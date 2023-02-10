渣打馬拉松2023｜男子組全馬星將雲集　黃啟樂轉半馬衝亞運標

渣打香港馬拉松2023（渣馬）在周日（12日）上演，亦是防疫措施放寬後的首個渣馬。今屆有實力超班的海外金標跑手參賽，本地跑手亦精英雲集，2018年渣馬全馬本地第一名的魏賡直言，今屆將是香港男跑手競爭最激烈一年。



賽會在周五（10日）舉行賽前記者會，並公布今屆海外焦點跑手名單，包括2男4女共6名金標跑手，其中有個人最佳時間2小時07分43秒的肯亞男跑手杜維，以及上月以2小時23分21秒完成多哈馬拉松的埃塞俄比亞女將占美馬。

今屆渣馬在入境人士檢疫安排放寬下將邀請海外精英跑手訪港。（葉詩敏攝）

本地長跑好手魏賡和黃啟樂亦出席記者會，二人在上月中以台北馬拉松作熱身賽，魏賡笑言原報半馬卻報錯全馬，「比想像中跑得好，在沒準備情況下跑到2小時29分，算是一個好高強度的熱身賽。」

魏賡在完成台北馬拉松後，回港作最後備戰和調整，他指今屆競爭激烈感期待，「最大對手一定是紀嘉文、黃尹雋，一個是香港全馬紀錄、一個是半馬紀錄保持者，其實今年真係好好睇。」

魏賡指今屆本地男跑手競爭激烈，相信很有看頭。（葉詩敏攝）

其中黃尹雋在近3年9破港績，一人身負多項香港紀錄（10公里 、15公里 、半馬） 。去年11月在日本把個人保持的香港半馬紀錄推前27秒至1小時04分30秒，周日挑戰全馬大有機會寫下香港跑手新章。

黃啟樂（左）今屆轉戰半馬，魏賡笑言未來同場較量機會還很多。（葉詩敏攝）

今屆亮點之一是Sub 3男跑手、Sub 330女跑手可獲發1萬港元獎金，金額為往年10倍。魏賡笑言「萬金先生」不算很大動力：「田總本地獎金都高，由以前本地第一獎金3400加到5000美金，所以幾吸引。」

今屆有6名金標跑手參賽，同時有接近500名海外跑手參加。（葉詩敏攝）

雖然名次獎金吸引，去屆取得季軍的魏賡指仍保持平常心，享受比賽。「以前攞過本地第一、二，上屆總成績第三，什麼名次都攞過，想享受多點。當然想做好名次、時間，但與跑班學生和強手一齊跑，覺得更興奮好玩。」

渣馬踏入第25屆，大會特別邀請歷屆冠軍一同出席賽前記者會致敬，包括7屆本地男子冠軍賴學恩、5屆本地女子冠軍范瑞萍。（葉詩敏攝）

黃啟樂渣馬作熱身 東馬挑戰全馬港績

同場上屆全馬冠軍得主黃啟樂，今屆轉而與女友羅映潮挑戰半馬賽事，冀在速度上有所提升，除為3月東京馬拉松（東馬）達標出戰杭州亞運備戰，亦冀挑戰香港全馬紀錄。

黃啟樂於上屆「初馬」即以2小時31分10秒力壓日籍跑手城武雅稱王。他今屆不會力爭衛冕，反以半馬為東京馬拉松作調整。他在訓練上未有為半馬作特別調整，現時的訓練計劃都是針對備戰「東馬」全馬，盼能達標出戰杭州亞運，並想挑戰由紀嘉文保持的香港紀錄（2小時19分48秒）。

黃啟樂轉戰半馬，為3月東京馬拉松作準備。（葉詩敏攝）

黃啟樂指已為東京馬拉松備戰近一年，去年3月更透過社交媒體聯絡加拿大籍長跑教練Rory Linkletter，協助制訂訓練方向。黃啟樂現時半馬的最佳時間是1小時07分41秒，盼能在周日再突破時間。

渣馬2023本地焦點跑手：



全馬：紀嘉文、黃尹雋、魏賡、徐志堅、謝俊賢、周漢聶、余顯華、黃卓寧

半馬：黃啟樂，屈旨盈、羅映潮

