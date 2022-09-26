柏林馬拉松｜傑祖基破世績的無名英雄　執行簡單但最關鍵任務

「20109」是「跑神」傑祖基周日（25日）在柏林馬拉松的新世界紀錄，距離2小時以內又近一步。刷新世績，除了說明傑祖基的實力，亦有一人功不可沒。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

傑祖基（Eliud Kipchoge）在今年柏林馬拉松，跑出2小時1分09秒，將自己擁有的世績推快30秒。無獨有偶的是，傑祖基4年前同樣在柏林打破世界紀錄。

傑祖基柏林再創世界紀錄。（美聯社）

長途賽如馬拉松，補充能量是重要一環，若果欠缺這一部分，跑手有機會出現脫水，小則影響表現；重則有生命危險，所以每次經過水站也要補充能量。尤其是傑祖基這種精英運動員，所有飲料也是專屬為他們而設，能夠把飲料安全地送到跑者手上，是至關重要的一點。

傑祖基需要在馬拉松途中不斷補充能量。（影片截圖）

搶鏡的「送水哥」

當傑祖基專心比賽時，努力衝擊世界紀錄，除了有「Pacer」協助外，還有一人同樣居功至偉。傑祖基跑過水站時，如常地執起水樽喝下飲料，補充體力，便會發現他的專屬「送水員」，只要當他順利把水樽交給傑祖基後，便會振臂歡呼，然後趕忙地拿回單車，奮力追回傑祖基的步伐，前往另一個水站準備，這名激動的「送水哥」再度爆紅。

傑祖基在2018年打破世界紀錄時，當時正是與這名「送水哥」合作，兩人相隔4年再度聚頭。

傑祖基柏林馬拉松刻意前半程快放 跑神賽後輕描淡寫談Sub 2計劃

「跑神」傑祖基柏林馬拉松再創世界紀錄 曾有機會Sub 2後段跌速

誰是「送水哥」？

56歲的漢寧舒爾克（Claus Henning-Schulke）在德國任職建築公司的項目經理，亦是一名業餘的三項鐵人運動員，自1998年已擔任柏林馬拉松的義工。他的任務簡單但重要，就是把飲料交給跑手們。

對於傑祖基這種頂級跑手而言，要衝擊世績，每一項細節，小如拿水同樣不能忽視。在2018年「柏林馬」前夕，「跑神」的團隊與漢寧舒爾克賽前開會，訂定13個水站。

漢寧舒爾克肩負起把水樽送到傑祖基手上的重任。（Twitter截圖）

「送水哥」為何如此激動？

對於送水，漢寧舒爾克亦有一套學問，「一定要拿着水樽底部」，因為跑手們可以一手拿走，又不影響他們的速度。他每次把水樽送到傑祖基的手上，他也會激動地振臂，原來都有原因，「傑祖基十分專注，若果我高叫，或許影響他的思緒，所以我只要與他有眼神交流。當每一次交接成功時，我也十分鼓舞。」

每次成功交接，「送水哥」亦感興奮。（影片截圖）

傑祖基：他是我的英雄

送水，看來是微不足道的一件事，但傑祖基認為是萬分重要。「『送水哥』是我對柏林馬拉松最印象深刻的記憶點，他是我的英雄，他的送水技術超乎想像。」傑祖基4年前破世績後，特意向漢寧舒爾克送上紀念品，並寫上：「沒有你，我就不能打破世界紀錄。」並感激他的幫忙。

傑祖基今年再戰「柏林馬」，漢寧舒爾克特意接機，向老朋友送上驚喜。二人4年後再合作，再一次把世界紀錄刷新。

Eliud Kipchoge arrives in Berlin for the Marathon on Sunday #BerlinMarathon pic.twitter.com/0e8tK66XPv — Justin Lagat🇰🇪 (@LagatJustin) September 20, 2022

更多跑步相關報道：