證明，但今屆豁免這項安排，無需出示任何完賽證明即可報名參賽。100公里賽維持500個名額，在9月1日前的「早鳥優惠」報名費減價，由上屆的1450元減至1400元，至於在9月1日或之後報名則為1650元。

曾小強在上屆比賽衝線。（顏銘輝攝）

至於100公里隊際接力賽的名額大增，由上屆的25隊加至100隊，而報名費則維持1800元，不設「早鳥優惠」。100公里隊際接力賽只限4名男女子混合組成隊伍。

所有賽事將於6月18日（星期三）中午12時正式於Race Time Solution平台開放予所有人士報名，以先到先得形式進行登記，直至額滿為止，9月1日前報名個人項目賽事可享早鳥優惠。

越野跑好手曾小強、甄智貽（圖）、梁康翹，林楚茹及羅樂賢將會參賽。（公關提供）

所有賽事將於6月18日（星期三）中午12時正式於Race Time Solution平台開放予所有人士報名，以先到先得形式進行登記，直至額滿為止，9月1日前報名個人項目賽事可享早鳥優惠。參加者必須於100公里個人賽，100公里隊際接力賽，55公里賽比賽當日最少年滿18歲。而14公里賽參加者則於比賽天當日最少年滿15歲，未滿18歲的參加者報名時必須持有家長/法定監護人的同意書。

【The North Face 100香港越野跑挑戰賽詳情】

比賽日期：12月19至21日（星期五至日）

報名日期：6月18日中午12時開始

賽事組別：14公里個人、55公里個人、100公里個人、100公里隊際接力

比賽起點及終點：大埔林村許願廣場

【14公里個人賽詳情】

起跑時間：12月21日早上9時

比賽限時：5小時

名額：1200個

報名費（9月1日之前繳付）：$380

報名費（9月1日或之後繳付）：$480

【55公里個人賽詳情】

起跑時間：12月20日早上8時

比賽限時：17小時

名額：1000個

報名費（9月1日之前繳付）：$750

報名費（9月1日或之後繳付）：$900

【100公里個人賽詳情】

起跑時間：12月19日晚上10時

比賽限時：27小時

名額：500個

報名費（9月1日之前繳付）：$1400

報名費（9月1日或之後繳付）：$1650

【100公里隊際接力賽詳情】

起跑時間： 12月19日晚上10時

比賽限時：27小時

名額：100隊

報名費：$1800