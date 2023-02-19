HK100｜張敏怡103公里冠軍路有起有跌　企嶺下快放與針草帽力竭

張敏怡在昨日（18日）出戰HK100越野跑賽，力壓多名內地及本地好手，勇奪103公里女子組冠軍。衝線後，敏怡很疲倦，大嗌「好辛苦」及「好攰」。坐下來休息及添衣，吃碗大帽山連姐親手送上的豆腐花，再喝些薑茶後，敏怡接受訪問，講述這103公里路的苦與樂。



一盞燈光急速接近，張敏怡返到終點。（顏銘輝攝）

在昨晚9時49分，HK100迎來今屆的女子冠軍。透過黑暗的樹叢，見到一盞燈光快速接近終點，在歡呼聲中，張敏怡高佻的身影出現，她從大帽山道跑入扶輪公園衝線。她的時間是13小時49分07秒。

敏怡跑到賽事總監Janet Ng的身邊，不斷喘氣，雙眼有點茫然。她撐住行山杖行了幾步，環視四周的人群，喘氣聲未停，接着就坐在草地上，接受Janet Ng簡單的訪問。

張敏怡衝線，成為今屆HK100女子冠軍。（顏銘輝攝）

約1分鐘後，本地男子跑手陳俊傑衝線，筋疲力盡的敏怡突然彈起身，走到終點跟戰友慶祝及合照。之後，接受過大家祝賀的敏怡坐下來休息，大帽山連姐送上豆腐花。敏怡表示尾段胃部不適，吃不到東西，很開心可以食豆腐花，不需要其他食物。連姐苦口婆心叫敏怡穿外套，別要冷到。

敏怡慢慢吃豆腐花，坐定下來，開始覺凍，添衣再穿長褲，一邊跟幾位朋友分享賽道上的見聞。吃完豆腐花，精神回復過來，敏怡接受訪問，對於奪冠感受，她的第一句還是「好攰呀」！

張敏怡返抵終點後不斷喘氣。（顏銘輝攝）

正職是骨科醫生的敏怡滿意完成時間，她說：「今次係我第一次玩HK100，本身都諗住試下可唔可以14個鐘內，我自己都覺得難嘅，都係一半半機會，要跑得好快先得，最近又唔係練得好多，所以我都係平常心跑。」

她沒有想過可以贏得冠軍，「預咗呢個比賽好多內地精英選手嚟玩，咁所以我諗入到頭10已經好開心。」她之後解釋：「今次都天時地利人和，好多勁人唔知點解冇落場，有啲內地選手其實好強，可能佢地玩咗大滿貫，體力差咗。向付召唔知點解冇玩，向付召係好快，佢起碼快過我個幾兩個鐘。」

張敏怡未除頭燈，就坐在草地上休息。（顏銘輝攝）

今屆HK100並非只有上周六開賽的103公里，還有上周四及周五舉行的33公里以及56公里，部分內地跑手挑戰大滿貫，連跑3日，例如武源媛。武源媛在上周四的33公里得到女子冠軍，而在103公里則獲女子第7名。至於向付召則是2020年的女子冠軍，有報名參加今屆賽事爭衛冕，但最後未有出賽。

在昨日早上8時，敏怡與一大班精英跑手從西貢北潭涌起步，開始這103公里的征程。在初段到東壩的12公里馬路，敏怡未算最快，落後領先的跑手約3分鐘。她說：「一來我快唔到，我路跑唔係好好，路跑能力比較差，如果我格硬快，之後就會冇力。」

敏怡表示針草帽最辛苦，她「爆爆地」而且胃部不適。（顏銘輝攝）

敏怡很了解自己的強項與弱項，「東壩同路跑路段都係輕鬆跑，原則係唔好喘氣，反而上山或者一啲越野……我自己嘅越野平路係比較好。」她續說：「只要我喺越野路段跑到自己節奏就夠，喺嗰啲位追返。」

踏入山徑後，敏怡排名逐級上，去到半程51公里的榕樹澳後，她已經進佔次席，落後內地跑手覃露2分44秒。她說：「晏晝有啲熱，最熱嗰陣喺雞公山，我OK嘅，我本身個人頂得熱，咪行慢啲囉。」落雞公山，到達企嶺下，她已經追上了覃露，僅比對方慢不足1分鐘。

敏怡與之後衝線的陳俊傑合照。（顏銘輝攝）

「一開始我就跟返自己pacing（配速）走，唔特別追名次，去到中間都OK，跟到14個鐘內嘅pacing。去到企嶺下，其他香港人同講我第2，同前面嗰個差一兩分鐘，跟住佢哋就係咁逼我！哈哈！逼我追啦。唔係逼我嘅，係叫我努力啲，我知佢哋都好想我追到前面。」

「所以企嶺下之後我就加速，原來嗰位選手喺企嶺下停得耐咗，所以我喺企嶺下後一加速，已經過咗佢同拉開咗一啲時間。」由57公里的企嶺下，跑到70公里的基維爾營，敏怡已經領先覃露5分18秒。

敏怡衝線後先接受大會簡單的訪問。（顏銘輝攝）

在麥理浩徑第4段，她不知道已經領先，直到基維爾營。她說：「基維爾有人同我講我lead（領先）緊5分鐘左右，我就keep（保持）住跑，希望可以拉開（時間），我完全唔知（後面）係咩選手，咩都唔知。」跑到78公里的筆架山，敏怡的優勢擴大到15分11秒。

她在麥徑第5段的發揮相當好，但到城門後上針山，狀態開始下跌。她說：「後半段開頭試下，可唔可以13個半鐘內。去到城門要上針草帽嗰陣，我都……唉！用盡晒力，好似爆咗咁。可能之前太快，體能同速度都下跌咗好多。」

女子前10名選手上台領獎及大合照。（大會Facebook）

「最尾針草帽最辛苦，好似冇晒力，個胃又有啲唔舒服，帶咗好多gel（能量啫喱）都食唔到，剩係食咗一包gel同飲可樂喳，總之成個感覺好辛苦，快唔到。」敏怡說。只計針草帽的17公里路，她用了2小時44分。

「我最感動係每個check point（檢查站）都見到好多人同我講加油，唔係為咗自己跑，仲為咗咁多位支持我同香港越野跑嘅朋友，感覺到佢哋好想我贏到，仲多過我自己想。」

敏怡第一次參加HK100即贏得女子冠軍。（顏銘輝攝）

「最尾我又遇到一個高手，我嘅一位朋友，我果陣已經冇乜力，但見到佢，我又逼住自己跟佢跑，最尾嗰段速度又快返啲。」

「好彩可能之前賺到嘅時間夠多，最後可以14個鐘內完到。」全程103公里，她的時間是13小時49分07秒，她說：「都好好，達成自己目標。」