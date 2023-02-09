渣馬︱馬拉松Sub3／Sub330萬元獎金有幾難？絕非靠僥倖的時間

渣打香港馬拉松（第25屆渣打香港馬拉松／渣馬）2月12日（周日）上演，對跑界來說，今屆最大亮點是Sub 3男跑手、Sub 330女跑手可獲發1萬港元獎金，金額為往年10倍。

要得到這筆獎金，卻非易事，至少不是一朝一夕的事。到底Sub 3、Sub 330是什麼，要做得到又有幾難？



渣馬2023周日上演，各位跑手預備好未？（資料圖片／Getty Images）

去年11月，當渣馬大會公布今屆馬拉松賽事，香港永久居民特別獎金，由往年的「千金先生／小姐」（1000元）變成「萬金先生／小姐」（1萬元），組內有同事笑言：「對一班長跑好手來說，等如落樓下便利店『嘟』消費券般輕易。」跑友群組隨即議論紛紛，重賞之下必有勇夫，不少原本計劃報名參加10公里或半馬拉松項目的好手，因而轉報全馬。

要得到這1萬元，是否真是「有身份證就拎到」？先要了解Sub 3、Sub330背後意思。

渣打香港馬拉松。（資料圖片／Getty Images）

Sub 3、Sub 330代表什麼？

渣馬主要分為3個距離賽事：10公里，半馬拉松（半馬）及馬拉松（全馬），有關Sub 3、Sub 330的討論，都是與全馬有關。

馬拉松全長42.195公里，Sub 3的意思，就是在3小時或以下時間內跑完這距離，Sub 330是3小時30分鐘內跑完，Sub 4、Sub 5也是如此類推。

3小時內跑完全馬有幾難？

3小時內跑完42.195公里，未必一下子便能理解，形象化一點，港鐵東鐵線由金鐘到落馬洲（不經馬場），根據《維基百科》全長為41.3公里。換言之，全馬即是跑畢整條東鐵線還差800米。

如果將它簡化成：每公里要在4分15秒之內完成，並重覆42.195次，也許較易明白難度所在。維持每公里4分15秒配速，便可在2小時59分20秒完成全馬，達到Sub 3。要做到Sub 330，每公里配速約為4分58秒。

如果1公里還是太長，相信大家小時候在陸運會都會參加過100米短跑。要在3小時內跑完馬拉松，相當於以25.5秒跑100米，並重覆421.95次（Sub 330則約為每100米29.85秒）。這個時間跑100米，可能大部分人都做得到，不過要連續重覆近422次，便必須通過一定時間有紀律訓練才有可能完成。訓練多久才能做到Sub 3因人而異，不少人苦練多時也未必能達到，因此男子全馬Sub 3、女子Sub 330成為一個所有跑手追求的門欖。

目前全馬世界紀錄為肯雅跑手傑祖基（Eliud Kipchoge）保持的2小時01分09秒，女子全馬紀錄為肯雅選手高絲姬（Brigid Kosgei）的2小時14分04秒。

馬拉松男子紀錄由「跑神」傑祖基創下。（Getty Images）

什麼是千金先生／千金小姐？

由於Sub 3、Sub330得來不易，渣馬大會向來有個特別傳統，就是向3小時內完成全馬的男跑手、以及3小時30分內完成全馬的女跑手發放1000元特別獎金，並只限香港永久居民領取。

大會為隆重其事，早年會舉行盛大頒獎禮，向每位在此時限內跑畢全馬的本地跑手頒贈支票，銀碼看似不大，卻是身份象徵，獎金剛好是1000元，「千金先生」、「千金小姐」的稱號由此而來。

後來千金派對取消了，跑手改到香港田徑總會（田總）辦公室領取獎金支票，到近年再改為銀行轉帳方式，將獎金過數到跑手戶口，銀碼一直維持，「千金先生」、「千金小姐」榮譽稱號不變。

千金升格十倍變萬金

今屆適逢是渣馬25周年，大會將這筆1000元獎金一口氣大增至10000元，令人好奇發放方式會否不一樣？例如日本名古屋國際女子馬拉松有個傳統，就是由一班身穿黑色禮服的型男，在終點後向一眾跑手發放大會贊助商的紀念品。渣馬會否仿傚名古屋馬，在終點派獎金？

雖然渣馬大會並無指明，但為免令終點陷入混亂，相信在終點派錢的機會接近零。如果按照近年做法，大會很大機會繼續以銀行轉帳方式，發放這筆一萬元獎金。

馬拉松Sub 3、Sub 330是什麼？ 那是指馬拉松的完成時間標準，Sub 3即是在3小時或以下時間內跑完馬拉松，Sub 330則為3小時30分鐘以下完成，如此類推。 什麼是渣馬「千金先生」、「千金小姐」？ 渣打香港馬拉松會向3小時以內跑完馬拉松的本地男跑手及3小時30分鐘內跑完馬拉松的本地女跑手發放特別獎金，過往金額一律為1000元，故能夠達到這標準的跑手有「千金先生」、「千金小姐」之稱。