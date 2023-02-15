HK100復辦實體賽｜內地最強精英來港出戰　即睇本地焦點跑手名單

本名著名越野跑賽HK100系列賽將於周四起舉行，首兩日先有33及56公里的賽事，到周六上演103公里的重頭戲。HK100事隔兩屆再辦實體賽，吸引了一班最頂尖的中國內地跑手來港，包括衛冕的游培泉及向付召，而最令人期待的港將是張敏怡及Angie Yan。

HK100今屆首辦「THE THIRD」33公里組別賽事，多位知名本地跑手參戰，包括周佩欣、司徒兆殷、林成業及曾福祥。至於「THE HALF」56公里賽事則有陳家強、曾進傑及曾小強參加。



HK100的103公里賽事在周六早上8時開跑，多名精英內地跑手來港，包括衛冕男子冠軍的游培泉，他在2020年造出10小時0分17秒封王。趙家駒也值得留意，他是上屆第7名，ITRA表現分有912分，為分數最高的亞洲跑手。

衛冕的游培泉會來港參賽。（大會提供）

另一位熱門是上屆季軍鄧國敏，他在2020年跑出10小時38分24秒，他將會是第8次參加HK100，經驗豐富。其餘焦點男子內地跑手包括蒙光富、羅燦華及多吉，其中後者是藏族體育老師，長期在高海拔生活及訓練可能佔有優勢。

女子組方面，內地跑手向付召是大熱門，她在2017年參賽得第4名，之後排名逐級上，在2018年得季軍，2019年得亞軍，到2020年以11小時28分21秒封后。

上屆女子組冠軍向付召。（大會提供）

有兩位香港頂級女跑手會參加103公里賽事，分別是張敏怡及Angie Yan。張敏怡去年在「四徑」造出57小時53分，成為史上第二位完成者，也是最快跑完四徑的女子跑手。她之後在香港山路錦標賽2022得亞軍，代表香港參加越野跑世錦賽80公里組別，以女子31名完成。

【張敏怡去年代表香港出戰世錦賽】

HK100今屆首辦「THE THIRD」33公里組別，在周四早上舉行，男子組冠軍熱門包括「火車sir」林成業、「怪獸」曾福祥及Ryan Whelan，而女子組則有2015年HK100冠軍周佩欣以及三鐵運動員司徒兆殷。

曾福祥近排比賽相當多，過去周日跑完渣馬全馬，本周就出戰HK100的33公里，下周就玩毅行者。

曾福祥（左）下周會跟胡文津、黃浩聰及楊志成參加毅行者。（顏銘輝攝）

「THE HALF」56公里賽事就在周五舉行，男子組的著名本地跑手有「KC」陳家強、「鷹鷹」曾進傑及曾小強。女子組熱門是內地跑手武源媛，她還會挑戰體能，一連3日參加33、56及103公里3項賽事。今屆會有10名跑手一連3日參加全部3項賽事。

曾小強會參加56公里賽事。（顏銘輝攝/資料圖片）

賽事總監Janet Ng說：「有超過1200位跑手來自香港以外的地方，我們都期待這次再聚，去投入我們喜愛的運動。香港的越野跑社群歡迎全球，分享我們美妙的山徑，我們都十分希望再做到這件事。很高興再見到大家一起。」

以下為HK100各組別資料：

HK100

長度：103公里

攀升：5314米

起點：北潭涌

終點：大帽山扶輪公園

比賽日期：18-19/02（星期六及日）

參加者起步時間：由周六早上8時起分批起步

最快參加者衝線時間：周六晚上6時

比賽結束時間：周日下午2時15分

焦點本地跑手：張敏怡︴Angie Yan

HK100賽道。（大會官網）

THE HALF

長度：56公里

攀升：2206米

起點：北潭涌

終點：北潭涌

比賽日期：17/02（星期五）

參加者起步時間：早上8時

最快參加者衝線時間：中午12時30分

比賽結束時間：晚上10時

焦點本地跑手：陳家強、曾進傑、曾小強

HK100「THE HALF」賽道。（大會官網）

THE THIRD

長度：33公里

攀升：1418米

起點：北潭涌

終點：北潭涌

比賽日期：16/02（星期四）

參加者起步時間：早上8時

最快參加者衝線時間：早上10時45分

比賽結束時間：晚上6時

焦點本地跑手：周佩欣、司徒兆殷、林成業、曾福祥