黃琪珍1｜從毅行者到香港亞軍　一份倔強堅持：其實肥人也跑得快

「細比」黃琪珍像一位橫空出世的神奇跑手，在疫情時的虛擬賽從天而降，疫情後連贏兩屆香港山路錦標賽長距離女子亞軍。她不是那種又高又瘦的長跑身形，曾被不少陌生跑友稱為「肥妹仔」，而且她長時間沒有接受系統性訓練，只愛隨心地在山上衝、衝、衝。黃琪珍坦言都很好奇，不明白自己為何跑得那麼快，也許就是一份倔強的鬥心，想向其他人證明：肥人其實也可以跑得快。



本身黃琪珍建議到青山或九逕山做訪問，因為她家住屯門，常常上落這兩座山練習，但考慮到當日天氣酷熱，記者怕自己捱不住，所以最後選擇了攀升較少的屯門徑。（顏銘輝攝）

黃琪珍在疫情期間的虛擬山賽冒起，其名字突然登上不同比賽的得獎名單，令不少跑山愛好者嘖嘖稱奇，好奇她是何方神聖。疫情後，實體山賽回歸，黃琪珍本尊現身，繼續跑出好成績。

三十來歲的黃琪珍說：「一開始沒有人認識我的時候，其他人都用『肥妹仔』稱呼我。他們都說『這個肥妹怎麼跑得那麼快』！」她之後笑道：「用『肥妹』已經好好，不是『肥婆』。我都很習慣，不要緊，我的身形的確是這樣，他們沒有說錯的。」

她還記得復辦實體賽初期，發生了一件尷尬的事。「不記得是那一場，有個朋友陪我去領獎，我的朋友瘦削、是運動型的身材。別人認錯她是得獎者。」她說：「其實我不介意，但我想告訴別人，我是做得到的。」

黃琪珍跑過屯門徑的「彩虹欄杆」。（顏銘輝攝）

2014年毅行者開始接觸跑山

2023年4月的香港山路錦標賽後，相信跑山界再無人不識黃琪珍了。那一場長距離賽，高手雲集，既有經驗豐富的梁影雪，也有同樣疫情期間冒起的甄智貽，還有王芷琦及葉琬婷等好手。結果，黃琪珍只比「一姐」張敏怡慢約10分鐘，獲得女子亞軍。

同時間，更多人好奇黃琪珍是從什麼地方冒出來。

她說：「我都覺得好奇，可能很多人都會奇怪，不知道為什麼又跑得到。可能我很好勝，鬥心也很強，落到場之後，不想被人標籤為肥人跑得慢。」

黃琪珍的跑山之路從2014年開始，她與同事參加100公里的毅行者。回憶11年前，她說：「那時候，有些人說我的身形很肥，覺得我完成不到毅行者的。正因為如此，我一定要行完去，證明給別人看。」

結果，她那隊人花了31個小時多走完。她難忘那種苦樂交融：「我記得最後行到像機械人那樣，兩邊大腿都磨損了，還有很想睡覺。不要說跑，連行都覺得很困難。我記得完成的那天，我說以後都不會再參加，到第二天他們說明年再參加的時候，我又會說好的。」

不知說起什麼話題，黃琪珍笑到彎腰、見牙唔見眼。（顏銘輝攝）

希望上山減壓兼減肥

2015年，黃琪珍初嘗競賽類的山賽，但30公里的距離已令她跑到喊。她說：「我跑回來之後哭，我覺得很辛苦，原來要跑速度的時候，比毅行者更加辛苦，但又很滿足自己做得到。」那時候，黃琪珍還未跑出什麼成績來，參加越野賽是因為喜歡在山上的感覺，志在參與。她道：「跑完有滿足感，而且我想減肥。我覺得在山上很長時間可以消耗大量卡路里。上班有壓力，上山後一班人可以放下工作壓力，有說有笑，一起拍照，十分開心，我覺得可以減壓及很舒服。」

根據她多年經驗，跑山是否一樣減肥的好運動？她遲疑地說：「有（效果）的，但可能在我身上就不夠顯着。以我現在這樣的跑步量，應該很瘦才對。最肥胖的時候，我差不多有70公斤，人們形容我像一個波。我看以前的照片，都覺得自己很肥、臉很腫。」

黃琪珍由毅行者開始接觸跑山，不經不覺都在山上打滾超過10年。（顏銘輝攝）

之前跑山成績平平，為何在疫情期間突飛猛進？難道有秘密特訓？黃琪珍搖頭說：「沒有（訓練的變化），我覺得只是有時間、跑得多。跑得多了，又熟路了，好像會有些肌肉記憶。」

她有參加屯門區內的社區跑步活動，但沒有報跑班，因為她只愛上山，厭惡運動場。她說：「在2017、18年，有個叫『屯門愛跑』的組織，一班屯門街坊每晚出來輕鬆練跑。後來在那裏認識到一些朋友，一起成立了『盡隊』。」

