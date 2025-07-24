越野跑｜黃浩聰「劏冰島」5日跑500公里　赤腳渡河力抗水泡痛楚

香港越野跑手黃浩聰在冰島完成5日跑500公里的挑戰。黃浩聰在7月18日開始，以自我補給的方式，從冰島西南部的凱夫拉維克國際機場起步，跑到冰島東北部城市阿克雷里（Akureyri）。在當地時間7月22日接近下午2時半，黃浩聰跑抵阿克雷里大教堂，5日總共跑了近502公里，總攀升約6197米，完成「劏冰島」之旅。



黃浩聰在7月22日完成5日跑500公里的「跑無盡」計劃第二站。（黃浩聰Instagram）

在2022年，黃浩聰發起「Project Endless 跑•無盡」挑戰，在香港每日跑約100公里，連續跑5日。今年，黃浩聰發起「Project Endless 跑•無盡」的第二站挑戰，離開香港，到冰島嘗試5日跑500公里，橫越這個歐洲島國。

這次黃浩聰「劏冰島」的挑戰由7月18日開始，清晨從凱夫拉維克國際機場起步，跑了113.5公里，在當日晚上8時45分抵達塞福斯營地過夜。完成首日行程後，他透露忘記了穿大半個碼的跑鞋，所以雙腳尾指都起了水泡。在之後的4個旅程，黃浩聰都要面對水泡問題的困擾，忍痛上路。

黃浩聰由7月18日起，連跑5日，橫越冰島。（黃浩聰Instagram）

在7月19日，黃浩聰清晨在雨中起步，是日要跑102公里，努力控制水泡情況，希望不要惡化，他在晚上完成，到酒店休息，處理一下腳板的水泡。黃浩聰今次的挑戰是自我補給的形式，雖有拍攝隊伍跟隨，但沒有支援補給隊伍，他會在沿路的商店及餐廳補給物資。

黃浩聰由7月18日起，連跑5日，橫越冰島。（黃浩聰Instagram）

在7月20日，黃浩聰穿越冰島的高原，第三天要跑110公里，攀升有1750米。他在早上8時出發，跑到晚上接近11時才抵達計劃中的山屋休息。途中，有條溪澗需要涉水而過，為免弄濕鞋襪，他赤腳過河，他提到：「我這雙腳已跑了300公里，又累又有水泡，而水底的石頭卻異常拮腳，實在苦不堪言。」

黃浩聰由7月18日起，連跑5日，橫越冰島。（黃浩聰Instagram）

在7月21日，黃浩聰的水泡問題惡化。起步不久，他要赤腳過河，穿回鞋襪後，少許濕的腳掌與鞋襪磨擦，令水泡問題惡化。在這日旅程，他需要多次過河，不斷重複「脫襪、涉水、穿襪」的循環。他表示：「腳掌的水泡傳來的疼痛令我多難受，亦令我沒有心情欣賞風景。」此外，在初段還要面對強勁的逆風前進，強風刮臉，隱隱作痛，連眼也睜不開。他由早上約6時出發，跑了97公里，攀升1500米，至晚上9時完成這日的旅程，在野外露宿。

途中，黃浩聰需要野外露宿。（黃浩聰Instagram）

在7月22日，最後一日的旅程稍為輕鬆一點。由於半夜太冷，睡得不好，黃浩聰在凌晨3時起步，慢慢從無人的荒野跑去城市。跑了78公里，他在下午約2時半抵達阿克雷里大教堂。總結5日「劏冰島」的旅程，他跑了501.97公里，總攀升6197米，總時間為約68小時15分。

黃浩聰由7月18日起，連跑5日，橫越冰島。（黃浩聰Instagram）

挑戰後，黃浩聰表示希望鼓勵大家追尋夢想，就算經歷迷失的階段，都不要忘記自己想做的事，全力以赴，不斷向前跑。他分享感受：「人一定會有迷失嘅階段，唔好忘記自己真正想做嘅事，多做有意義嘅事情，因為人生好快就過。」他表示3年前有人看到「Project Endless 跑•無盡」的挑戰後開始跑步，所以他希望這次第二站的挑戰都可以鼓勵更多人鍾意跑步。