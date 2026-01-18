渣打馬拉松2026｜莊司暘再成馬拉松港二　「初馬後今次算最辛苦」

本地跑手莊司暘連續兩年成為馬拉松本地男子組第二名，不過今年他跑出2小時28分03秒，較去年慢約5分鐘，他直言今日跑得比較辛苦，一路在和逆風對抗，但未感到太失望。

休息過後，司暘表示今年會重新集中在田徑賽的訓練，直至年尾才再參加半馬和全馬等長距離比賽。

見莊司暘衝線時面容扭曲，一眾記者上前已問他今日上線是否感覺很辛苦。他直言今年算跑得比較辛苦：「其實頭半程OK，返嚟嗰陣逆風好勁，全程基本上都逆風，就算有力都好似加唔到力，好似喺度同啲風對抗咁。」由於和前面跑出本地第一的黃尹雋有一段距離，莊司暘稱「想追又追唔到，但係後面又同我有一段距離，好似夾心咁。」

渣打馬拉松2026，莊司暘再度成為馬拉松本地男子組第二名。（楊宇翹攝）

司暘去年渣馬跑出2小時23分20秒、成為「港二」，今年再次取得香港第二名，覺得今年算是他第四次參加渣馬的經驗中第二辛苦的一次。「我覺得初馬係最辛苦，當年過咗西隧完全拉車，今日拉車得嚟都叫做有啲力，唔算超級辛苦。」

不過今年再次做港二，意義上最大不同是今年轉了跟從體院的日本教練川尾，二人合作近一年後，覺得最大得着是今年用了不同心態和跑姿去應付今次渣馬。「今年對呢個比賽更加重視。以前覺得渣馬條路難跑，覺得唔係造時間嘅地方，就比較輕鬆去面對；但係因為今年同教練傾咗，呢場係本年度最重要比賽，所以個心態就會比較重視啲。」

司暘認為比賽的客觀條件例如大風、氣溫較上年更熱等，雖然今年對比賽更重視，故完賽時失落感較大，但名次其實在預期之內，只是時間有少少落差，心情未算很失落。他指今年是第四年跑渣馬，之前每一年成績都有進步，「我第一年227、第二年225，跟住上年就223，本身諗住冧莊咁樣快落去，但係事與願遺。今日咁大風，我覺得我盡咗力跑，都無特別遺憾。」

樂觀而言，他認為渣馬賽道對比其他賽事更難，加上大風和天氣不涼快，今日都可以捱到，對將來比賽是一支強心針：「因為咁難捱都捱到，將來條件好啲嘅比賽，都唔係咁辛苦。」

莊司暘表示，休息十日左右就會開始進行田徑賽訓練，一直到年中至年尾才會練習比較長例如半馬或全馬的距離，特別在上半年估計都集中練田徑賽。