黃琪珍表示自己較少接受訪問，「擺甫士」有點生硬。（顏銘輝攝）

不喜歡到運動場跑步

她續說：「那時候，我的訓練都沒什麼系統。一放假就上山跑虛擬跑，平日就輕鬆跑或者休息一下。我不去運動場的，那時對跑步是零，不喜歡跑步。就算跑，也是跑街。我覺得『倉鼠跑』很悶，真的很少、很少（去運動場）。」

黃琪珍的訓練就是不斷走比賽路線，「虛擬跑有個好處，你自己玩幾多次都可以，玩到你滿意為止」，她記得有場魚羊跑的虛擬賽，她跑了3次，最後的成績排第一。她心中有一份倔強及堅持，她說：「我想告訴別人，肥人其實也可以跑得快。不要用身形去衡量別人的能力，也想爭一爭氣。」

實體賽回歸後，黃琪珍的訓練方法仍然是大同小異，專攻比賽路線；如果是長途，她會將路線拆開幾部分，每次訓練跑一段，再總結表現，研究可以在什麼地方做得更好。她說：「除非是下大雨，否則一放假，我會去練比賽路線，所以很容易遇到我的。」

黃琪珍跑過藍地水塘的水壩。（顏銘輝攝）

2023年成績大突破 創毅行者女子紀錄

她多謝「盡隊」的一班朋友，常常在山賽上支援她，尤其是教練Wicky。Wicky本身是龍舟教練，擁有運動訓練的知識，他也是黃琪珍跑步生涯的第一個教練，會幫助她分析比賽路線，並教她一些簡單的訓練方法。她說：「Wicky會叫我做多些弓箭步、深蹲那些動作。平時我不做的，很懶的，但他叫到我做的時候，我都會聽的。」

2023年是黃琪珍成績大突破的一年，儘管年初在HK100的成績未如理想，無法跑入前十名。「高估了自己的肌力，在針草帽時狀態急跌。」她說：「覺得自己100公里經驗不足，所以就報多一些比賽。」她的成績漸入佳境，3月在Salomon 50公里獲得冠軍，之後在The North Face 100 的50公里賽得季軍，跟住還有香港山路錦標賽長距離亞軍。

在2023年毅行者，上雞公山的路上，張敏怡（右三）及黃琪珍（右二）做出「V」勝利手勢。（顏銘輝攝）

在2023年毅行者，黃琪珍（右一）跑過九龍水塘的水壩。（顏銘輝攝）

她的比賽排得密密麻麻，下半年更連場100公里長途賽，10月於韓國濟州的UTMB系列賽得第五名，11月回到香港的飛越大嶼就獲得亞軍，接着在毅行者與張敏怡、甄智貽、梁康翹組隊，創出新的毅行者女子紀錄。

在2023年，黃琪珍（右二）與隊友打破毅行者女子紀錄。（顏銘輝攝）

參加正規跑步訓練 體重即有明顯下降

這次成績進步相信與訓練有關，黃琪珍加入了Salomon的跑班。她說：「第一次跟那種正規的訓練，我平時是沒有系統的，突然之間有人有系統地教我東西，而且一星期有兩課。跟訓練班時，速度課變多，覺得突然之間進步了。」

速度進步以外，還有另一意外驚喜，她說：「那段時間瘦得很快。我最瘦的時候大約有57公斤多。可能對於其他人來說，這個體重都很重，但對我來說已經是最瘦。根據我的身高，參考BMI，我的體重應該最好落到54.5公斤，但一直都減不到，希望未來做得到。」

黃琪珍（左三）在2023年與隊友創造了新的毅行者女子紀錄。（顏銘輝攝）

「一直都知道自己要減磅，但是又奈何……」

對跑山運動員，身重會加重膝部及雙腿的負荷，增加受傷勞損的機會。黃琪珍說：「其實很多人告訴過我，我一直都知道自己要減磅，但是又奈何……我要再努力一點。」

黃琪珍嘆道：「我初頭做運動就是為了減肥！努力減肥志在食。我以前經常覺得，努力減肥是為了吃東西。食完再減、減完就再食。其實我已經戒了，我以前真很喜歡吃薯片。我可以一個人吃完一包180克的熱浪薯片，當飯食。比賽前，我都會食一包100克的。很奇怪的，我不會喉嚨痛，食完薯片比賽又不會抽筋。」頓了一頓，她道：「其實都是藉口，食薯片怎會是為了補鹽！就是自己貪吃。」

黃琪珍是連續兩屆香港山路錦標賽長距離女子亞軍。（顏銘輝攝）

在跑山比賽屢創佳績，穿金戴銀，有沒有覺得自己幾厲害？黃琪珍馬上說：「從來沒有！到現在我都沒有覺得自己厲害，我還有很多改善空間，例如我的身形、路跑又不是特別快、心肺耐力又不夠、我又沒有做重訓。其實我還有很多地方可以改進。」

自稱如此多不足之處，卻能成為香港跑山界頂尖的女跑手，是不是有一些更強大的優點足以瑕不掩瑜？她馬上笑道：「會不會是因為我多脂肪燃燒？」

想了片刻，她還是將原因拉到食量之上：「我吸收力幾好，胃口都幾好。有些人會跑到吃不下東西，我又沒大問題。我是吸收得幾好，食完能量啫喱很快就上到力的。」