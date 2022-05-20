跑步｜黃俊橋偕「猛龍」挑戰「癲傻跑」　兩日一夜跑256公里

香港超馬跑手黃俊橋夥同猛龍長跑隊，將於6月4至5日進行全長256公里的「癲傻跑」，跑勻九龍及新界。



是次籌款跑步活動將為「香港傷健共融網絡」籌款，其下的猛龍長跑隊取自諧音「盲」及「聾」，是一支由盲人和聾人組成的長跑隊伍。為了令超馬朋友也能體驗以及籌得更多善款，黃俊橋於2022年6月4至5日將帶領大家一次過跑畢「癲傻跑」的256公里，當中一段還會跟施性概挑戰幪眼跑。

活動在6月4日早上開始，由烏溪沙站起步，跑入西貢，往將軍澳，中午橫越九龍半島，傍晚跑到荃灣，晚上跑入青衣，接近午夜抵屯門三聖，小睡3小時。到6月5日凌晨，從屯門起步，經洪水橋跑到朗屏，再入錦田及新田，經河上鄉跑到粉嶺，中午再入沙頭角，跑去大美督，下午到大埔，傍晚從大圍跑回烏溪沙。

香港跑手黃俊橋橫越美國大挑戰 為慈善盼與殘疾人士同跑｜跑步

黃俊橋之前跑過台灣及日本，計劃今夏跑美國。（受訪者提供）

黃俊橋前名黃浩輝，於2018 年開展「五年環球跑計劃」先後踏遍了台灣及日本，完成了兩站。今年7月，他將挑戰第三站美國之旅，黃俊橋將會由紐約出發，跑到芝加哥，再沿66號公路跑到洛杉磯，預計用4個月時間用雙腿跨越美國東西兩岸共5400公里。

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