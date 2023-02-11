渣打馬拉松｜本地跑手盤點：男子精英惡鬥全馬 黃卓寧成女子焦點
渣打香港馬拉松（渣馬）在2023年2月12日（周日）舉行，今屆全馬精英組有多名頂尖選手回歸，尤其是男子組爭逐非常激烈；女子組在香港紀錄保持者姚潔貞缺陣下，仍有多名好手出戰，但相較全馬，女子組在半馬的爭逐或更激烈。以下為大家簡介部份跑手。
（文章採用大會提供的跑手名單，跑手最終會否參賽需視其決定）
男子全馬
黃尹雋
個人最佳時間：2小時20分58秒（2019日本防府馬拉松）
近3年9次刷新香港長跑紀錄，前香港全馬紀錄保持者，目前亦擁有多項香港紀錄，包括半馬（1小時04分57秒）、15公里（46分55秒）及10公里（29分27秒），當中在2022年6月於美國造出的半馬紀錄，更比原紀錄快近兩分鐘；10公里的紀錄，令他成為首個跑入30分以內的香港跑手。
成為全職跑手的黃尹雋，過去兩年先後到內地及美國訓練，在2021年在上海集訓時曾在會內測試賽跑出2小時18分59秒，比目前由紀嘉文保持的港績更快，是今屆渣馬最受注目的選手之一。
紀嘉文
PB：2小時19分53秒（2021華倫西亞馬拉松）
紀嘉文目前為全馬香港紀錄保持者，時間是2小時19分53秒，在2021年的華倫西亞馬拉松創出，他同時擁有1萬米香港紀錄（30分53.6秒）。至於其賽季最佳在2022年10月的芝加哥馬拉松造出，時間為2小時23分41秒。2021年渣馬，他與陳家豪㩗手衝線，奪得半馬冠軍。
周漢聶
PB：2小時25分57秒（2019香港渣馬）
周漢聶在2019的香港渣馬才跑人生初馬，立刻跑出2小時25分57秒的成績，成為本地第一名、刷新本地跑手大會紀錄，獲譽為「新人王」。此後至今，他僅在一次正式賽事跑過全馬，就是2019年12月的亞洲馬拉松錦標賽，當時他跑出2小時29分20秒。此後他赴英國牛津大學升學，修讀神學，未有出戰正式全馬比賽，今次他再戰渣馬，令人期待。
魏賡
PB：2小時26分21秒（2019柏林馬拉松）
魏賡為2021年香港渣馬全馬季軍得主，也是2018年本地全馬冠軍。他去年12月在台北馬拉松跑出2小時29分19秒，成為其賽季最佳成績；去年7月的黃金海岸馬拉松，他則跑出2小時34分10秒。
余顯華
PB：2小時28分25秒（2022黃金海岸馬拉松）
余顯華去年在黃金海岸馬拉松造出個人全馬PB，今年1月再於香港10公里錦標賽奪冠，並造出PB的31分31秒，雖未做到跑入30分內的目標，但狀態似乎相當不俗。
謝俊賢
PB：2小時34分48秒（2022黃金海岸馬拉松）
22歲的新生代跑手，在學界時代是明星跑手，擁有多項香港青年紀錄，包括U20的5000米、1萬米和10公里紀錄，以及3000米U18紀錄，他在2022年底的公民鑽禧田徑錦標賽，亦在5000米跑出14分37.13秒，時間較黃尹雋保持的香港紀錄（14分50.78秒）要快逾13秒之多。
目前就讀理工大學的他今屆渣馬首次出戰全馬，他去年曾在黃金海岸馬拉松的人生初馬跑出2小時34分48秒，今次是他生涯第二次全馬正式賽事。
徐志堅
PB：2小時24分43秒（2018柏林馬拉松）
徐志堅曾在2018年柏林馬拉松刷新當時已塵封26年的全馬香港華人最佳時間（2小時24分43秒），並在2015及2016年香港渣馬成為全馬本地冠軍，他上一次參賽已是2019年，本身任職救護員的他曾考慮退役，但另覓訓練方法後決定再次參賽，並以刷新場地最佳時間為目標。
女子全馬
黃卓寧
全馬PB：2小時43分17秒（2021香港馬拉松）
黃卓寧為2021年香港渣馬女子全馬亞軍，她去年在黃金海岸馬拉松刷新個人的半馬成績，跑出1小時18秒30秒，亦在今年初的香港10公里錦標賽以36分26秒封后。
歐穎寧
全馬PB：3小時11分
區穎寧為2021年香港渣馬半馬季軍得主，當時跑出1小時26分44秒，曾出戰海外全馬賽事的她，今年會第一次參加渣馬全馬。
司徒兆殷
全馬PB：2小時55分08秒
香港三鐵代表司徒兆殷在2021年香港渣馬跑出2小時55分08秒，她去年更連續三站三鐵賽事奪得獎牌。然而今屆渣馬前，她透露自己有傷在身，但仍會參賽，並在社交媒體表示「跑得幾遠得幾遠」。
梁影雪
全馬PB：2小時58分18秒（2009台北馬拉松）
越野跑好手梁影雪去年出戰本地及海外多項山賽，她在2021年的香港渣馬跑出3小時11分41秒，今屆以3小時10分為目標。
半馬拉松
半馬同樣值得留意，2021年的男子全馬冠軍黃啟樂今屆轉戰半馬，為3月的東京馬拉松作調整；女子組爭奪更激烈，焦點跑手有2021年冠軍屈旨盈、2021年10公里冠軍羅映潮，及在2019和2018連奪奪全馬本地冠軍的黃芷銦。另外，去年香港半馬挑戰賽的亞軍得主曾曉彤亦會參賽。