渣馬風波︱搞定唔搞？分析近月體育賽事　探討政府劃紅線四大準則

渣打香港馬拉松搞定唔搞，由取消到延期復辦，4日間劇情峰迴路轉。在疫情反覆下，到底什麼體育活動可以舉行，什麼又不准呢？政府從來沒有公布一套標準。

參考最近獲批賽事的參賽條件，從中了解不獲批賽事的原因，嘗試研究出政府的紅線。



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應可如期舉行的體育活動：桌球大師賽、國際七人欖球賽、新世界維港泳2022、港足友賽緬甸、ASICS香港半馬拉松挑戰賽2022

難以如期舉行的體育活動：渣打香港馬拉松2022、香港十公里錦標賽2022、樂施毅行者、TransLantau

估計準則1：運動員名額暫封頂1500人

上月政府為體育活動人數封頂500人，令維港泳一度告吹，但後來在泳總爭取下放寬，讓維港泳可以招收1500名參加者。以參與運動員的數目計，維港泳是近期最多的一項。

樂施毅行者早前取消實體賽時解釋，他們向政府申請減少活動人數至1600人仍不獲批。田總賽事ASICS香港半馬拉松挑戰賽2022名額1000人，應可如期於10月2日舉行。

今年維港泳有1500個名額。（資料圖片）

渣打香港馬拉松向政府要求2.5萬個名額，結果政府遲遲未批，令田總在賽前兩個月宣布取消賽事。不過，經各方溝通後，田總改口風，表示積極計劃在明年2月12日舉辦。

估計準則2：可明顯分隔運動員與市民

桌球大師賽、國際七人欖球賽以至港足友賽都容許觀眾入場，觀賽人數動輒成千上萬，但觀眾跟那些沒戴口罩的運動員是明顯隔開的。在上述三項賽事，觀眾不會跟無罩運動員近距離接觸。

至於毅行者及TransLantau賽道長，行山徑亦不會因比賽而封閉，運動員可能會跟沒戴口罩的行山人士近距離接觸。

香港政府多次表示，今年將會舉辦香港國際七人欖球賽。（資料圖片）

體育專員楊德強曾說過，七欖的觀眾可以在座位上喝酒飲水，飲完要戴好口罩，但不准進食，如要進食則要到指定的飲食區。文化體育及旅遊局長楊潤雄就表示，運動員會進入「氣泡」，以閉環式管理，這代表外國精英選手不會進入社區。

估計準則3：賽道封頂50公里不能過夜

TransLantau曾經透露，100公里及140公里的賽事很大機會無法進行，只有50公里獲批，賽會cut-off時間為14小時。在今月初順利舉行的香港山路錦標賽2022，長距離組別賽道長50公里，限時12小時。

100公里的毅行者取消實體賽時亦解釋，「當局認為活動人數眾多且時間較長，並需要長時間在不配戴口罩的情況下進行」，故此推斷實體山賽的紅線為50公里，而且不能跑過夜。

上次毅行者實體賽已經是2018年。（資料圖片/樂施毅行者提供）

維港泳方面，賽例列明選手要在該節比賽開始後50分鐘內游畢全程，否則必須棄權及登船，而且上水後要戴回口罩，所以維港泳的選手「除罩」比賽的時間比普遍長跑比賽短得多。

估計準則4：不能設食物補給站

在毅行者上周宣布取消實體賽的聲明中提到，「參加者亦需要在活動期間飲食以補充體力，加上考慮近日疫情趨勢，認為有必要就大型活動實施一系列防疫措施，建議樂施會大幅減少參加者人數或縮短路線長度」。



TransLantau在8月曾經表示，有關部門只允許在沒有提供食物的情況下進行最長50公里的比賽。由此可見，運動員需要在比賽中進食的傳播風險，也是政府考慮的重要一點。

從TransLantau及毅行者的聲明估計，政府不希望見到選手在補給站齊齊進食的畫面。（資料圖片/顏銘輝攝）

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛上周五呼籲政府提供清晰的指引，讓體育總會及主辦單位有足夠時間做好籌備工作。田總及泳總上月亦曾發聲明，希望政府有更好的安排和溝通。