四徑2023｜謝芷蕙最後一人跑回終點　捱過3日3夜298公里如夢一場

在很多比賽，最後一個回終點往往代表的是失敗，但在香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑），回終點的最後一人往往代表着最堅毅的意志，承受最長時間的痛與累而堅持不放棄。

謝芷蕙（Karen）以70小時39分跑完香港四大遠足徑，成為2023年四徑的最後一位「生還者」。她表示感覺像發夢一樣，路上想過放棄，多謝沿路為她打氣的人。



斜陽下，謝芷蕙從嶼南道跑落梅窩。（顏銘輝攝）

年初三下午，落日西斜，金黃的陽光映照下，謝芷蕙（Karen）拖住長長的影子，跑回梅窩碼頭。接近下午5時，賽道上的最後一位挑戰者Karen，抵達終點，以70小時39分成為今屆最後一位「生還者」。

在今屆的「完成者」及「生還者」中，只有Karen與梁康翹Kimmy是女跑手。

謝芷蕙親吻梅窩碼頭的綠色郵筒。（顏銘輝攝）

在15位平安完成298公里的跑手中，Karen很多時都敬陪末席，她是最後一位搭港鐵過海，最後一位開始港島徑，最後一位搭船到梅窩。她趕及搭到年初二（23日）晚上11時的船，剛好在限時前開始走鳳凰徑。

她要追趕時間，趕車、趕船、趕限時。

身後的跑手均全部退賽，下一個會否到自己？跑最尾，總有這份壓力。

在年初一晚，陳國強與謝芷蕙跑到大埔頭，一起經過火車路軌下的隧道。（顏銘輝攝）

年初三的凌晨到清晨，Karen力抗睡魔，走過嶼南的引水道路，「引水道最辛苦，好似跑唔郁咁」。

「最辛苦係捱眼瞓，有幻覺。」

四目交投，盡在不言之中。（顏銘輝攝）

Karen千辛萬苦，花了70小時39分，回到梅窩，跑完麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑。賽道全長298公里，攀升1.45萬米。

Karen跑到梅窩，雙眼仍然相當有神采。（顏銘輝攝）

用雙耳感受群眾的歡呼，用雙唇感受綠色郵筒的溫度，用皮膚感受噴灑而下的香檳，用雙腿感受這3日3夜的每一步。

賽事總監Andre Blumberg開香檳，給Karen沖一個香檳浴。（顏銘輝攝）

「好似發緊夢咁！」

Karen承認，放棄的念頭在這3日3夜不時出現。

「估唔到可以返到終點，所以好開心。」

「每一條徑都有（想放棄），所以多謝大家打氣。」

在四徑終點，少不免感動的畫面。（顏銘輝攝）

「中途好多人同我打氣，都冇機會同佢哋講多謝。」

隨Karen抵達梅窩碼頭，一年一度的四徑結束。

今屆沒有新的紀錄誕生，25位參賽者，10人退賽，5人在60小時內跑完成為完成者，10人在72小時內回來成為生還者。

四徑2023評論｜沒有新紀錄誕生也精彩 淺談跑手平民化與心態進化

【2023年四徑完成者及生還者名單】

完成者（60小時以內）：

井原知一（54小時02分）

Nugo Yamanath Limbu（56小時29分）

Ryan Whelan（56小時54分）

黃家傑（57小時11分）

張祺豐（59小時30分）

生還者（72小時以內）：

傅展平（63小時23分）

鄭世傑（66小時15分）

Trevor Meding（67小時26分）

Kenneth Chan Wai Tik（67小時46分）

Mayank Vaid（68小時04分）

梁康翹（68小時17分）

陳國強（69小時43分）

蔣仲威（69小時56分）

Kurt Lynn（70小時23分）

謝芷蕙（70小時39分）