渣打馬拉松｜本地跑手盤點：男子精英惡鬥全馬　黃卓寧成女子焦點

渣打香港馬拉松（渣馬）在2023年2月12日（周日）舉行，今屆全馬精英組有多名頂尖選手回歸，尤其是男子組爭逐非常激烈；女子組在香港紀錄保持者姚潔貞缺陣下，仍有多名好手出戰，但相較全馬，女子組在半馬的爭逐或更激烈。以下為大家簡介部份跑手。

（文章採用大會提供的跑手名單，跑手最終會否參賽需視其決定）



男子全馬

黃尹雋是今屆的焦點跑手。（黃尹雋facebook）

黃尹雋

個人最佳時間：2小時20分58秒（2019日本防府馬拉松）

近3年9次刷新香港長跑紀錄，前香港全馬紀錄保持者，目前亦擁有多項香港紀錄，包括半馬（1小時04分57秒）、15公里（46分55秒）及10公里（29分27秒），當中在2022年6月於美國造出的半馬紀錄，更比原紀錄快近兩分鐘；10公里的紀錄，令他成為首個跑入30分以內的香港跑手。

成為全職跑手的黃尹雋，過去兩年先後到內地及美國訓練，在2021年在上海集訓時曾在會內測試賽跑出2小時18分59秒，比目前由紀嘉文保持的港績更快，是今屆渣馬最受注目的選手之一。

紀嘉文（右）上屆半馬與陳家豪一同衝線。（資料圖片）

紀嘉文

PB：2小時19分53秒（2021華倫西亞馬拉松）

紀嘉文目前為全馬香港紀錄保持者，時間是2小時19分53秒，在2021年的華倫西亞馬拉松創出，他同時擁有1萬米香港紀錄（30分53.6秒）。至於其賽季最佳在2022年10月的芝加哥馬拉松造出，時間為2小時23分41秒。2021年渣馬，他與陳家豪㩗手衝線，奪得半馬冠軍。

周漢聶在2019年香港馬拉松一鳴驚人，創出本地選手歷來最快時間。（資料圖片／高詩琦攝）

周漢聶

PB：2小時25分57秒（2019香港渣馬）

周漢聶在2019的香港渣馬才跑人生初馬，立刻跑出2小時25分57秒的成績，成為本地第一名、刷新本地跑手大會紀錄，獲譽為「新人王」。此後至今，他僅在一次正式賽事跑過全馬，就是2019年12月的亞洲馬拉松錦標賽，當時他跑出2小時29分20秒。此後他赴英國牛津大學升學，修讀神學，未有出戰正式全馬比賽，今次他再戰渣馬，令人期待。

魏賡為2021年全馬季冠、也曾是2018年本地冠軍。（資料圖片）

魏賡

PB：2小時26分21秒（2019柏林馬拉松）

魏賡為2021年香港渣馬全馬季軍得主，也是2018年本地全馬冠軍。他去年12月在台北馬拉松跑出2小時29分19秒，成為其賽季最佳成績；去年7月的黃金海岸馬拉松，他則跑出2小時34分10秒。

余顯華今年在十公里錦標賽封王。（Facebook／HKAAA）

余顯華

PB：2小時28分25秒（2022黃金海岸馬拉松）

余顯華去年在黃金海岸馬拉松造出個人全馬PB，今年1月再於香港10公里錦標賽奪冠，並造出PB的31分31秒，雖未做到跑入30分內的目標，但狀態似乎相當不俗。

謝俊賢（左）被視為本地跑界新星。（陳家威提供；黃卓寧攝）

謝俊賢

PB：2小時34分48秒（2022黃金海岸馬拉松）

22歲的新生代跑手，在學界時代是明星跑手，擁有多項香港青年紀錄，包括U20的5000米、1萬米和10公里紀錄，以及3000米U18紀錄，他在2022年底的公民鑽禧田徑錦標賽，亦在5000米跑出14分37.13秒，時間較黃尹雋保持的香港紀錄（14分50.78秒）要快逾13秒之多。

目前就讀理工大學的他今屆渣馬首次出戰全馬，他去年曾在黃金海岸馬拉松的人生初馬跑出2小時34分48秒，今次是他生涯第二次全馬正式賽事。

徐志堅再次出戰香港馬拉松。（資料圖片／陳焯煇攝）

徐志堅

PB：2小時24分43秒（2018柏林馬拉松）

徐志堅曾在2018年柏林馬拉松刷新當時已塵封26年的全馬香港華人最佳時間（2小時24分43秒），並在2015及2016年香港渣馬成為全馬本地冠軍，他上一次參賽已是2019年，本身任職救護員的他曾考慮退役，但另覓訓練方法後決定再次參賽，並以刷新場地最佳時間為目標。

女子全馬

黃卓寧是上屆全馬亞軍得主。（資料圖片；張浩維攝）

黃卓寧

全馬PB：2小時43分17秒（2021香港馬拉松）

黃卓寧為2021年香港渣馬女子全馬亞軍，她去年在黃金海岸馬拉松刷新個人的半馬成績，跑出1小時18秒30秒，亦在今年初的香港10公里錦標賽以36分26秒封后。

歐穎寧（右）為上屆半馬季軍得主。（資料圖片／高詩琦攝）

歐穎寧

全馬PB：3小時11分

區穎寧為2021年香港渣馬半馬季軍得主，當時跑出1小時26分44秒，曾出戰海外全馬賽事的她，今年會第一次參加渣馬全馬。

上屆女子全馬賽事，「粉紅大佬」司徒兆殷跑出Sub 3，以2小時55分06秒完成全程，賽後喜極而泣。（資料圖片／張浩維攝）

司徒兆殷

全馬PB：2小時55分08秒

香港三鐵代表司徒兆殷在2021年香港渣馬跑出2小時55分08秒，她去年更連續三站三鐵賽事奪得獎牌。然而今屆渣馬前，她透露自己有傷在身，但仍會參賽，並在社交媒體表示「跑得幾遠得幾遠」。

梁影雪去年出戰香港山路錦標賽封后。

梁影雪

全馬PB：2小時58分18秒（2009台北馬拉松）

越野跑好手梁影雪去年出戰本地及海外多項山賽，她在2021年的香港渣馬跑出3小時11分41秒，今屆以3小時10分為目標。

半馬拉松

半馬同樣值得留意，2021年的男子全馬冠軍黃啟樂今屆轉戰半馬，為3月的東京馬拉松作調整；女子組爭奪更激烈，焦點跑手有2021年冠軍屈旨盈、2021年10公里冠軍羅映潮，及在2019和2018連奪奪全馬本地冠軍的黃芷銦。另外，去年香港半馬挑戰賽的亞軍得主曾曉彤亦會參賽。

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