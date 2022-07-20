長跑｜姚潔貞確認世錦後收山　腿傷嚴重懼怕練習　專心造人不比賽

香港「長跑天后」姚潔貞完成世界田徑錦標賽女子馬拉松賽事後，在社交網站發文以「告別戰」形容今場賽事，引來各方猜測。她賽後證實，「目前想法是收山」，返回香港後將專心造人，已經不再考慮任合比賽和訓練。



姚潔貞帶傷出戰今屆世錦賽，以2小時43分13秒完成，位列第29名，時間跟自己保持的香港紀錄2小時31分24秒難免有段距離，就此告別的話，似乎留有遺憾，但她心中的人生跑道，已經不再是曾經輝煌的42.195公里。

她承認，在社交網站寫下的「告別戰」，的確是退役的意思：「目前想法是『收山』，即是不跑了，我想再生BB。生完之後還跑不跑，我不知道，但現在已經不想再比賽了。」潔貞坦言，左腿又膝頭對上的傷患，已經困擾她長達七個月，「每跑一步都痛，真的怕了練習」，所以萌生退意。

姚潔貞丈夫陳家豪也表示，太太要退役了，始終腳傷長久未癒，加上希望為囡囡陳瑤增添一個弟弟或妹妹，未來會先將長跑擱在一旁。此後會否讓潔貞復出？家豪說：「兩年後、三年後，如果有能力、有機會，可能會考慮吧，但現在肯定是不跑了。」