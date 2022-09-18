跑步｜悉尼馬拉松疫情後首度復辦　男子全馬三甲齊破澳洲賽事紀錄

悉尼馬拉松自2019年後再次舉辦實體賽事，迎來賽事20周年。男子組全馬冠軍由肯雅選手Moses Kibet獲得，他以2小時7分3秒封王，連同第二、三位的跑手，完賽時間全數打破在澳洲舉辦賽事的全馬紀錄。



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悉尼馬拉松事隔3年再有實體賽事。（Getty Images）

Moses Kibet以2小時7分3秒封王，較同鄉Cosmas Matolo快兩秒，早前贏得巴黎馬拉松的埃塞俄比亞選手Deso Gelmisa以2小時7分8秒得第三名。

三人的時間均打破之前由日本跑手設樂悠太（Yuta Shitara）2019年在黃金海岸馬拉松創下、2小時7分50秒的澳洲本土全馬賽事紀錄。

今屆悉尼馬拉松男子全馬頭三位時間，均打破日本跑手設樂悠太之前創下的澳州賽事紀錄。（Getty Images）

女子組全馬方面，埃塞俄比亞選手Tigist Girma Getachew以2小時25分10秒奪冠，輪椅馬拉松則由日本選手廣道純（Jun Hiromichi）以1小時52分44秒贏得。

悉尼馬拉松上一次舉辦實體賽事是2019年，2020年與2021年受疫情影響，只舉行網上虛擬賽事。