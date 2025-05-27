香港山路錦標賽2025來稿｜吳瑋曦回顧62公里路　寧願慢走也不坐低

比賽前個半星期在斜路跌倒，之後冇參加Stairmaster同高峰對決，一直在諗比賽當日係咪真係跑到，因為連每晚瞓覺都好痛。有預計過好大機會跑唔快，所以今日的成績，都冇失望或唔開心的。反而跑完之後痛的位好咗，就快回復正常，係開心。

文：吳瑋曦（香港山路錦標賽2025長距離男子第九名）



吳瑋曦在香港山路錦標賽長距離得男子第九名。

比賽一開始先上仙姑峰，見Jason（男子第六名陳自強）和歹（男子冠軍謝覺偉）在前面唔遠，心想好似有機會跑到唔錯的名次，今次帶了一包藍色amino gel同一包黑色Maurten gel、amino金粉藍粉各一包，而比賽前係冇食嘢。在八仙嶺最後一個峰之前，已經把gel食晒，其實都有啲因為想減輕重量，同埋諗住cp有補給。

吳瑋曦在香港山路錦標賽長距離抵達各檢查站的時間及排名。

吳瑋曦在香港山路錦標賽長距離得男子第九名。

落山就跟唔到佢地咁快，每一步要留意落腳，就住患處。去到沙羅洞就見到康仔（男子亞軍譚子康）、怪獸（男子季軍曾福祥）、Plato（男子殿軍陸卓廷），都係預計内。去到鶴藪cp，原來冇運動飲品，斟了水就走，再食埋兩包amino粉，上屏風山見到康仔加速，跟不到上去了，落黄嶺一半見到怪獸追過，嘗試加速但感覺之後仲有好長路，有啲肚餓的感覺。

吳瑋曦在香港山路錦標賽長距離得男子第九名。

去到烏蛟騰路cp，有食啲野，幾粒提子、蕃薯，攞左啲三角朱古力走，仲多謝T8隊員同Angela的support，幾粒冰菠蘿，一包in jelly。由谷埔去鎖羅盤係開始攰的，去到荔枝窩拎左兩支770ml水，上蛤塘的時候都有啲吃力，之後都減慢幾多，去到三椏涌上下苗田，上大峒開始冇力了，只能慢慢行，又係呢種感覺，以前東北縱走都試過，又係大峒去馬頭峰，好想坐低唔行，但咁會仲耐，所以保持慢慢走，一路就係諗住去新娘潭cp，終於捱到，飲食一輪之後，基本上都跑到，拿到第九名返終點。

吳瑋曦在香港山路錦標賽長距離得男子第九名。

經過今次，無需要氣餒的，凡事總有高低起跌，贏的時候保持平常心，輸的都唔需要唔開心，比賽有好多，當然是大的比賽例如錦標賽，不過都一定有下次，返到終點見我冇乜表情，因為我平時都冇乜表情啫。

【本文獲作者授權轉載，編輯略為修飾字眼，原文刊於此】