波士頓馬拉松2023年增設非二元性別群組 首年入圍標準跟隨女子組
撰文：吳慕兒
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波士頓馬拉松（下稱：波馬）賽會宣布，2023年賽事新增非二元性別（non-binary）群組。在新例下，非二元性別跑手不用再為參加男子組或女子組賽事而煩惱，可直接選擇「非二元」作為性別。
主辦波馬的波士頓田徑協會（B.A.A.）稱，他們努力尋求為非二元性別人士增加參賽機會，當中包括2023年4月17日上演的波士頓馬拉松以及其他較短程賽事。
跑手只要曾在資格賽限期內以非二元跑手身份完成馬拉松賽事，即可報名。波士頓田徑協會稱，他們尚未為非二元跑手組別設定一系列入圍標準時間，因此這次會先以女子組的入圍時間作為準則，並在日後的賽事另作修定。今年4月24日上演的紐約馬拉松和半馬賽事，已率先引入非二元組別賽事。
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